为何绿湾包装工看起来像是NFC北区中最难击败的球队

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:52
绿湾包装工队防守端锋米卡·帕森斯（1号）在周日对阵底特律雄狮队的比赛中庆祝自己的擒杀。

版权所有 2025 美联社。保留所有权利。

拉尚·加里知道这不是普通的比赛。

当绿湾包装工队防守端锋周日驱车前往兰博球场时——请注意，这是在开球前4个半小时——他已经感受到了兴奋。

"开车进场时气氛疯狂，"加里说。"每个人看起来都准备好了，每个人都很兴奋。然后当我开车到达时，所有人都在对着车子喊叫之类的。我心想，橄榄球回来了。"

绿湾包装工队可能也回来了。

绿湾取得了本十年最令人印象深刻的胜利之一，以27-13击败了来访的底特律队。

雄狮队近年来一直主导NFC北区，连续两年赢得分区冠军，并在最近三次兰博球场之行中取得3-0的战绩。但包装工队这次主宰了一支近年来已成为他们最大对手之一的球队。

"我不知道在我之前的几代包装工球迷最痛恨谁，"紧端塔克·克拉夫特说。"但你可以看出，当这两支球队在场上相遇时，我们屁股底下都有一把火，我们准备好要打球了。"

雄狮队在2024年取得了15胜2负的战绩，曾在最近七场对阵绿湾的比赛中赢得六场。在底特律上赛季第14周以34-31击败绿湾后，许多包装工队员谈到希望在季后赛中再次对阵雄狮队。

但在绿湾在季后赛外卡轮被淘汰后，这一愿望未能实现。

包装工队整个休赛期都在等待与NFC北区冠军雄狮队的对决，然后他们充分利用了这个机会。

"（脏话），感觉一点也不差，"后卫肖恩·莱恩说。"我可以告诉你这一点。绝对感觉不差。他们是一支优秀的球队，但我认为我们刚刚让所有人警惕起来，有人可能要回来了。"

包装工队在2019-2021年间连续三年赢得NFC北区冠军，在那段时间里对阵分区对手的战绩为15胜3负。绿湾还打进了两次NFC冠军赛，并在那段时间成为NFC的头号种子。

然而，近几个赛季情况急转直下。

包装工队在2022-2024年对阵NFC北区的战绩仅为8胜10负，两次排名分区第三，一次排名第二。

与此同时，雄狮队已成为分区的霸主，连续赢得分区冠军。

"对我来说，我想在主场击败雄狮队，"克拉夫特说。"在我的职业生涯中，我还没有做到过这一点。"

现在他做到了。

一年前，雄狮队在NFL得分榜上领先，场均得分33.2分。底特律在联盟总进攻排名中也位居第二（409.5）。

在这个夜晚，绿湾的防守表现出色，将雄狮队限制在246码。底特律队也创下了自2023年第7周以来的最低得分。

雄狮队拥有可以说是NFL最佳的跑卫组合贾米尔·吉布斯和大卫·蒙哥马利。包装工队将吉布斯限制在9次冲球仅获得19码（平均2.1码），并将雄狮队的总冲球码数控制在46码。

绿湾还完成了四次擒杀，其中包括最近引进的边缘冲锋手米卡·帕森斯的一次，他在29次出场中产生了重大影响（三次施压）。

"我们以正确的心态出场，我们充满能量，我们专注于自己的工作，"包装工安全卫泽维尔·麦金尼说。"这真的是你所能要求的全部。"

在进攻方面，绿湾在前三次进攻中得到17分，迫使雄狮队整晚都处于被动。

"我们的一个重要目标是来这里并快速开局，"洛夫说。"我感觉在过去几场对阵他们的比赛中，我们开局缓慢，让自己处于落后位置，所以对我们来说快速开局是一个重要目标。我们确实做到了这一点。开场第一次进攻就得分，这正是你想要的开局方式。"

开始——和结束。

包装工队两者都做到了。在这个过程中，他们发出了一个具有里程碑意义的第一周宣言。

"我认为人们已经把我们视为一支非常好的球队，"帕森斯说。"但我不认为他们真正理解我们能有多好。"

麦金尼表示赞同。

"是的，这正是我预想我们会做的，"麦金尼说。"我们在整个训练营、整个休赛期都为此做准备。显然，去年0-2的战绩给我们留下了不好的印象。"

目前，包装工队对阵雄狮队——以及NFC北区的战绩为1胜0负。

他们已经迈出了夺回分区的第一步。

来源：https://www.forbes.com/sites/robreischel/2025/09/07/why-the-green-bay-packers-look-like-the-team-to-beat-in-the-nfc-north/

