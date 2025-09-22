为何 Solana 可能提供加密货币中最大的上涨潜力 – Pantera Capital 解释

知名投资公司Pantera Capital表示，Solana正在接近其在消费者、金融科技和机构采用方面的重大转折点。

Pantera Capital强调了SOL被机构配置不足的情况，并预测ETF批准将引发显著的需求浪潮。

Pantera押注Solana

在X平台上的一系列推文中，Pantera Capital解释说，与Bitcoin和Ethereum通过数十个交易所交易基金(ETFs)和大规模企业持有而巩固了机构采用不同，Solana的旅程才刚刚开始。

目前，还没有Solana ETFs，只有五家上市公司持有SOL，机构拥有的总供应量不到1%，远低于Bitcoin的16%和Ethereum的7%。

尽管如此，据这家风险投资巨头表示，Solana的基本面越来越难以忽视。像Stripe和PayPal这样的主要参与者正在积极在该网络上构建，这进一步提升了该资产作为实际应用的实用选择的地位。

此外，虽然其市值只是Bitcoin和Ethereum的一小部分，但Solana在关键使用指标如交易吞吐量和用户活动方面领先于两者。随着潜在的Solana ETF批准最早可能在2025年第四季度出现，Pantera认为机构将很快赶上配置不足的差距。

Pantera的最新观察发生在纳斯达克上市的Helius Medical Technologies通过超额认购的PIPE筹集了超过5亿美元以实施Solana支持的财政计划的几天后。除了Pantera Capital外，Summer Capital也将领导这次发行。股票以6.881美元的价格出售，附带可以10.134美元行使的认股权证。

该公司计划部署资金购买SOL作为其主要储备资产，并创建一个财政工具，同时开辟新的资本机会以支持Solana持续的网络扩展和采用。

Solana财政优势

其他几位分析师预测，SOL财政公司可能在2025年表现优于Bitcoin和Ethereum，这要归功于前者独特的收益率、吞吐量和增长潜力组合。Galaxy的Michael Marcantonio最近表示，SOL提供7-8%的总质押收益率，相比之下ETH为3-4%，而BTC则完全没有收益。

这使财政公司能够再投资奖励，更快地增长净资产价值(NAV)，并创造稳定的收入流。尽管市值较小，Solana处理的交易更多，覆盖的用户也比ETH多，这给财政带来了更大的网络采用上升空间。

SOL历来较高的波动性，约为80%，相比BTC的40%和ETH的65%，使融资工具更便宜，代币积累更快，这反过来增强了财政机制。Marcantonio指出，这些因素——更高的收益率、优越的吞吐量和更高效的积累——使Solana财政公司有潜力超越BTC和ETH储备，并有助于在2025年产生更强劲的回报和加速NAV增长。

这篇文章《为什么Solana可能提供加密货币中最大的上升空间——Pantera Capital解释》首次发表于CryptoPotato。