交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
随着Stripe和PayPal在Solana上构建，Pantera表示区块链的采用故事才刚刚开始展开。随着Stripe和PayPal在Solana上构建，Pantera表示区块链的采用故事才刚刚开始展开。

为何 Solana 可能提供加密货币中最大的上涨潜力 – Pantera Capital 解释

作者：CryptoPotato
2025/09/22 01:02
MAY
MAY$0.0277+1.02%
WHY
WHY$0.00000002282-4.07%

知名投资公司Pantera Capital表示，Solana正在接近其在消费者、金融科技和机构采用方面的重大转折点。

Pantera Capital强调了SOL被机构配置不足的情况，并预测ETF批准将引发显著的需求浪潮。

Pantera押注Solana

在X平台上的一系列推文中，Pantera Capital解释说，与Bitcoin和Ethereum通过数十个交易所交易基金(ETFs)和大规模企业持有而巩固了机构采用不同，Solana的旅程才刚刚开始。

目前，还没有Solana ETFs，只有五家上市公司持有SOL，机构拥有的总供应量不到1%，远低于Bitcoin的16%和Ethereum的7%。

尽管如此，据这家风险投资巨头表示，Solana的基本面越来越难以忽视。像Stripe和PayPal这样的主要参与者正在积极在该网络上构建，这进一步提升了该资产作为实际应用的实用选择的地位。

此外，虽然其市值只是Bitcoin和Ethereum的一小部分，但Solana在关键使用指标如交易吞吐量和用户活动方面领先于两者。随着潜在的Solana ETF批准最早可能在2025年第四季度出现，Pantera认为机构将很快赶上配置不足的差距。

Pantera的最新观察发生在纳斯达克上市的Helius Medical Technologies通过超额认购的PIPE筹集了超过5亿美元以实施Solana支持的财政计划的几天后。除了Pantera Capital外，Summer Capital也将领导这次发行。股票以6.881美元的价格出售，附带可以10.134美元行使的认股权证。

该公司计划部署资金购买SOL作为其主要储备资产，并创建一个财政工具，同时开辟新的资本机会以支持Solana持续的网络扩展和采用。

Solana财政优势

其他几位分析师预测，SOL财政公司可能在2025年表现优于Bitcoin和Ethereum，这要归功于前者独特的收益率、吞吐量和增长潜力组合。Galaxy的Michael Marcantonio最近表示，SOL提供7-8%的总质押收益率，相比之下ETH为3-4%，而BTC则完全没有收益。

这使财政公司能够再投资奖励，更快地增长净资产价值(NAV)，并创造稳定的收入流。尽管市值较小，Solana处理的交易更多，覆盖的用户也比ETH多，这给财政带来了更大的网络采用上升空间。

SOL历来较高的波动性，约为80%，相比BTC的40%和ETH的65%，使融资工具更便宜，代币积累更快，这反过来增强了财政机制。Marcantonio指出，这些因素——更高的收益率、优越的吞吐量和更高效的积累——使Solana财政公司有潜力超越BTC和ETH储备，并有助于在2025年产生更强劲的回报和加速NAV增长。

这篇文章《为什么Solana可能提供加密货币中最大的上升空间——Pantera Capital解释》首次发表于CryptoPotato。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,078.98
$105,078.98$105,078.98

+0.02%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,524.21
$3,524.21$3,524.21

+0.13%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5329
$2.5329$2.5329

+0.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.16
$166.16$166.16

-0.07%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17816
$0.17816$0.17816

-0.59%