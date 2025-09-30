交易所DEX+
帖子《为什么美国政府正在关闭？加密市场影响解析》首次发布于Coinpedia金融科技新闻 时间正在向10月1日逼近，美国政府关闭的可能性在Polymarket上已飙升至84%。这可能引发市场震荡。AvaTrade首席分析师Kate Lyman警告："美国联邦政府关闭不仅仅是华盛顿的政治游戏。它造成的不确定性会蔓延至全球...

为什么美国政府正在关闭？加密货币市场影响解析

作者：CoinPedia
2025/09/30 20:04
Crypto Market Update LIVE Federal Reserve News, Nvidia Stock, Bitcoin Price Today, Trump UN Speech , ASTER Coin

这篇文章《为什么美国政府将关闭？加密货币市场影响解析》首次发表于 Coinpedia 金融科技新闻

时间正在逼近10月1日，美国政府关闭的可能性在 Polymarket 上已飙升至84%。这可能引发市场震荡。 

对于不了解情况的人来说，这个问题关乎联邦预算。民主党人正在推动增加医疗保健资金，而共和党人只希望临时延长至11月21日。 

总统唐纳德·特朗普和副总统JD万斯都表示政府关闭可能不可避免。随着国会争分夺秒避免资金中断，加密货币交易员正面临动荡的一周。

数据延迟可能震动市场

如果政府关闭，关键经济数据 – 如就业和通胀报告 – 将暂停发布。 

莱曼解释道，没有这些信号，"解读经济和预测美联储下一步行动将变得更加困难。" 央行的利率决策，特别是10月可能的第二次降息，是加密货币流动性和市场情绪的主要驱动因素。

过去的政府关闭提供了复杂的情况。 

在2013年持续16天的政府关闭期间，比特币从132美元跃升至151美元，上涨了14%。相比之下，2018-2019年持续35天的政府关闭期间，BTC从3,802美元下跌至3,575美元，跌幅为6%。 

加密货币政策暂停？

政府关闭可能扰乱市场，但肯定会使加密货币政策陷入停滞。旨在为该行业创建监管框架的CLARITY法案可能面临延迟，SEC对现货ETF的审查也可能如此。 

监管机构在可能的情况下继续推进，但从参议院委员会法案到更广泛的市场结构讨论等持续的立法努力可能会放缓。 

比特币成为焦点

短期波动几乎是必然的。投资者Ted Pillows指出历史趋势："我认为本周可能会引起显著波动。" 

同样，Web3研究员Vladimir Menaskop建议从官僚、政治和经济角度看待政府关闭。他强调，虽然投机者可能对混乱做出反应，但长期加密货币前景仍与更广泛的经济力量相关，而非暂时的政治僵局。

在撰写本文时，比特币交易价格约为113,100美元，过去24小时上涨0.87%。 

美元随紧张局势下跌

美元正承受压力，对日元和瑞士法郎等避险货币贬值。MUFG策略师Lee Hardman指出政治不确定性是罪魁祸首，而ING策略师则指出，如果政府关闭成为现实，美元/日元交易走弱可能成为焦点。

