为什么比特币无法在黄金飙升时保持上涨？专家解释原因

比特币，过去五年投资者的最爱，其表现超过黄金九倍，并以高达1,000%的回报率吸引了关注。

然而，2025年改变了这一平衡。自1月以来，黄金上涨了45%，而比特币在同期仅增长了20%。

中央银行和养老基金正转向黄金作为对抗通货膨胀、预算赤字和全球不确定性的避风港。虽然比特币表现并不差，但其表现更接近科技股，这使投资者开始质疑"数字黄金"的比喻。

Direxion另类投资主管Ed Egilinsky评论道："比特币是一种风险资产，在证明其他情况之前将保持这种状态。"根据Egilinsky的说法，虽然黄金在投资组合中起到多元化和保护作用，但比特币更突出的是作为短期交易工具。

自2017年以来，比特币与科技为主的纳斯达克100指数的30天平均相关性为0.32，而与黄金的相关性仅为0.09。换句话说，比特币在很大程度上跟随硅谷的节奏，在风险偏好高时上涨，在市场紧张时下跌。另一方面，黄金在世界动荡时闪耀光芒。

Equity Management Associates创始人Lawrence Lepard认为，我们已进入量化宽松推高资产价格的时期。根据Lepard的说法，在这种情况下黄金占上风，因为机构投资者仍对比特币的波动性持谨慎态度。

*这不是投资建议。

立即关注我们的Telegram和Twitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！