交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
《谁将撰写美国加密货币规则手册？战斗已经开始》一文发表在BitcoinEthereumNews.com上。关于如何监管美国加密货币的争论在参议院进入了新阶段。十二名民主党人正在向共和党施压，要求让他们参与实际撰写加密市场结构法案，而不是仅让他们对共和党起草的提案发表评论。他们的要求突显了这项立法的高风险，它可能会定义SEC和CFTC之间的权力平衡，重塑对数字资产的监管，并为投资者和交易所制定行动规则。民主党呼吁真正合作 十二名参议院民主党人发表声明，敦促共和党允许两党共同撰写正在国会推进的加密市场结构立法。这些立法者强调，如此全面的监管法案不应由一个政党单独制定。他们强调，两党共同起草历来是这种规模立法的常态，并认为有意义的合作对于可信度和速度是必要的。谁签署了声明？ 签署者包括一些在数字资产方面最活跃的民主党声音：纽约的Kirsten Gillibrand、新泽西的Cory Booker、亚利桑那的Ruben Gallego和弗吉尼亚的Mark Warner等。这个小组此前提出了一个监管加密市场的七大支柱框架，表明他们有意塑造讨论，而不仅仅是对共和党提案做出反应。共和党法案和明确法案 由共和党领导的草案，即明确法案，已经在众议院通过，目前正在参议院审议。该法案指示证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)成立一个监管协调联合委员会。这是试图弥合两个机构之间的差距，它们在如何分类和监管数字资产方面持有不同立场。民主党的替代愿景 民主党...《谁将撰写美国加密货币规则手册？战斗已经开始》一文发表在BitcoinEthereumNews.com上。关于如何监管美国加密货币的争论在参议院进入了新阶段。十二名民主党人正在向共和党施压，要求让他们参与实际撰写加密市场结构法案，而不是仅让他们对共和党起草的提案发表评论。他们的要求突显了这项立法的高风险，它可能会定义SEC和CFTC之间的权力平衡，重塑对数字资产的监管，并为投资者和交易所制定行动规则。民主党呼吁真正合作 十二名参议院民主党人发表声明，敦促共和党允许两党共同撰写正在国会推进的加密市场结构立法。这些立法者强调，如此全面的监管法案不应由一个政党单独制定。他们强调，两党共同起草历来是这种规模立法的常态，并认为有意义的合作对于可信度和速度是必要的。谁签署了声明？ 签署者包括一些在数字资产方面最活跃的民主党声音：纽约的Kirsten Gillibrand、新泽西的Cory Booker、亚利桑那的Ruben Gallego和弗吉尼亚的Mark Warner等。这个小组此前提出了一个监管加密市场的七大支柱框架，表明他们有意塑造讨论，而不仅仅是对共和党提案做出反应。共和党法案和明确法案 由共和党领导的草案，即明确法案，已经在众议院通过，目前正在参议院审议。该法案指示证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)成立一个监管协调联合委员会。这是试图弥合两个机构之间的差距，它们在如何分类和监管数字资产方面持有不同立场。民主党的替代愿景 民主党...

谁将撰写美国的加密货币规则手册？争夺战已经开始

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 22:21
Hyperbridge
BRIDGE$0.02847+2.48%
FORM
FORM$0.4585-1.96%
COM
COM$0.006416+3.18%
Wrapped REACT
REACT$0.09788+0.88%
VisionGame
VISION$0.0006297-8.73%

关于如何监管加密货币的争议在美国参议院进入了新阶段。十二名民主党人正在敦促共和党人让他们参与实际起草加密市场结构法案，而不是仅让他们对共和党起草的提案发表评论。他们的要求突显了这项立法的重要性，它可能会定义证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)之间的权力平衡，重塑对数字资产的监管，并为投资者和交易所制定行为规则。

民主党人呼吁真正的合作

十二名参议院民主党人发表声明，敦促共和党人允许两党共同起草正在国会推进的加密市场结构立法。这些立法者强调，如此全面的监管法案不应由一个政党单独制定。他们强调，两党共同起草历来是此规模立法的常态，并认为有意义的合作对于可信度和速度是必要的。

谁签署了声明？

签署者包括一些在数字资产领域最活跃的民主党声音：纽约州的柯尔斯滕·吉利布兰德、新泽西州的科里·布克、亚利桑那州的鲁本·加列戈和弗吉尼亚州的马克·华纳等。这个小组此前提出了一个监管加密市场的七大支柱框架，表明他们有意塑造讨论，而不仅仅是对共和党提案做出反应。

共和党法案和明晰法案

由共和党领导的草案，即明晰法案，已经在众议院通过，目前正在参议院审议中。该法案指示证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)成立一个关于监管协调的联合委员会。这是试图弥合两个机构之间的差距，因为它们在如何分类和监管数字资产方面采取了不同立场。

民主党的替代愿景

民主党的框架采取了不同的方法。它将赋予CFTC对非证券代币现货市场的明确权力，同时也创建一个确定何时代币应归入SEC管辖范围的程序。他们的提案在解决利益冲突方面也更进一步，寻求禁止民选官员及其家人在任职期间发起或从加密项目中获利。此外，他们正在推动为金融监管机构提供更多资金，以处理加密市场的复杂性。

参议院委员会的角色

民主党的另一个关键点是与监督CFTC的参议院农业委员会的协调。他们认为，该委员会必须在塑造加密监管方面发挥核心作用。据报道，参议院银行业共和党人已经留出接收意见的时间直到10月20日，尽管委员会尚未确定其日程安排。

政治暗流

限制政府官员在任职期间从加密货币中获利的呼吁也带有尖锐的政治色彩。这是因为唐纳德·特朗普总统在任职期间和之后通过加密货币投资显著增加了他的财富。对民主党人来说，这不仅关乎市场稳定，也关乎解决与公职人员参与私人加密交易相关的感知伦理风险。

接下来会发生什么？

接下来的几周将测试共和党人是否愿意向两党意见开放起草过程。如果明晰法案在没有变更的情况下推进，民主党人可能会推出自己的修正案或在委员会中阻碍进展。结果可能会影响美国加密监管的未来多年，决定市场是在平衡的框架下运作，还是主要由一个政党的愿景塑造。

来源：https://cryptoticker.io/en/who-will-write-americas-crypto-rulebook-the-fight-is-on/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,067.81
$105,067.81$105,067.81

+0.01%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,524.05
$3,524.05$3,524.05

+0.12%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5345
$2.5345$2.5345

+0.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.19
$166.19$166.19

-0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17818
$0.17818$0.17818

-0.58%