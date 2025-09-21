谁将撰写美国的加密货币规则手册？争夺战已经开始

关于如何监管加密货币的争议在美国参议院进入了新阶段。十二名民主党人正在敦促共和党人让他们参与实际起草加密市场结构法案，而不是仅让他们对共和党起草的提案发表评论。他们的要求突显了这项立法的重要性，它可能会定义证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)之间的权力平衡，重塑对数字资产的监管，并为投资者和交易所制定行为规则。

民主党人呼吁真正的合作

十二名参议院民主党人发表声明，敦促共和党人允许两党共同起草正在国会推进的加密市场结构立法。这些立法者强调，如此全面的监管法案不应由一个政党单独制定。他们强调，两党共同起草历来是此规模立法的常态，并认为有意义的合作对于可信度和速度是必要的。

谁签署了声明？

签署者包括一些在数字资产领域最活跃的民主党声音：纽约州的柯尔斯滕·吉利布兰德、新泽西州的科里·布克、亚利桑那州的鲁本·加列戈和弗吉尼亚州的马克·华纳等。这个小组此前提出了一个监管加密市场的七大支柱框架，表明他们有意塑造讨论，而不仅仅是对共和党提案做出反应。

共和党法案和明晰法案

由共和党领导的草案，即明晰法案，已经在众议院通过，目前正在参议院审议中。该法案指示证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)成立一个关于监管协调的联合委员会。这是试图弥合两个机构之间的差距，因为它们在如何分类和监管数字资产方面采取了不同立场。

民主党的替代愿景

民主党的框架采取了不同的方法。它将赋予CFTC对非证券代币现货市场的明确权力，同时也创建一个确定何时代币应归入SEC管辖范围的程序。他们的提案在解决利益冲突方面也更进一步，寻求禁止民选官员及其家人在任职期间发起或从加密项目中获利。此外，他们正在推动为金融监管机构提供更多资金，以处理加密市场的复杂性。

参议院委员会的角色

民主党的另一个关键点是与监督CFTC的参议院农业委员会的协调。他们认为，该委员会必须在塑造加密监管方面发挥核心作用。据报道，参议院银行业共和党人已经留出接收意见的时间直到10月20日，尽管委员会尚未确定其日程安排。

政治暗流

限制政府官员在任职期间从加密货币中获利的呼吁也带有尖锐的政治色彩。这是因为唐纳德·特朗普总统在任职期间和之后通过加密货币投资显著增加了他的财富。对民主党人来说，这不仅关乎市场稳定，也关乎解决与公职人员参与私人加密交易相关的感知伦理风险。

接下来会发生什么？

接下来的几周将测试共和党人是否愿意向两党意见开放起草过程。如果明晰法案在没有变更的情况下推进，民主党人可能会推出自己的修正案或在委员会中阻碍进展。结果可能会影响美国加密监管的未来多年，决定市场是在平衡的框架下运作，还是主要由一个政党的愿景塑造。