根据BBC最近的一份报告，钱志敏最近承认非法获取和拥有高达61,000比特币(BTC)的罪名，这些比特币去年才从钱那里被查扣。当局认为，这名47岁的女子可能在历史上最大的洗钱计划之一中扮演了关键角色。钱，又名张亚迪，45岁，被指控在2014年至2017年期间在中国策划了一起大规模欺诈，骗取了超过128,000名受害者的资金。被盗资金后来被钱存储在大量BTC中，当局称之为"世界最大的BTC查扣案"，按当前价格计算价值近70亿美元。"今天的认罪标志着大都会经济犯罪团队和我们的合作伙伴多年专注调查的culmination，"大都会警察经济网络犯罪指挥部负责人Will Lyne被媒体引述说。其他媒体报道称，钱志敏有想被称为"财富女神"的野心，甚至计划建立自己的王国。她被盗的BTC宝藏甚至超过了BTC财库公司如MARA Holdings、XXI和日本的Metaplanet的持有量。钱志敏如何逃避当局？从2014年到2017年，钱经营着一家中国公司...

谁是钱志敏？世界最大BTC查封案背后的女人

2025/09/30 17:17
中国公民钱志敏在被指控"逃避司法"五年后，因非法获取和持有61,000个BTC而被定罪。由于她与加密货币相关的计划，这位女子在中国被称为财富女神。

摘要

  • 中国公民钱志敏，又名张亚迪，承认非法获取和持有与中国大规模诈骗有关的61,000个BTC。
  • 英国当局查获了这些比特币，目前价值69亿美元，他们称这是世界上最大的BTC查扣案。

根据BBC最近的一份报道，钱志敏最近对非法获取和持有高达61,000个比特币(BTC)的指控认罪，这些比特币是去年从钱那里查获的。当局认为，这位47岁的女子可能在历史上最大的洗钱计划之一中扮演了关键角色。

钱，又名张亚迪，45岁，被指控在2014年至2017年期间在中国策划了一场大规模诈骗，骗取了超过128,000名受害者的资金。这些被盗资金后来被钱存储在大量BTC中，当局称之为"世界上最大的BTC查扣案"，按当前价格计算价值近70亿美元。

"今天的认罪标志着大都会经济犯罪团队和我们的合作伙伴多年专注调查的culmination，"大都会警察经济网络犯罪指挥部负责人Will Lyne在媒体引述中表示。

其他媒体报道称，钱志敏有成为"财富女神"的野心，甚至计划建立自己的王国。她的被盗BTC宝藏甚至超过了BTC财库公司如MARA Holdings、XXI和日本的Metaplanet的持有量。

钱志敏如何逃避当局？

从2014年到2017年，钱经营着一家名为天津蓝天格瑞电子科技的中国公司，该公司向投资者承诺高达300%的回报。然而，钱的公司并没有实际将资金投入合法的金融产品，而是简单地将钱注入加密货币。

据报道，这些投资者，年龄大多在50至75岁之间，已经向钱推广的投资项目投入了"数十万到数千万"元人民币。该计划依赖于当时中国数字资产日益增长的普及度，承诺高额股息和保证利润。

在中国当局已经追踪她的情况下，钱于2017年9月使用假文件逃离中国，来到英国。当局表示，她与一名叫温健的同谋合作，该同谋去年因在该计划中的角色被判处六年零八个月监禁。

根据皇家检察署的说法，温帮助钱洗白诈骗所得，从住在餐厅楼上到在伦敦北部租用价值数百万英镑的房子。此外，钱和温还使用被盗资金在迪拜购买了两处价值超过50万英镑的房产。

温坚称这些房产是代表一位中国雇主购买的，但检察官辩称，她的比特币持有规模和缺乏合法的文件记录表明其犯罪来源。

英国当局在2018年收到关于犯罪资产转移的举报后，在案件中取得了突破。同年，警方突袭了钱志敏的家，发现了包含61,000个BTC的数字钱包。

早在2024年10月，钱志敏曾否认洗钱指控，并计划对这些指控提出异议。共同被告凌胜学也对相关指控不认罪。

目前，钱在等待判决期间被羁押，判决日期尚未确定。到目前为止，皇家检察署声称，许多受害者已通过中国当局建立的赔偿计划收回了部分资金。

来源：https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/

