交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯昨天在其国会办公室告诉记者，尽管围绕正在进行的政府停摆的噪音越来越大，但在与唐纳德·特朗普总统和国会领导人在白宫会面后，仍然存在"一条有意义的两党路径来为政府提供资金"。据《华尔街日报》报道，杰弗里斯表示白宫[...]众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯昨天在其国会办公室告诉记者，尽管围绕正在进行的政府停摆的噪音越来越大，但在与唐纳德·特朗普总统和国会领导人在白宫会面后，仍然存在"一条有意义的两党路径来为政府提供资金"。据《华尔街日报》报道，杰弗里斯表示白宫[...]

白宫表示随着停摆持续无谈判将裁员

作者：Cryptopolitan
2025/10/06 04:03
Whiterock
WHITE$0.0001744-3.11%
Housecoin
HOUSE$0.003951-2.15%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.975+13.75%

众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯昨天在国会大厦的办公室告诉记者，尽管围绕持续关闭政府的噪音越来越大，但在与唐纳德·特朗普总统和国会领导人在白宫会面后，仍然存在"一条有意义的两党通往政府拨款的道路"。

据《华尔街日报》报道，杰弗里斯表示白宫担忧平价医疗法案加强版健康保险补贴在年底到期，称这是一个真正关注的焦点，但他补充说，政府关于无证移民医疗保健的言论"不是会谈的严重障碍，除了其政治影响力"。他还表示，大规模解雇和削减民主党倾向州项目的威胁"将适得其反"，并且"不会损害民主党的团结"。

杰弗里斯明确区分了他所称的周一在白宫的严肃讨论和之后发生的事情。"不幸的是，总统在白宫会议后的行为恶化为不稳定和不严肃的行动，"他说，指出特朗普在网上向他发送的"墨西哥风格"迷因。杰弗里斯表示，即使政府关闭持续，他的党团将继续推动达成协议。

杰弗里斯团结民主党人，同时参议院对抗共和党法案

上个月，哈基姆·杰弗里斯说服了200多名众议院民主党人中除一人外全部投票反对共和党的临时法案以保持政府资金运作，接受了民主党过去曾拒绝的立场。

杰弗里斯这次也让参议院少数党领袖查克·舒默坚定地站在他一边，不像三月份党内分裂时那样。当时，舒默和几名参议院民主党人投票支持共和党保持政府开放的法案，而不是面对政府关闭。

这一次，只有少数参议院民主党人叛变，使共和党人未能获得通过其七周支出法案所需的60票，包括他们周五最近的尝试。

民主党人要求永久延长加强版保费税收抵免，以帮助美国人通过平价医疗法案购买私人健康保险，并希望得到保证，白宫不会试图单方面取消任何协议中同意的支出。查克·舒默周日告诉CBS的《面对国家》节目，"他们拒绝与我们交谈，"称僵局只能通过特朗普和四位国会领导人之间的进一步会谈解决。

白宫在没有会谈的情况下关闭政府继续，发出裁员信号

随着政府关闭在周日进入第五天，一位白宫高级官员表示，如果唐纳德·特朗普总统认为与国会民主党人的谈判"绝对无法进行"，政府将开始大规模裁减联邦工作人员。

白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特告诉CNN的《国家联盟》节目，仍然希望民主党人会"退让"，避免代价高昂的政府关闭和白宫预算主任拉塞尔·沃特威胁的联邦雇员裁员。"特朗普总统和拉斯·沃特正在安排事情，准备在必要时采取行动，但希望不必如此，"哈塞特说。

"如果总统决定谈判绝对无法进行，那么将开始裁员。但我认为每个人仍然抱有希望，当我们在下周初重新开始时，我们可以让民主党人看到避免这样的裁员只是常识。"

特朗普周日将潜在的裁员描述为"民主党裁员"，告诉记者，"任何被裁员的人都是因为民主党。"政府关闭始于10月1日，即2026财政年度的开始，此前参议院民主党人拒绝了一项短期资金措施，该措施本可使联邦机构开放至11月21日。

申请您在独家加密货币交易社区中的免费席位 - 仅限1,000名会员。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,074.41
$105,074.41$105,074.41

+0.01%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,523.46
$3,523.46$3,523.46

+0.11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5329
$2.5329$2.5329

+0.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.19
$166.19$166.19

-0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17821
$0.17821$0.17821

-0.56%