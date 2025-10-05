ADA失败后最佳购买加密货币是什么，专家暗示MUTM可快速10倍增长

这篇文章"在ADA失败后最佳购买加密货币是什么，专家暗示MUTM可快速10倍增长"首次发表于Coinpedia金融科技新闻
随着ADA努力维持发展，投资者正在寻找能提供短期收益和实际用途的加密项目。Mutuum Finance (MUTM)将成为这个市场的强劲竞争者。它拥有去中心化贷款平台，具备稳定币机制、P2C和P2P借贷以及质押奖励，这些将吸引个人和机构投资者。ADA进展缓慢显示了市场需要实用平台，在这些平台上代币的实用性推动采用和市场活动。Mutuum Finance (MUTM)将自身定位为具有真正增长潜力的解决方案。
目前，第6阶段的价格已定为$0.035，到目前为止已筹集约$16.8百万，该阶段份额的55%已售出。超过16,750人已购买该代币，这表明社区有很大兴趣。在第7阶段，价格将上涨至$0.040，增长15%。这将促使投资者抢购仍然可用的折扣代币。这些预售指标为早期采用者提供了获取短期收益的明确窗口，价格趋势由实用性故事支持。
Mutuum Finance (MUTM)将使用的两种贷款系统是低风险池化借贷和针对风险较高代币的协商P2P市场。用户将存入"蓝筹"资产，并在P2C池中获得相当于池1:1份额的mtTokens。存款人将获得稳定APY的利息，借款人将能够获取现金而无需出售其资产。例如，存入价值$12,000 ETH的用户将获得mtETH并赚取14%的APY，相当于每年$1,680。同时，以$1,000 ETH作为抵押品的借款人将能够以75% LTV借入$750美元。这使他们能够获得流动性，同时仍保持资产增值的可能性。
如果利率保持稳定，借款人将能够以较高利率锁定已知成本，而贷款人将因过度抵押和分层LTV而安全。清算人折扣和高达55%的储备因素是平台在市场压力下保持平衡和稳定的一些方式。这种强大结构将创造一个环境，短期交易者和寻求回报的投资者将能够参与并获益，同时也增加代币的整体价值。
Mutuum Finance (MUTM)将有质押合约，mtToken用户将从平台收入中获得MUTM福利。买入并分配系统将部分收入转化为公开市场MUTM购买。这将增加代币价值并帮助短期价格上涨。这种收益、质押奖励和回购的组合将创建一个循环增长模式，鼓励用户持有代币并参与社区。随着更多人使用mtTokens和MUTM，需求将更快增长，推动价格进一步上涨。
Mutuum Finance (MUTM)计划将进入第2阶段，该阶段将全面构建核心智能合约和dApp界面。在第3阶段，测试网上将发布工作测试版。用户将能够在演示版本中尝试借贷、借款和质押功能。第4阶段将完成交易所上市并为网站投入实际使用做准备。每个里程碑都将带来区块链和社区活动，支持预期的短期收益。当这些步骤完成后，专家认为实用性将转化为市场需求，支持价格可能从早期预售价格上涨10倍的观点。
该项目将接受CertiK审计，结合手动审查和静态分析，Token Scan得分为90.00，Skynet得分为79.00。此外，Mutuum Finance (MUTM)将分配50,000 USDT的漏洞赏金跨不同严重级别，以鼓励负责任的报告。正在进行的$100,000赠品活动将奖励早期支持者，提供十个$10,000 MUTM奖品，进一步刺激参与和采用。仪表板和前50名排行榜将突出显示顶级持有者，鼓励积极参与和竞争性质押。
在第7阶段将价格提高到$0.040之前，在第6阶段以$0.035购买代币的投资者将能够以折扣价获得它们。当短期收益、实用驱动采用和价值过程结合在一起时，它们为希望快速赚钱的交易者创造了绝佳机会。Mutuum Finance (MUTM)将因其明确计划、强大安全性和有用的用例而在加密货币中脱颖而出。早期采用者将能够获得短期收益和长期参与奖励。
由于ADA难以交付，Mutuum Finance (MUTM)将成为希望看到增长和高收益的买家首选加密货币。获得第6阶段剩余分配早期访问权的参与者将拥有战略优势，并能够从短期价格行动和平台实用性的融合中受益。这将巩固MUTM在下一波加密投资浪潮中的市场领导地位。
欲了解更多关于Mutuum Finance (MUTM)的信息，请访问以下链接：
网站：https://www.mutuum.com
Linktree：https://linktr.ee/mutuumfinance