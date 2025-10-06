阿尔佩伦·森贡在2025-2026年的前景如何？

洛杉矶，加利福尼亚 - 2023年11月19日：休斯顿火箭队的阿尔佩伦·森贡（#28）在Crypto.com竞技场第四节对阵洛杉矶湖人队的安东尼·戴维斯（#3）被判进攻犯规后做出反应。注意：用户明确承认并同意，通过下载和/或使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍摄） Getty Images

阿尔佩伦·森贡终于受到关注。上赛季，他首次入选全明星赛。今年夏天，他在场均得到21.6分、9.6个篮板和6.8次助攻后，入选了欧洲篮球锦标赛最佳阵容。在NBA常规赛中，他在76场比赛中场均上场31.5分钟，得到19.1分、10.3个篮板和4.9次助攻，投篮命中率为49.6%，但远投命中率仅为23.3%。

他还因赛季中防守能力的显著提升获得了重要认可，在多项高级数据指标中在联盟范围内和大个子球员中排名靠前，这些指标被认为是可靠的。值得注意的是，他能够在季后赛中对阵金州勇士队时留在场上，而不成为球队的负担，这是批评者自他进入联盟以来一直认为他无法做到的事情。

森贡在2025-2026赛季会有什么表现？首先，凯文·杜兰特加入，而杰伦·格林、迪伦·布鲁克斯和弗雷德·范弗利特离队（范弗利特是因伤缺阵）。这意味着森贡将与顶级得分手杜兰特并肩作战，但本赛季也需要承担更多的组织任务。我们会在火箭队的进攻中看到更多的"森贡中枢"吗？

史蒂文·亚当斯回归，夏季重新签约，克林特·卡佩拉也重返休斯顿；据报道，火箭队计划尽可能多地采用大阵容，他们喜欢上赛季看到的"双大"阵容，即森贡和亚当斯一起在场上的组合。当两名大个子同时在场时，休斯顿在篮板球上碾压对手，而森贡面对较小的防守者时能够在内线施展自己的意志。

森贡下赛季最大的关注点将是重拾他联盟初期的得分效率。在2023-2024赛季，森贡的总投篮命中率为53.7%，两分球命中率为56.7%。但在2024-2025赛季，这些数据下降到总体49.6%和51.9%。效率下降的原因可能是他在防守端付出更多努力导致的疲劳？或许他仍在从2024年3月10日遭受的严重右脚踝扭伤中恢复力量？

无论如何，现在他已经加强了防守，要想真正被视为联盟中最优秀的大个子之一，并争取入选NBA最佳阵容，森贡需要重拾他的得分手感。他在上周火箭队的媒体日上谈到了这一点。这将对火箭队实现季后赛目标大有帮助。