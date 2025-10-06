交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《阿尔佩伦·森贡在2025-2026赛季的前景如何？》发表在BitcoinEthereumNews.com上。洛杉矶，加利福尼亚 – 11月19日：休斯顿火箭队的阿尔佩伦·森贡（#28）在Crypto.com竞技场对阵洛杉矶湖人队的安东尼·戴维斯（#3）时，因进攻犯规而做出反应，比赛发生在2023年11月19日洛杉矶，加利福尼亚。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍摄）Getty Images 阿尔佩伦·森贡终于受到关注。上赛季，他首次入选全明星赛。今年夏天，他在场均得到21.6分、9.6个篮板和6.8次助攻后，被选入欧洲篮球锦标赛最佳阵容。在NBA常规赛期间，他在76场比赛中场均上场31.5分钟，得到19.1分、10.3个篮板和4.9次助攻，投篮命中率为49.6%，但三分球命中率仅为23.3%。他还因赛季中防守能力的显著提升而获得重大认可，在联盟范围内和大个子球员中的多项高级数据指标排名靠前，这些指标在一定程度上是可靠的。值得注意的是，他能够在季后赛中对阵金州勇士队时留在场上，而不成为球队的负担，这是批评者自他进入联盟以来一直认为他无法做到的事情。森贡在2025-2026赛季的前景如何？首先，凯文·杜兰特加入，而杰伦·格林、迪伦·布鲁克斯和弗雷德·范弗利特离队（范弗利特是因伤）。这意味着森贡将与顶级得分手杜兰特并肩作战，但也需要在本赛季承担更多的组织任务。我们会在火箭队的进攻中看到更多的"森贡中枢"吗？史蒂文...这篇文章《阿尔佩伦·森贡在2025-2026赛季的前景如何？》发表在BitcoinEthereumNews.com上。洛杉矶，加利福尼亚 – 11月19日：休斯顿火箭队的阿尔佩伦·森贡（#28）在Crypto.com竞技场对阵洛杉矶湖人队的安东尼·戴维斯（#3）时，因进攻犯规而做出反应，比赛发生在2023年11月19日洛杉矶，加利福尼亚。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍摄）Getty Images 阿尔佩伦·森贡终于受到关注。上赛季，他首次入选全明星赛。今年夏天，他在场均得到21.6分、9.6个篮板和6.8次助攻后，被选入欧洲篮球锦标赛最佳阵容。在NBA常规赛期间，他在76场比赛中场均上场31.5分钟，得到19.1分、10.3个篮板和4.9次助攻，投篮命中率为49.6%，但三分球命中率仅为23.3%。他还因赛季中防守能力的显著提升而获得重大认可，在联盟范围内和大个子球员中的多项高级数据指标排名靠前，这些指标在一定程度上是可靠的。值得注意的是，他能够在季后赛中对阵金州勇士队时留在场上，而不成为球队的负担，这是批评者自他进入联盟以来一直认为他无法做到的事情。森贡在2025-2026赛季的前景如何？首先，凯文·杜兰特加入，而杰伦·格林、迪伦·布鲁克斯和弗雷德·范弗利特离队（范弗利特是因伤）。这意味着森贡将与顶级得分手杜兰特并肩作战，但也需要在本赛季承担更多的组织任务。我们会在火箭队的进攻中看到更多的"森贡中枢"吗？史蒂文...

阿尔佩伦·森贡在2025-2026年的前景如何？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:05
COM
COM$0.006418+3.51%
The Arena
ARENA$0.003601+2.82%
Seed.Photo
PHOTO$0.4929-3.33%
Starpower
STAR$0.12292-0.52%
SQUID MEME
GAME$43.926-2.13%

洛杉矶，加利福尼亚 - 2023年11月19日：休斯顿火箭队的阿尔佩伦·森贡（#28）在Crypto.com竞技场第四节对阵洛杉矶湖人队的安东尼·戴维斯（#3）被判进攻犯规后做出反应。注意：用户明确承认并同意，通过下载和/或使用此照片，用户同意Getty Images许可协议的条款和条件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍摄）

Getty Images

阿尔佩伦·森贡终于受到关注。上赛季，他首次入选全明星赛。今年夏天，他在场均得到21.6分、9.6个篮板和6.8次助攻后，入选了欧洲篮球锦标赛最佳阵容。在NBA常规赛中，他在76场比赛中场均上场31.5分钟，得到19.1分、10.3个篮板和4.9次助攻，投篮命中率为49.6%，但远投命中率仅为23.3%。

他还因赛季中防守能力的显著提升获得了重要认可，在多项高级数据指标中在联盟范围内和大个子球员中排名靠前，这些指标被认为是可靠的。值得注意的是，他能够在季后赛中对阵金州勇士队时留在场上，而不成为球队的负担，这是批评者自他进入联盟以来一直认为他无法做到的事情。

森贡在2025-2026赛季会有什么表现？首先，凯文·杜兰特加入，而杰伦·格林、迪伦·布鲁克斯和弗雷德·范弗利特离队（范弗利特是因伤缺阵）。这意味着森贡将与顶级得分手杜兰特并肩作战，但本赛季也需要承担更多的组织任务。我们会在火箭队的进攻中看到更多的"森贡中枢"吗？

史蒂文·亚当斯回归，夏季重新签约，克林特·卡佩拉也重返休斯顿；据报道，火箭队计划尽可能多地采用大阵容，他们喜欢上赛季看到的"双大"阵容，即森贡和亚当斯一起在场上的组合。当两名大个子同时在场时，休斯顿在篮板球上碾压对手，而森贡面对较小的防守者时能够在内线施展自己的意志。

森贡下赛季最大的关注点将是重拾他联盟初期的得分效率。在2023-2024赛季，森贡的总投篮命中率为53.7%，两分球命中率为56.7%。但在2024-2025赛季，这些数据下降到总体49.6%和51.9%。效率下降的原因可能是他在防守端付出更多努力导致的疲劳？或许他仍在从2024年3月10日遭受的严重右脚踝扭伤中恢复力量？

无论如何，现在他已经加强了防守，要想真正被视为联盟中最优秀的大个子之一，并争取入选NBA最佳阵容，森贡需要重拾他的得分手感。他在上周火箭队的媒体日上谈到了这一点。这将对火箭队实现季后赛目标大有帮助。

来源：https://www.forbes.com/sites/rahathuq/2025/10/05/whats-ahead-for-alperen-sengun-in-2025-2026/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,106.22
$105,106.22$105,106.22

+0.04%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,524.35
$3,524.35$3,524.35

+0.13%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5317
$2.5317$2.5317

+0.10%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.08%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17824
$0.17824$0.17824

-0.55%