文章《希尔维斯特·史泰龙的《塔尔萨之王》第3季何时开播？如何观看》发布于BitcoinEthereumNews.com。"塔尔萨之王"第3季部分海报。Paramount+ 由泰勒·谢里丹创作、希尔维斯特·史泰龙主演的犯罪剧《塔尔萨之王》本周末将回归，带来第3季。新季何时开始在Paramount+上播出？《塔尔萨之王》于2022年首播，并于2024年推出第二季。史泰龙在剧中饰演德怀特"将军"曼弗雷迪，一位前黑手党头目，在服刑25年后,被纽约市的犯罪头目派往俄克拉荷马州塔尔萨建立新的犯罪企业。Forbes《南方公园》第27季更新播出时间表：新剧集何时播出？作者：Tim Lammers 《塔尔萨之王》第3季的简介为："随着德怀特的帝国扩张，他的敌人和对其团队的风险也随之增加。现在，他在塔尔萨面临最危险的对手：邓迈尔家族，一个不按旧世界规则行事的强大的老钱家族，迫使德怀特为他所建立的一切而战，保护他的家人。"《塔尔萨之王》第3季还有马丁·斯塔尔、杰伊·威尔、安娜贝拉·希奥拉、尼尔·麦克唐纳、罗伯特·帕特里克、博·纳普、贝拉·希思科特、克里斯·卡尔多维诺、麦肯娜·奎格利·哈灵顿、迈克"现金流"沃尔登、凯文·波拉克、文森特·皮亚扎、弗兰克·格里洛、迈克尔·比奇、詹姆斯·鲁索、加勒特·赫德伦和达娜·德拉尼等明星出演。《塔尔萨之王》第3季从第1集《血与波旁》开始，将于周日凌晨3点（东部时间）/午夜12点（太平洋时间）在Paramount+开始播出。与前两季一样，第3季将包含10集。Forbes《神奇四侠：初步》确定流媒体播出日期 作者：Tim Lammers Paramount+提供两种流媒体套餐：包含广告的Paramount+ Essential，每月7.99美元；无广告的Paramount+ Premium，每月12.99美元。塞缪尔·L·杰克逊在《塔尔萨之王》第3季客串出演，之后将获得自己的衍生剧 《塔尔萨之王》将特别邀请客串明星...

史泰龙的《塔尔萨之王》第三季什么时候开始？如何观看

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 20:45
1
"塔尔萨之王"第3季部分海报。

Paramount+

塔尔萨之王，由泰勒·谢里丹创作的席尔瓦·史泰龙犯罪剧，本周末将回归第3季。新季何时开始在Paramount+上播出？

塔尔萨之王于2022年首播，并于2024年推出第二季。史泰龙在剧中饰演德怀特"将军"曼弗雷迪，一位前黑手党头目，在服刑25年后，被纽约市的犯罪头目派往俄克拉荷马州的塔尔萨，建立新的犯罪企业。

福布斯'南方公园'第27季更新发布时间表：新剧集何时播出？作者 蒂姆·拉默斯

塔尔萨之王第3季的简介为："随着德怀特的帝国扩张，他的敌人和团队面临的风险也随之增加。现在，他在塔尔萨面临着迄今为止最危险的对手：邓迈尔家族，一个强大的旧财阀家族，他们不按照旧世界规则行事，迫使德怀特为他所建立的一切而战，并保护他的家人。"

塔尔萨之王第3季还有马丁·斯塔尔、杰伊·威尔、安娜贝拉·希奥拉、尼尔·麦克唐纳、罗伯特·帕特里克、博·纳普、贝拉·希思科特、克里斯·卡尔多维诺、麦肯娜·奎格利·哈灵顿、迈克"现金流"沃尔登、凯文·波拉克、文森特·皮亚扎、弗兰克·格里洛、迈克尔·比奇、詹姆斯·鲁索、加勒特·赫德伦和达娜·德拉尼等明星出演。

塔尔萨之王第3季从第1集开始，标题为血与波旁，将于周日东部时间凌晨3点/太平洋时间凌晨12点在Paramount+开始播出。与前两季塔尔萨之王一样，第3季将包含10集。

福布斯'神奇四侠：初步'确定流媒体播出日期作者 蒂姆·拉默斯

Paramount+提供两种流媒体套餐：包含广告的Paramount+基础版，每月7.99美元，以及无广告的Paramount+高级版，每月12.99美元。

塞缪尔·L·杰克逊在'塔尔萨之王'第3季客串出演，之后将获得自己的衍生剧

塔尔萨之王第3季将特别邀请低俗小说奥斯卡提名演员塞缪尔·L·杰克逊客串出演。

据Paramount+透露，杰克逊将在本季塔尔萨之王中饰演拉塞尔·李·华盛顿二世，这个角色将从塔尔萨转移到新奥尔良，出演衍生剧新奥尔良之王

同时，Paramount+周三宣布，塔尔萨之王已获续订第四季。

席尔瓦·史泰龙和塞缪尔·L·杰克逊在"塔尔萨之王"第3季中。

Paramount+/布莱恩·道格拉斯

塔尔萨之王第3季延续了第2季的高收视率。据Paramount+称，塔尔萨之王第2季首播在全球Paramount+平台吸引了2110万观众，成为该流媒体平台历史上收视率最高的剧集首播。整个季度，该剧总共获得了1.59亿次观看。

塔尔萨之王第3季的执行制片人之一是戴夫·埃里克森，他也是该剧的总监制。

塔尔萨之王第3季将于周日东部时间凌晨3点/太平洋时间凌晨12点在Paramount+开始播出。

福布斯吉尔莫·德尔·托罗的'科学怪人'将在部分IMAX影院上映作者 蒂姆·拉默斯

来源：https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/20/what-time-does-sylvester-stallones-tulsa-king-season-3-begin-how-to-watch/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

