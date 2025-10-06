交易所DEX+
SWIFT的区块链对稳定币和全球银行意味着什么

作者：Coinstats
2025/10/06 00:00
SWIFT，全球金融讯息系统的骨干，正朝着成为全方位区块链基础设施提供商迈进一步。

本周，该网络公布了建立共享分类账平台的计划，该平台将允许银行在多个区块链上结算涉及稳定币和代币化资产的交易。

虽然SWIFT长期以来一直作为跨境资金流动的讯息层，但新平台将使其更接近价值转移的中心。

这对一个有着50多年历史的传统金融组织来说是一个重大转变，该组织以处理超过11,500家银行之间的通信而闻名，而非自身转移资金。

SWIFT的角色变化

"重大发展是SWIFT改变商业模式以应对区块链去中介化，"《加密货币现在是宏观经济》通讯的作者Noelle Acheson说。"如今，SWIFT不转移价值；它发送讯息。在链上，讯息和转移是同一件事。

Acheson认为，新平台可以作为数字货币和代币化资产的"切换"层，连接原本孤立的系统。然而，她质疑在可编程货币的世界中，SWIFT是否仍然必不可少。

"在代币化金融系统中，SWIFT是否必要？不，它不是——但它确实与几乎所有全球银行都有联系，"她说。

银行接入稳定币

这些联系可能会在银行寻找进入区块链经济的途径时给SWIFT带来优势。

"行业正在快速发展，稳定币在全球范围内被采用的速度之快，使得传统银行不得不关注，"OpenPayd的银行和支付总监Barry O'Sullivan说。

SWIFT表示，已有超过30家金融机构参与该项目。O'Sullivan预计随着需求和监管明确性的增加，会有更多机构跟进。"采用、互操作性和监管一致性需要时间，"他说。"然而，SWIFT显然正在定位自己，以在塑造不断发展的稳定币和代币化资产生态系统中发挥有意义的作用。"

Coinbase机构研究主管David Duong表示，SWIFT的平台还可以"实质性降低"希望将稳定币嵌入其运营的金融机构的技术障碍和整合成本。

O'Sullivan指出，该平台可能为"全球稳定币生态系统带来一些标准化"，尽管碎片化可能会持续存在。"现有的私人稳定币、CBDC和区域解决方案可能会继续并行运作，"他说。

多年筹备

Duong将SWIFT的倡议描述为加密货币和传统金融的"分水岭时刻"，但提醒说这已经筹备多年。Duong表示，该公司自2017年以来一直在试验分布式账本技术，包括与Chainlink、代币化证券平台Clearstream和SETL进行试点项目，以及与CBDC进行互操作性测试。Duong说，开发自己的共享分类账平台似乎是这一长期转型的下一阶段。

不过，并非所有人都将SWIFT视为中立方。Acheson说，它在执行制裁方面的角色导致了银行被切断网络连接的国家的不信任。

"鉴于全球对SWIFT在执行美国和欧盟制裁中的角色的不信任，其提供的服务是否能阻止支付系统碎片化尚不清楚，"她认为。

即便如此，SWIFT的决定凸显了传统金融和区块链金融之间的界限日益交织，世界上最大的金融机构正在——缓慢地，然后突然地——采取主动以保持相关性。

