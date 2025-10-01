什么是零知识证明（ZKP）？区块链上经过验证的真相协议

在区块链世界中，零知识证明（Zero Knowledge Proof）通常指的是一种密码学技术。但现在它也成为了一个有前途的新协议的名称：零知识证明（ZKP）。这个即将推出的项目重新构想了事实、声明和可信度在网络上的验证方式，对于那些渴望成为新型验证经济一部分的人来说，其白名单阶段即将到来。
与许多仅专注于交易或隐私的区块链项目不同，零知识证明（ZKP）旨在将知识本身转变为可质押、可验证的资产。通过由代币驱动的拍卖和验证者模型，该协议允许用户提出声明，让他人审核或质疑这些声明，并根据准确性赚取或损失代币。在一个由错误信息和深度伪造塑造的时代，这可能标志着数字信任新基础设施层的出现。
密码学中的零知识证明让一方能够证明他们知道某事，而无需揭示实际信息。零知识证明（ZKP）项目借鉴了这一概念，将其应用于社会经济层面：证明你所知道的，并从中获利，而无需中央监督。
以下是系统的设计工作方式：
这就是零知识证明（ZKP）所称的"知识拍卖"，一个激励真相并让虚假付出代价的透明系统。
在当今的互联网上，事实往往通过算法或病毒式关注而非准确性获得关注。零知识证明（ZKP）引入了一种去中心化的替代方案：一个用户通过正确获利、通过错误损失的系统，公开验证并通过代币激励解决。
这些角色对任何人都是可访问的：
结果是一个公共的、由社区驱动的验证系统，不依赖于机构、影响者或不透明的数据源。
零知识证明（ZKP）正准备启动其初始白名单阶段，为希望在塑造协议中发挥关键作用的一群用户提供早期访问权。这不仅仅是早期访问，还是一个机会：
早期参与可能会在系统上线后提供声誉优势。在零知识证明（ZKP）中，声誉不是分配的，而是通过证明赢得的。
零知识证明（ZKP）背后的愿景是雄心勃勃的：创建一个公共的、去中心化的层来证明什么是真实的。在一个对媒体、数据和AI生成内容日益怀疑的时代，对信任基础设施的需求比以往任何时候都更加相关。
对于研究人员、作家、开发者和普通用户来说，零知识证明（ZKP）提供了通过你能够支持的事实来赚取收益的潜力。不是通过炒作，而是通过证明、社区共识和代币化责任。
随着白名单即将到来，大门即将向那些准备在去中心化世界中验证和被验证的人打开。
这篇文章《什么是零知识证明（ZKP）？用于验证真相的区块链协议》首次发表于Blockonomi。