在区块链世界中，"零知识证明"这个术语通常指的是一种密码学技术。但现在它也是一个有前途的新协议的名称：零知识证明（ZKP）。这个即将推出的项目重新构想了如何在网上验证事实、声明和可信度，其白名单阶段即将向那些[...]开放。这篇文章《什么是零知识证明（ZKP）？用于验证真相的区块链协议》首次发表于Blockonomi。

什么是零知识证明（ZKP）？区块链上经过验证的真相协议

作者：Blockonomi
2025/10/01 03:00
在区块链世界中，零知识证明（Zero Knowledge Proof）通常指的是一种密码学技术。但现在它也成为了一个有前途的新协议的名称：零知识证明（ZKP）。这个即将推出的项目重新构想了事实、声明和可信度在网络上的验证方式，对于那些渴望成为新型验证经济一部分的人来说，其白名单阶段即将到来。

与许多仅专注于交易或隐私的区块链项目不同，零知识证明（ZKP）旨在将知识本身转变为可质押、可验证的资产。通过由代币驱动的拍卖和验证者模型，该协议允许用户提出声明，让他人审核或质疑这些声明，并根据准确性赚取或损失代币。在一个由错误信息和深度伪造塑造的时代，这可能标志着数字信任新基础设施层的出现。

从密码学概念到社区协议

密码学中的零知识证明让一方能够证明他们知道某事，而无需揭示实际信息。零知识证明（ZKP）项目借鉴了这一概念，将其应用于社会经济层面：证明你所知道的，并从中获利，而无需中央监督。

以下是系统的设计工作方式：

  • 证明者质押零知识证明（ZKP）代币来提出事实声明。

  • 验证者独立评估并支持或质疑该声明。

  • 挑战者反对不正确的声明，提供反证。

  • 网络解决争议，调整声誉分数，并分配奖励。

这就是零知识证明（ZKP）所称的"知识拍卖"，一个激励真相并让虚假付出代价的透明系统。

为什么拍卖+验证者模型很重要

在当今的互联网上，事实往往通过算法或病毒式关注而非准确性获得关注。零知识证明（ZKP）引入了一种去中心化的替代方案：一个用户通过正确获利、通过错误损失的系统，公开验证并通过代币激励解决。

这些角色对任何人都是可访问的：

  • 证明者发起声明并质押代币。

  • 验证者分析并参与评估。

  • 挑战者进行事实核查并质疑错误。

结果是一个公共的、由社区驱动的验证系统，不依赖于机构、影响者或不透明的数据源。

为什么即将到来的白名单很重要

零知识证明（ZKP）正准备启动其初始白名单阶段，为希望在塑造协议中发挥关键作用的一群用户提供早期访问权。这不仅仅是早期访问，还是一个机会：

  • 在公开发布前了解知识拍卖和质押如何运作。

  • 帮助测试和完善声誉评分系统。

  • 在一个建立在可信度基础上的网络中将自己定位为可信声音。

早期参与可能会在系统上线后提供声誉优势。在零知识证明（ZKP）中，声誉不是分配的，而是通过证明赢得的。

Zero Knowledge Proof

Web3的新信任层

零知识证明（ZKP）背后的愿景是雄心勃勃的：创建一个公共的、去中心化的层来证明什么是真实的。在一个对媒体、数据和AI生成内容日益怀疑的时代，对信任基础设施的需求比以往任何时候都更加相关。

对于研究人员、作家、开发者和普通用户来说，零知识证明（ZKP）提供了通过你能够支持的事实来赚取收益的潜力。不是通过炒作，而是通过证明、社区共识和代币化责任。

随着白名单即将到来，大门即将向那些准备在去中心化世界中验证和被验证的人打开。

关键要点

  • 零知识证明（ZKP）是一个协议，而不仅仅是一个密码学术语，它通过质押和社区验证来验证现实世界的知识。

  • 它使用涉及证明者、验证者和挑战者的知识拍卖模型。

  • 白名单即将推出，为早期贡献者提供在公开访问前塑造和测试系统的机会。

  • 零知识证明（ZKP）的更广泛使命是成为互联网的去中心化信任层，在这里事实很重要，声誉是透明建立的。

这篇文章《什么是零知识证明（ZKP）？用于验证真相的区块链协议》首次发表于Blockonomi。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

