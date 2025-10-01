美国政府关闭对加密货币ETF批准的影响

证券交易委员会（SEC）的运作可能受到阻碍，延迟对Solana和Litecoin加密货币ETF的批准。

政府关闭期间人员有限，可能会使关键监管审查和截止日期陷入停滞。

延迟可能削弱投资者信心并引发山寨币市场波动。

美国政府可能关闭的可能性正在加密货币世界引起不安，特别是围绕备受期待的Solana（SOL）和Litecoin（LTC）ETF的命运。

负责监管这些投资产品批准的证券交易委员会（SEC），其运作可能受到严重阻碍，使监管决策陷入停滞。

政府关闭如何影响ETF批准

新金融产品如加密货币ETF的批准在很大程度上取决于SEC的全面审查流程。

但随着政府关闭迫在眉睫，只有少数SEC员工将继续工作，仅专注于关键职能。

这意味着审查加密货币ETF申请的团队可能会被迫休假或被迫以最低能力工作。

几位基金经理一直在追赶时间表，希望在10月初得到决定。

例如，备受期待的Canary Capital的Litecoin ETF在10月2日有一个关键的监管截止日期，在人员紧缺的情况下，现在看起来越来越不确定。

虽然一些准备性审查可能在政府关闭前已经完成，但缺乏全员意味着这个过程几乎肯定会放慢。

SEC是否会将加密货币ETF审查视为必要工作还有待观察。

历史表明，非关键活动通常在政府关闭期间暂停，使这些产品的命运处于监管不确定状态。

对Solana和Litecoin的市场影响

ETF批准延迟对市场动态有切实影响。目前交易价格接近206美元的Solana和稳定在105美元左右的Litecoin，依赖ETF帮助促进的机构资金流入。

当监管不确定性持续存在时，投资者信心会受损，交易变得更加谨慎。

加密货币市场本已对监管信号敏感，可能因此面临波动。任何新投资渠道的暂停都会抑制更广泛的热情，可能使最近的收益停滞不前。

话虽如此，快速解决政府关闭并恢复SEC批准可能会释放新的动力，重新点燃对这些山寨币的兴趣。

行业观察者仍然认为2025年将是比特币之外的加密货币ETF的突破之年。

如果批准在政府关闭后不久通过，Solana和Litecoin可能会从增加的机构参与中获益匪浅。

目前，市场参与者正紧张地观望，华盛顿的政治僵局正在影响监管前景，提醒每个人政治和市场已经变得多么紧密相连。

这篇文章《美国政府关闭对加密货币ETF批准意味着什么》首次发表于CoinJournal。