交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
每周NFT市场交易量在活动增加的情况下下降22.65%的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：NFT市场每周交易量下降了22.65%。尽管交易量下降，买家和卖家数量都显著增加。像Ethereum这样的主要网络的交易量大幅减少。据CryptoSlam报道，上周NFT市场的交易量下降了22.65%至1.045亿美元，而NFT买家和卖家数量显著增加。这一下滑突显了市场波动性，尽管买家兴趣上升，反映了在Ethereum和BNB Chain等主要区块链网络中维持交易势头的潜在挑战。 尽管买家和卖家数量增加，NFT交易量下降22.65% 在过去一周，NFT市场交易量大幅减少，从近期水平下降至1.045亿美元。据Crypto.news通过CryptoSlam数据报道，这标志着一个显著的转变。交易量减少在Ethereum网络上最为明显，下降了29.88%，同时包括BNB Chain和Bitcoin在内的其他几个区块链也经历了类似的下降。 尽管交易量减少，NFT市场记录了买家和卖家数量的增加。买家数量增长了14.89%，达到622,535，而卖家增加了16.25%至447,821。然而，交易数量减少了3.07%。 "虽然我们观察到交易量显著下降，但持续的买家参与表明这是一种转变而非市场退出。" - Randy Wasinger，CryptoSlam创始人 Ethereum领跌NFT交易量，交易数量下降 你知道吗？过去，NFT市场经历过类似的快速下降，通常与更广泛的市场情绪和监管影响有关，正如2022年中期急剧下滑时所见。 CoinMarketCap数据显示，Ethereum当前价格为4,301.16美元，市值超过5,190亿美元，占市场份额的13.54%。最近24小时交易量达到174亿美元，轻微下降0.81%。Ethereum的价格调整包括7天下降3.50%和60天增长...每周NFT市场交易量在活动增加的情况下下降22.65%的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：NFT市场每周交易量下降了22.65%。尽管交易量下降，买家和卖家数量都显著增加。像Ethereum这样的主要网络的交易量大幅减少。据CryptoSlam报道，上周NFT市场的交易量下降了22.65%至1.045亿美元，而NFT买家和卖家数量显著增加。这一下滑突显了市场波动性，尽管买家兴趣上升，反映了在Ethereum和BNB Chain等主要区块链网络中维持交易势头的潜在挑战。 尽管买家和卖家数量增加，NFT交易量下降22.65% 在过去一周，NFT市场交易量大幅减少，从近期水平下降至1.045亿美元。据Crypto.news通过CryptoSlam数据报道，这标志着一个显著的转变。交易量减少在Ethereum网络上最为明显，下降了29.88%，同时包括BNB Chain和Bitcoin在内的其他几个区块链也经历了类似的下降。 尽管交易量减少，NFT市场记录了买家和卖家数量的增加。买家数量增长了14.89%，达到622,535，而卖家增加了16.25%至447,821。然而，交易数量减少了3.07%。 "虽然我们观察到交易量显著下降，但持续的买家参与表明这是一种转变而非市场退出。" - Randy Wasinger，CryptoSlam创始人 Ethereum领跌NFT交易量，交易数量下降 你知道吗？过去，NFT市场经历过类似的快速下降，通常与更广泛的市场情绪和监管影响有关，正如2022年中期急剧下滑时所见。 CoinMarketCap数据显示，Ethereum当前价格为4,301.16美元，市值超过5,190亿美元，占市场份额的13.54%。最近24小时交易量达到174亿美元，轻微下降0.81%。Ethereum的价格调整包括7天下降3.50%和60天增长...

每周NFT市场交易量下跌22.65%，但活动增加

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:45
币安币
BNB$980.4-1.92%
Capverse
CAP$0.1125-3.64%
COM
COM$0.006417+3.51%
Wink
LIKE$0.005028+4.29%
Oasis
ROSE$0.02128-6.17%
NFT
NFT$0.0000004038+0.89%
要点：
  • NFT市场每周交易量下降了22.65%。
  • 尽管交易量下降，买家和卖家数量都显著增加。
  • 像以太坊这样的主要网络的交易量大幅减少。

据CryptoSlam报道，上周NFT市场的交易量下降了22.65%，至1.045亿美元，而NFT买家和卖家数量则显著增加。

尽管买家兴趣上升，这一下滑突显了市场波动性，反映了在以太坊和BNB Chain等主要区块链网络上维持交易势头的潜在挑战。

尽管买家和卖家数量增加，NFT交易量下降22.65%

在过去一周，NFT市场交易量大幅减少，从近期水平下降至1.045亿美元。据Crypto.news通过CryptoSlam数据报道，这标志着一个显著的转变。交易量减少在以太坊网络上最为明显，下降了29.88%，同时包括BNB Chain和比特币在内的其他几个区块链也经历了类似的下降。

尽管交易量减少，NFT市场买家和卖家数量都有所增加。买家数量增长了14.89%，达到622,535人，而卖家增加了16.25%，达到447,821人。然而，交易数量减少了3.07%。

以太坊领跌NFT交易量，交易数量下降

你知道吗？ 在过去，NFT市场经历过类似的快速下跌，通常与更广泛的市场情绪和监管影响有关，就像2022年中期的急剧下滑一样。

CoinMarketCap数据显示，以太坊当前价格为4,301.16美元，市值超过5,190亿美元，占市场份额的13.54%。最近24小时交易量达到174亿美元，略微下降0.81%。以太坊价格调整包括7天下降3.50%和60天增长55.34%。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月7日22:38 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究表明，监管或技术领域的潜在变化可能会进一步影响NFT趋势。历史趋势表明，高波动性时期通常预示着市场调整或技术创新，强调了持续观察的必要性。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/nfts-news/nft-market-volume-drop/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,094.85
$105,094.85$105,094.85

+0.03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,524.41
$3,524.41$3,524.41

+0.13%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5327
$2.5327$2.5327

+0.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.13
$166.13$166.13

-0.09%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17838
$0.17838$0.17838

-0.47%