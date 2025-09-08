每周NFT市场交易量下跌22.65%，但活动增加

要点： NFT市场每周交易量下降了22.65%。

尽管交易量下降，买家和卖家数量都显著增加。

像以太坊这样的主要网络的交易量大幅减少。

据CryptoSlam报道，上周NFT市场的交易量下降了22.65%，至1.045亿美元，而NFT买家和卖家数量则显著增加。

尽管买家兴趣上升，这一下滑突显了市场波动性，反映了在以太坊和BNB Chain等主要区块链网络上维持交易势头的潜在挑战。

在过去一周，NFT市场交易量大幅减少，从近期水平下降至1.045亿美元。据Crypto.news通过CryptoSlam数据报道，这标志着一个显著的转变。交易量减少在以太坊网络上最为明显，下降了29.88%，同时包括BNB Chain和比特币在内的其他几个区块链也经历了类似的下降。

尽管交易量减少，NFT市场买家和卖家数量都有所增加。买家数量增长了14.89%，达到622,535人，而卖家增加了16.25%，达到447,821人。然而，交易数量减少了3.07%。

以太坊领跌NFT交易量，交易数量下降

你知道吗？ 在过去，NFT市场经历过类似的快速下跌，通常与更广泛的市场情绪和监管影响有关，就像2022年中期的急剧下滑一样。

CoinMarketCap数据显示，以太坊当前价格为4,301.16美元，市值超过5,190亿美元，占市场份额的13.54%。最近24小时交易量达到174亿美元，略微下降0.81%。以太坊价格调整包括7天下降3.50%和60天增长55.34%。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月7日22:38 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究表明，监管或技术领域的潜在变化可能会进一步影响NFT趋势。历史趋势表明，高波动性时期通常预示着市场调整或技术创新，强调了持续观察的必要性。