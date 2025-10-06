交易所DEX+
Web3平台让用户在1100万美元黑客攻击后决定代币解锁

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 13:34
山寨币

在9月遭受1100万美元漏洞攻击后，Web3社交中心UXLINK正尝试一种重建信任的新方法——让其用户自行决定恢复计划如何展开。

在过去一周，该项目开启了社区投票以敲定其所称的"第二阶段交换与补偿计划"。该提案旨在释放一部分锁定的代币以资助赔偿并稳定流动性，有效地将代币治理转变为救援机制。

草根主导的重启

UXLINK的开发者没有发布自上而下的指令，而是将决定权交到了代币持有者手中。该提案在Snapshot上直到10月9日有效，给社区提供了一个选择：提前解锁有限数量的UXLINK代币，估计在供应量的8%至12%之间，或者坚持原有的归属计划。

如果获得批准，解锁的代币不会立即进入流通。它们将被转移到由多个签名者管理的多重签名保险库中，创建一个专门用于补偿受害者和处理赎回的资金池。投资者分配将保持不变，确保早期支持者遵循原始发布时间表。

平衡责任与恢复

恢复策略的一部分涉及使用从交易所收回的资产和团队自身储备的一部分来补偿受影响的人。该计划还包括代币回购计划——分析师表示，这一举措可以缓解市场压力，同时恢复对项目经济的信心。

截至发稿时，该提案获得了近乎一致的支持，超过99%的投票支持该措施。提前解锁的最终百分比将在与合作交易所和区块链审计师协调后确定。

去中心化治理的测试

对于将自己定位为基于区块链参与的社交网络的UXLINK来说，这一治理时刻也是现实世界的压力测试。如果成功，它可能表明去中心化社区可以在重大漏洞后自我管理恢复——这是大多数传统项目会在闭门中处理的事情。

这次投票标志着网络声誉的转折点，将一次有害事件转变为展示透明度和韧性的机会。无论提前解锁是否通过，UXLINK的回应已经在重塑Web3平台如何处理危机管理——通过群众而非公司。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中巧妙地识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

