沃伦·巴菲特以97亿美元现金从西方石油收购OxyChem

沃伦·巴菲特正在进行伯克希尔·哈撒韦自2022年以来最大的交易。正如Cryptopolitan先前报道的那样，伯克希尔已达成协议，以97亿美元现金收购西方石油公司的化工部门OxyChem。

这将是这位传奇投资者在其CEO任期即将结束之际的最新高风险交易。西方石油背负着数十亿美元的债务，并选择在化工市场处于周期低谷时出售。

摩根大通的分析师写道："关键的权衡之一是时机，因为OXY在化工行业周期中期以下的周期性条件下出售OxyChem。"这笔交易显示沃伦选择了卖方处于弱势但资产仍然有生产力的时机。

这次收购也解决了最大的问题之一。西方石油保留了OxyChem的环境责任，而不是将其转移给伯克希尔。该公司在最新申报文件中披露，这些责任总计19亿美元。瑞穗分析师写道："OXY保留了约19亿美元的环境修复责任（截至2024年底），如果实际修复成本超过当前评估价值，这对未来现金流构成风险。"

这意味着沃伦的收购方案购买了资产，但不承担昂贵的清理风险。同时，西方石油也放弃了与OxyChem的Battleground工厂扩建相关的未来现金流收益，该扩建计划定于2026年完成。摩根大通估计，从那一年起，该项目每年可能为西方石油增加4.6亿美元的现金流。该银行表示，考虑到约17亿美元的税收损失，出售后的税后价值接近80亿美元。

沃伦在与西方石油的长期且昂贵的历史基础上继续发展

根据CNBC的数据，市场对这笔交易的反应是即时的，在宣布收购的当天，西方石油的股票暴跌超过7%。

但这100亿美元的投资实际上是沃伦与西方石油之间长期财务关系的延续。让我们来解释一下。

2019年，这位"奥马哈先知"承诺投入100亿美元，帮助西方石油收购阿纳达科石油公司，作为交换，他获得了优先股和购买更多普通股的认股权证。

到2022年初，沃伦还直接在公开市场上购买西方石油的普通股，使伯克希尔·哈撒韦成为西方石油的最大股东，持有这家能源巨头28.2%的股份。

这些股份继续带来回报。西方石油目前按照当前价格向伯克希尔的优先股支付8%的股息，向其普通股支付2.1%的股息收益率。这使沃伦在OxyChem交易完成之前就能获得稳定的收入。

西方石油首席执行官维基·霍拉布表示，随着公司积累现金储备，该公司计划在2029年赎回伯克希尔的优先股。这一计划将再次改变双方关系，使伯克希尔从优先股持有者转变为在美国最大能源公司之一拥有关键地位的巨大普通股股东。

