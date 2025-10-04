沃尔玛的OnePay将推出加密货币交易和托管服务，通过零售整合促进美国数字金融的采用。

沃尔玛支持的金融科技公司OnePay正准备在数字金融领域迈出重大一步。该公司将于今年晚些时候在其移动应用程序中添加加密货币交易和托管服务，表明其正在定位成为美国金融服务的"超级应用"。

OnePay通过比特币和以太币扩展加密货币访问

据CNBC报道，第一个版本将支持比特币(BTC)以及以太币(ETH)。数字资产交易机制背后的公司Zerohash将提供基础设施。作为Ribbit Capital和沃尔玛的合资企业，OnePay始于2021年，并逐渐发展成为一项包括银行业务、信用卡、无线和先买后付贷款的金融服务。加密货币的加入增强了其与海外服务如微信竞争的雄心，将多种金融功能集中在单一生态系统中。

这种方法密切跟踪美国证券交易委员会的监管方向。SEC主席Paul Atkins作为加密货币项目的一部分，推动了非证券交易和证券集成的"超级应用"的形成。OnePay的加密货币扩展故事适合这个系统，并将作为一个拥有大众消费者吸引力的持牌实体发挥积极作用。

其他大型金融科技平台也朝着同一方向发展。Coinbase将自己转变为"万能交易所"，包括代币化股票和预测市场。Robinhood已经结合了股票和加密货币交易，并计划将其金融创新扩展到股票交易之外。尽管如此，沃尔玛通过OnePay的在线和店内结账生态系统拥有巨大的分销优势。通过允许客户将数字资产转换为现金并直接在沃尔玛商店消费，OnePay有潜力加速主流采用。

行业表示，投资者对这种集成模式感到兴奋。像Coinbase和Robinhood这样的新解决方案已经帮助推动了强烈的市场需求。OnePay的进入预计将一方面扩展客户忠诚度，另一方面促进零售支付中的数字资产流通。

沃尔玛支持的应用程序超越投机

分析师表示，OnePay的结构化方法表明整体企业乐观认为更多公司将采用区块链。通过整合托管和交易机制，该公司展示了数字资产如何以超越投机的方式被利用。

尽管如此，合规仍然占主导地位。监管审查正在增加，无法遵守标准的公司可能会发现自己陷入困境。像OnePay这样的大型参与者将继续增长。然而，分析师警告，如果不能适应，较小的公司可能会挣扎或关闭。这种双重现实对不断变化的美国数字金融格局既是机遇也是威胁。

OnePay的加密货币举措可以改变美国金融科技竞争的动态。通过在沃尔玛商业组织品牌下将现有数字资产与传统金融并用，该公司正在将商业与基于区块链的金融结合起来。除了巩固沃尔玛的数字足迹外，这个案例还为未来的企业实施提供了模型。

如果成功，OnePay可能会增加流动性并使加密货币在日常零售中成为主流。然而，其增长反映了强大参与者与弱势企业之间日益加深的分歧，前者实现监管融合，后者将因成本和合规压力而面临清算。

