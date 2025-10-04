交易所DEX+
沃尔玛的OnePay应用程序将添加比特币和以太坊交易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:26
沃尔玛的OnePay应用程序是最新加入加密货币浪潮的公司，计划为其客户提供比特币和以太坊交易服务。据报道，该公司还将加密货币视为其核心产品，同时计划打造一个多功能一体化应用程序。

OnePay应用程序即将提供比特币和以太坊交易服务

根据CNBC的报道，这家主要由沃尔玛拥有的金融科技公司将很快在其移动应用程序上提供加密货币交易和托管服务。该公司计划今年晚些时候与Zerohash合作，开始提供比特币和以太坊的访问服务。

这一举措出现在更多公司寻求为客户提供加密货币访问服务之际。正如CoinGape报道的那样，银行巨头摩根士丹利也计划与Zerohash合作，为其E-trade客户推出加密货币交易服务。

同时，CNBC指出，OnePay的举措表明其将加密货币视为核心产品的一部分，同时计划打造数字金融的"万能应用"。该公司已经整合了新产品，寻求打造类似于其海外产品（如微信）的美国超级应用。

关于加密货币和其他服务的超级应用

值得注意的是，这与SEC主席Paul Atkins在"加密货币项目"下的愿景一致。Atkins此前曾表示，委员会计划使市场参与者能够通过超级应用进行创新，在这种情况下，他们将能够在单一平台上使用单一许可证提供多种服务和产品。

这样，经纪交易商将能够在提供加密资产证券的同时，提供非证券资产的交易。OnePay只是众多正在构建超级应用的公司之一。Coinbase也透露了成为"万能交易所"的计划，寻求提供多样化的金融服务。

这家顶级加密货币交易所计划在某个时候开始提供代币化股权，同时保留其现有的加密货币产品。Coinbase还寻求提供其预测市场。同时，Robinhood也有类似的计划，该交易所已经提供加密货币和股票交易访问，以及其预测市场。

OnePay预计将因其分销渠道而比这些平台具有优势，因为它目前已集成到沃尔玛的在线和实体结账流程中。这家美国零售商目前服务于1.5亿在其美国门店购物的客户。

来源：https://coingape.com/walmarts-onepay-app-to-add-bitcoin-and-ethereum-trading/

