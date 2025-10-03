交易所DEX+
沃尔玛旗下金融科技公司OnePay将提供加密货币交易和托管功能的帖子首次出现在Coinpedia金融科技新闻上 加密货币在美国稳步发展，越来越多的人和企业正在探索数字资产用于支付、储蓄和日常交易。一些金融科技平台正悄然准备将加密货币整合到他们的应用程序中，暗示着未来数字资产将成为主流金融的一部分。沃尔玛支持的应用程序增加加密货币交易 OnePay，一家金融科技公司...

沃尔玛旗下金融科技公司OnePay将提供加密货币交易和托管功能

作者：CoinPedia
2025/10/03 23:24
加密市场今日：BTC和ETH在全球紧张局势和机构买入中保持强势

文章《沃尔玛旗下金融科技公司OnePay将提供加密货币交易和托管功能》首次发布于Coinpedia金融科技新闻

加密货币在美国稳步发展，越来越多的人和企业正在探索数字资产用于支付、储蓄和日常交易。一些金融科技平台正悄然准备将加密货币整合到他们的应用程序中，暗示未来数字资产将成为主流金融的一部分。

沃尔玛支持的应用程序增加加密货币交易

据CNBC报道，沃尔玛拥有多数股权的金融科技公司OnePay正准备让用户通过其移动应用程序交易和持有加密货币。今年晚些时候，OnePay用户将能够在加密创业公司Zerohash的支持下购买、出售和持有Bitcoin和Ethereum。

OnePay正将加密货币作为其数字金融"万能应用程序"的核心部分进行整合。该公司稳步扩展其服务，力求成为类似微信的美国版超级应用程序。 

值得注意的是，它已经提供高收益储蓄账户、信用卡和借记卡、先买后付贷款，甚至无线计划。

简化支付

通过在OnePay移动应用程序中直接持有Bitcoin和Ethereum的能力，用户可以将其数字资产转换为现金，然后使用这些资金在商店购物或偿还卡余额。

在特朗普政府领导下，美国的加密货币采用正获得越来越大的动力。即使在添加加密货币之前，OnePay已经在应用程序世界掀起波澜。这家沃尔摩支持的金融科技公司现在在苹果应用商店的免费金融应用中排名第5位，领先于摩根大通、Robinhood等大牌。

SEC表示支持

与此同时，SEC也正在推进更灵活的数字资产规则。

最近，SEC主席Paul Atkins表示支持在单一监管框架下结合多种金融功能的平台。这突显了SEC更好地支持集成加密货币平台的方法。

Coinbase也分享了成为超级应用程序并提供各类金融服务的计划。 

首席执行官Brian Armstrong表示，公司的最终目标是通过提供从支付和信用卡到奖励的一切服务来取代传统银行。"我们希望成为人们的主要金融账户，我认为加密货币有权利做到这一点，"他说。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

