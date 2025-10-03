交易所DEX+
这篇文章"沃尔玛支持的OnePay在超级应用推动中添加比特币和以太币"首次发布于CoinCentral。

沃尔玛支持的OnePay将在超级应用推动中添加比特币和以太坊

作者：Coincentral
2025/10/03 23:11
摘要

  • OnePay将推出比特币和以太币交易，推进美国超级应用野心
  • 沃尔玛的OnePay增加加密货币功能，争夺美国金融超级应用领导地位
  • 比特币和以太币即将登陆OnePay—沃尔玛在数字金融领域的重大押注
  • 随着美国超级应用竞争加剧，OnePay整合比特币、以太币等加密货币
  • OnePay将于2025年支持比特币和以太币，重塑美国移动银行业务

OnePay是一个由沃尔玛控股的数字金融平台，正准备推出加密货币交易和托管功能。该公司计划通过与加密基础设施初创公司Zerohash合作，在今年晚些时候整合对比特币和以太币的支持。此举使OnePay更接近成为美国领先金融超级应用的目标。

OnePay向数字资产领域的扩张标志着其服务路线图上的重要里程碑。该应用已为用户提供高收益储蓄账户、信用卡和借记卡、点对点支付、贷款和移动计划。随着美国超级应用领域竞争加剧，加密货币的加入将进一步拓宽其金融工具包。

这一时机与消费者金融平台对加密货币整合的主流支持增长相符。随着传统银行进入这一领域，OnePay旨在通过在功能和用户体验方面保持领先来维持其竞争优势。

比特币整合提升OnePay的实用性

OnePay将很快使用户能够直接在其移动应用程序中购买、出售和持有比特币。这一功能可能包括将比特币转换为美元用于购物或支付卡余额的选项。通过利用Zerohash的后端服务，OnePay避免了直接的监管障碍，同时获得了即时的加密货币基础设施。

比特币交易已经成为PayPal、Venmo和Cash App等竞争应用的标准功能。将其纳入OnePay平台将弥补关键功能差距并支持用户留存。随着OnePay规模扩大，比特币功能也可能与其店内和在线结账系统整合。

鉴于沃尔玛每周接触超过1.5亿美国购物者，这一推出可能会推动显著的加密货币参与度。OnePay深厚的零售生态系统使其能够在沃尔玛商店内提供无缝的加密货币到现金转换。这种直接的零售实用性可能使其区别于纯金融科技竞争对手。

以太币支持强化数字金融产品

以太币也将在OnePay应用中推出。以太币的加入反映了对比特币之外更广泛数字资产访问的需求增长。该平台最终可能允许用户与基于以太坊的功能如质押或智能合约进行交互。

加入以太币符合OnePay提供多元化和面向未来金融产品的更广泛战略。这可能吸引寻求基本加密货币访问之外更多功能的年轻、精通技术的用户。随着同类应用已经支持以太币，OnePay确保其满足当前金融科技标准。

Zerohash的基础设施将处理托管和交易处理，确保监管合规和安全。这种合作使OnePay能够快速扩展，而无需承担构建内部加密货币能力的成本。它还为未来可能扩展到其他加密货币或基于区块链的服务打开了大门。

OnePay加速超级应用野心

OnePay由沃尔玛和Ribbit Capital于2021年创立，其金融产品供应迅速增长。它现在在苹果应用商店免费金融应用排名第五，领先于摩根大通和Robinhood等老牌公司。这一增长突显了即使在加密货币推出之前就已有强劲的用户采用率。

该应用与沃尔玛实体和在线基础设施的整合为其提供了独特的分销优势。与独立的金融科技公司不同，OnePay通过零售结账和数字商务接触数百万用户。然而，其作为独立实体的结构使其能够瞄准沃尔玛客户群之外的用户。

 

沃尔玛支持的OnePay将在超级应用推动中加入比特币和以太币的文章首次发表于CoinCentral。

