沃尔玛支持的金融科技公司OnePay将于今年晚些时候在其移动应用程序上推出比特币和以太坊交易及托管服务。

沃尔玛支持的金融科技公司OnePay将通过银行应用程序提供比特币和加密货币交易

作者：Coinspeaker
2025/10/03 23:13
由沃尔玛支持的金融科技公司OnePay计划于今年晚些时候在其移动应用程序上推出比特币和其他数字资产的交易和托管服务。根据CNBC引用的匿名消息来源，该平台将在初期提供BTC和ETH的访问权限，并获得初创公司Zerohash的支持。

沃尔玛的OnePay将在其"万能应用"中引入加密货币交易

OnePay由沃尔玛和风险投资公司Ribbit Capital于2021年创立，旨在成为美国数字金融的超级应用程序。加密货币交易似乎是其产品列表中的最新添加项。这是一项重大发展，因为美国零售巨头沃尔玛今年早些时候也在策划稳定币举措。

该应用程序目前支持高收益储蓄账户、信用卡和借记卡、先买后付贷款，甚至无线计划。通过使用户能够在应用程序中直接持有 BTC $121 760 24小时波动率: 1.8% 市值: $2.43 T 24小时交易量: $70.19 B ETH $4 504 24小时波动率: 2.1% 市值: $543.55 B 24小时交易量: $39.83 B ，OnePay客户可能能够将加密货币转换为现金。因此，它将使他们能够进行店内购物或偿还信用卡余额。

随着加密货币在美国获得更广泛的接受，主要金融机构现在正进入市场，此举应运而生。上个月，摩根士丹利宣布将很快允许零售客户通过其E-Trade子公司访问加密货币。

Zerohash将为OnePay的加密货币产品提供支持，并最近从顶级金融机构筹集了超过1.04亿美元。这笔资金符合Zerohash与银行和经纪商合作构建加密货币产品的战略。

加密货币可以促进OnePay应用程序的采用

该应用程序可能会从沃尔玛庞大的分销网络中获益匪浅。它将在零售商的在线和店内结账系统中可用，每周可接触约1.5亿美国人。

然而，OnePay作为与沃尔玛分开的实体运营。这使其能够服务于更广泛的受众，不仅限于沃尔玛客户，还包括那些传统银行服务不足的美国人。

这篇文章"沃尔玛支持的金融科技公司OnePay将通过银行应用程序提供比特币和加密货币交易"首次发表于Coinspeaker。

