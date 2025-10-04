交易所DEX+
沃尔玛应用程序将支持比特币和以太坊，多亏了新协议

作者：Coindoo
2025/10/04 04:00
这家零售巨头的移动应用程序即将允许用户购买、存储和消费数字资产，Bitcoin和Ethereum将成为首批可用的代币。

据报道，这项服务将在今年下半年通过与Zerohash的合作开始推出，Zerohash是一家专注于稳定币和加密货币基础设施的初创公司。

通过在OnePay应用程序中嵌入交易和托管功能，客户无需使用外部交易所或钱包 – 他们将能够即时将BTC或ETH转换为美元，并将余额用于Walmart购物或信用卡还款。

阅读更多：

Coinbase研究主管警告：只有少数加密货币财库将存活

这一扩展是Walmart战略的又一步，旨在将OnePay打造成全方位的数字金融平台。该应用已经提供高收益储蓄账户、借记卡、先买后付服务和移动钱包。

增加加密货币功能使其不仅成为银行的竞争对手，也与已经涉足数字资产的金融科技公司如PayPal和Cash App形成竞争。

对Walmart来说，这一举措与其说是投机，不如说是实用性。通过为购物者提供一种将加密货币融入日常消费的方式，该公司正在帮助推动数字资产更接近主流采用。分析师表示，这可能成为其他寻求通过金融科技生态系统建立忠诚度的大型零售商的模式。

来源

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

文章"Walmart应用程序将支持Bitcoin和Ethereum，得益于新协议"首发于Coindoo。

