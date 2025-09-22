交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《华尔街在美联储路径仍不明朗之际坚持中期国债》发表在BitcoinEthereumNews.com上。华尔街交易员并未改变主意。在贝莱德、PGIM和摩根士丹利，债券经理们仍在购买中期国债，即使美联储的计划变得更难解读。他们押注的是全年都有效的同一交易策略——坚持约五年到期的债券。这些债券提供稳健回报，同时对利率突然变化的敏感度较低。美联储九个月来首次降息发生在周三。主席杰罗姆·鲍威尔表示这是"风险管理性降息"，并补充说更多变化将取决于即将举行的会议情况。这一信息导致各类收益率全面上升，并扼杀了加快降息步伐的希望。一些期待更大动作的交易员开始平仓。但许多其他人依然保持原位。收益率曲线中段的交易员完全没有移动。贝莱德和PGIM瞄准曲线中段以获取收益和缓冲贝莱德全球固定收益副首席投资官拉塞尔·布朗巴克表示，焦点仍在曲线的五年部分。"曲线中段是最佳位置，"他说。这是今年表现最好的部分之一。彭博追踪5至7年期国债的指数显示回报率为7%，优于更广泛债券市场5.4%的收益。PGIM固定收益联合首席投资官格雷格·彼得斯解释了原因。这些中期国债支付足够的利息，即使使用借入资金也能赚钱。这被称为正回购。随着债券接近到期，其价值上升。"正回购和滚动：这是债券投资者的梦想，"他说。美联储的决定出台之际，经济疲软的迹象不断累积。近几个月就业增长放缓，企业仍在应对唐纳德·特朗普总统持续的...这篇文章《华尔街在美联储路径仍不明朗之际坚持中期国债》发表在BitcoinEthereumNews.com上。华尔街交易员并未改变主意。在贝莱德、PGIM和摩根士丹利，债券经理们仍在购买中期国债，即使美联储的计划变得更难解读。他们押注的是全年都有效的同一交易策略——坚持约五年到期的债券。这些债券提供稳健回报，同时对利率突然变化的敏感度较低。美联储九个月来首次降息发生在周三。主席杰罗姆·鲍威尔表示这是"风险管理性降息"，并补充说更多变化将取决于即将举行的会议情况。这一信息导致各类收益率全面上升，并扼杀了加快降息步伐的希望。一些期待更大动作的交易员开始平仓。但许多其他人依然保持原位。收益率曲线中段的交易员完全没有移动。贝莱德和PGIM瞄准曲线中段以获取收益和缓冲贝莱德全球固定收益副首席投资官拉塞尔·布朗巴克表示，焦点仍在曲线的五年部分。"曲线中段是最佳位置，"他说。这是今年表现最好的部分之一。彭博追踪5至7年期国债的指数显示回报率为7%，优于更广泛债券市场5.4%的收益。PGIM固定收益联合首席投资官格雷格·彼得斯解释了原因。这些中期国债支付足够的利息，即使使用借入资金也能赚钱。这被称为正回购。随着债券接近到期，其价值上升。"正回购和滚动：这是债券投资者的梦想，"他说。美联储的决定出台之际，经济疲软的迹象不断累积。近几个月就业增长放缓，企业仍在应对唐纳德·特朗普总统持续的...

华尔街坚持中期国债投资 因美联储路径仍不明朗

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 10:30
Threshold
T$0,01275-0,77%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8,903+13,18%
BarnBridge
BOND$0,1167-1,01%
GET
GET$0,001056+1,24%
Moonveil
MORE$0,004687-8,49%

华尔街交易员并未改变主意。在贝莱德、PGIM和摩根士丹利，债券经理们仍在购买中期国债，即使美联储的计划变得更难解读。

他们押注的是全年都有效的同一交易策略——坚持购买约五年到期的债券。这些债券提供稳健回报，同时对利率突然变动的敏感度较低。

美联储九个月来首次降息发生在周三。主席杰罗姆·鲍威尔表示这是"风险管理性降息"，并补充说更多变化将取决于即将举行的会议情况。

这一消息导致各类收益率全面上升，扼杀了对更快降息步伐的希望。一些期待更大动作的交易员开始平仓。但许多其他人仍然保持原位。那些持有收益率曲线中段债券的人完全没有移动。

贝莱德和PGIM瞄准曲线中段以获取收益和缓冲

贝莱德全球固定收益副首席投资官拉塞尔·布朗巴克表示，焦点仍然在曲线的五年部分。"曲线中段是最佳位置，"他说。这是今年表现最好的部分之一。彭博追踪5至7年期国债的指数显示回报率为7%，优于更广泛债券市场5.4%的收益。

PGIM固定收益联合首席投资官格雷格·彼得斯解释了原因。这些中期国债支付足够的利息，即使使用借来的资金也能赚钱。这被称为正回购。随着债券接近到期，其价值上升。"正回购和滚动：这是债券投资者的梦想，"他说。

美联储的决定出台之际，经济疲软迹象不断累积。近几个月就业增长放缓，企业仍在应对唐纳德·特朗普总统持续的贸易战。同时，他的关税增加风险可能进一步推高价格。通胀已经停留在美联储2%目标之上。这就是为什么鲍威尔说未来决策将"逐次会议"制定。现在没有什么是有保证的，每个人都知道这一点。

中期债券保持稳定，而短期押注平仓

桑伯格投资管理公司的投资组合经理克里斯蒂安·霍夫曼表示，市场不再知道如何解读美联储。"从数据演变到美联储反应之间画一条直线变得越来越困难，"他说。他预计长期利率会降低，但他也为近期更多混乱做好了准备。

美联储自己的预测显示未来两次会议可能有四分之一个百分点的降息。但之后，2026年和2027年预计只有微小变化。

期货市场的交易员押注更多降息。这种脱节已经影响到交易。在法国外贸银行，策略团队在鲍威尔新闻发布会后立即关闭了他们持有的两年期国债头寸。

摩根士丹利旗下120亿美元伊顿万斯战略收益基金的经理安德鲁·斯库罗夫斯基认为，市场比美联储的猜测更接近现实。他的基金今年回报率为9.5%，超过98%的同行。

他相信美联储将通过保持低利率来保护就业。这将有助于国债进一步上涨。"你错过了一些涨势，但仍有上升空间，"他告诉客户。"这是债券挑选者的市场。"

如果你正在阅读这篇文章，你已经领先了。订阅我们的通讯，保持领先。

来源：https://www.cryptopolitan.com/wall-street-sticks-with-mid-curve-treasuries/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,521+8,65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005176+15,15%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165,49+1,77%
RealLink
REAL$0,06914+1,87%
DeFi
DEFI$0,000839+4,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,004688-8,38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104 956,40
$104 956,40$104 956,40

-0,09%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 516,95
$3 516,95$3 516,95

-0,07%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5235
$2,5235$2,5235

-0,22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165,64
$165,64$165,64

-0,39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17775
$0,17775$0,17775

-0,82%