华尔街坚持中期国债投资 因美联储路径仍不明朗

华尔街交易员并未改变主意。在贝莱德、PGIM和摩根士丹利，债券经理们仍在购买中期国债，即使美联储的计划变得更难解读。

他们押注的是全年都有效的同一交易策略——坚持购买约五年到期的债券。这些债券提供稳健回报，同时对利率突然变动的敏感度较低。

美联储九个月来首次降息发生在周三。主席杰罗姆·鲍威尔表示这是"风险管理性降息"，并补充说更多变化将取决于即将举行的会议情况。

这一消息导致各类收益率全面上升，扼杀了对更快降息步伐的希望。一些期待更大动作的交易员开始平仓。但许多其他人仍然保持原位。那些持有收益率曲线中段债券的人完全没有移动。

贝莱德和PGIM瞄准曲线中段以获取收益和缓冲

贝莱德全球固定收益副首席投资官拉塞尔·布朗巴克表示，焦点仍然在曲线的五年部分。"曲线中段是最佳位置，"他说。这是今年表现最好的部分之一。彭博追踪5至7年期国债的指数显示回报率为7%，优于更广泛债券市场5.4%的收益。

PGIM固定收益联合首席投资官格雷格·彼得斯解释了原因。这些中期国债支付足够的利息，即使使用借来的资金也能赚钱。这被称为正回购。随着债券接近到期，其价值上升。"正回购和滚动：这是债券投资者的梦想，"他说。

美联储的决定出台之际，经济疲软迹象不断累积。近几个月就业增长放缓，企业仍在应对唐纳德·特朗普总统持续的贸易战。同时，他的关税增加风险可能进一步推高价格。通胀已经停留在美联储2%目标之上。这就是为什么鲍威尔说未来决策将"逐次会议"制定。现在没有什么是有保证的，每个人都知道这一点。

中期债券保持稳定，而短期押注平仓

桑伯格投资管理公司的投资组合经理克里斯蒂安·霍夫曼表示，市场不再知道如何解读美联储。"从数据演变到美联储反应之间画一条直线变得越来越困难，"他说。他预计长期利率会降低，但他也为近期更多混乱做好了准备。

美联储自己的预测显示未来两次会议可能有四分之一个百分点的降息。但之后，2026年和2027年预计只有微小变化。

期货市场的交易员押注更多降息。这种脱节已经影响到交易。在法国外贸银行，策略团队在鲍威尔新闻发布会后立即关闭了他们持有的两年期国债头寸。

摩根士丹利旗下120亿美元伊顿万斯战略收益基金的经理安德鲁·斯库罗夫斯基认为，市场比美联储的猜测更接近现实。他的基金今年回报率为9.5%，超过98%的同行。

他相信美联储将通过保持低利率来保护就业。这将有助于国债进一步上涨。"你错过了一些涨势，但仍有上升空间，"他告诉客户。"这是债券挑选者的市场。"

如果你正在阅读这篇文章，你已经领先了。订阅我们的通讯，保持领先。