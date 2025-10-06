交易所DEX+
华尔街关注加密货币领域最快的网络

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 14:34
Altcoins

在传统金融与区块链技术融合的竞赛中，Solana开始成为机构投资者在谈论速度、规模和稳定性时低声提及的名字。

这个曾经专注于零售的网络，为闪电般快速的交易而建立，现在被定位为华尔街下一代数字资产的可能骨干。

机构关注的悄然转变

Bitwise资产管理公司的首席投资官Matt Hougan最近指出，Solana的发展已经达到传统金融无法再忽视的地步。与Solana Labs的Akshay Rajan一起发言时，Hougan注意到该网络以微秒级处理交易的能力已经使其明确进入寻求实时系统的资产管理者和结算公司的视野。

Solana的工程师已将最终确认时间从大约400微秒减少到150微秒 - 这是一个微小的时间片段，但当数万亿美元在数字轨道上移动时，可能会产生巨大的差异。对于习惯等待数天才能结算的机构来说，这些数字看起来像是一场即将发生的革命。

追赶以太坊帝国

即使有这些进步，Solana仍然是挑战者，而非冠军。以太坊的生态系统继续在这个领域中占据主导地位，掌控着近1730亿美元的稳定币 - 当包括Arbitrum、Base和Polygon等第2层网络时，这占全球总量的一半以上。相比之下，Solana仅托管不到140亿美元，约占市场的4.5%。

然而，仅凭数字并不能说明全部情况。以太坊的主导地位建立在成熟度和网络效应上，而Solana的吸引力在于性能和成本效率。在一个重视创新胜过传统的行业中，弱势者的叙事可能正是给予Solana动力的因素。

怀疑者坚守阵地

并非所有人都相信更快就等于更好。Offchain Labs的AJ Warner认为，机构级稳定性仍然依赖于以太坊的开发者基础和工具。他声称，Solana的技术领先优势不会立即转化为从已经与主要金融平台集成的既定EVM系统的迁移。

尽管如此，这场辩论反映了加密货币内部更广泛的转变 - 从意识形态到基础设施。投资者不再仅仅专注于去中心化或DeFi利润；他们正在寻找能够在实体经济中支持稳定、高频交易的区块链。

Bitwise两边下注

Bitwise的投资组合显示它正在对其乐观态度进行对冲。该公司已经运营着一个管理约3000万美元的实物Solana ETP，为测试水温的机构提供受监管的接触机会。与其比特币和以太坊基金相比，这是一个小产品，但象征性地表明，Solana在严肃投资者中的声誉正在迅速转变。

一个处于机构采用边缘的网络

如果华尔街更深入地进入代币化金融，Solana可能成为稳定币、现实世界资产和数字结算汇聚的基础设施层。这个最初以NFT和游戏闻名的网络，现在正在发展成为银行家们有朝一日可能依赖的高速结算系统。

为机构建立的区块链的想法并不新鲜 - 但Solana的卖点有其他人常常缺乏的东西：满足企业期望的性能。在高金融世界中，时间就是金钱，这可能足以改变一切。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Kosta于2021年加入团队，凭借其对知识的渴求、令人难以置信的奉献精神和分析性思维迅速确立了自己的地位。他不仅涵盖广泛的当前话题，还撰写优秀的评论、公关文章和教育材料。他的文章也被其他新闻机构引用。

来源：https://coindoo.com/solana-news-wall-street-eyes-the-fastest-network-in-crypto/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

