Vitalik Buterin 揭示以太坊的未来：低风险 DeFi，而非 NFT 或迷因！

作者：Coinstats
2025/09/21 22:27
  •  Vitalik Buterin 展望以太坊的未来将拥有稳定、低风险的去中心化金融（DeFi）。
  • 以太坊将重点转向安全、可靠的去中心化金融，而非炒作。
  • 低风险 DeFi 可能是以太坊长期成功的关键。

以太坊的未来正在远离高风险趋势，如 NFT 和迷因币。根据以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 的说法，真正的潜力在于低风险去中心化金融（DeFi）。Buterin 将这一转变比作谷歌如何通过其搜索服务成为强大力量，为其所有其他产品提供基础。他认为，以太坊的成功不需要炒作或轰动，它需要的是稳定性。


近年来，以太坊 DeFi 已显著发展。曾经在 2019 年锁定总价值中有超过 5% 的高损失，以太坊的 DeFi 协议已经大幅改善。到 2025 年，这些数字预计将降至接近零，随着协议变得更加安全可靠，风险将明显减少。重点已从投机性项目转向可信赖、可持续的核心金融系统。


另请阅读：斐济严厉打击加密货币：这是天堂中数字资产的终结吗？


为什么低风险 DeFi 是以太坊长期成功的关键

Vitalik Buterin 的愿景围绕着实用应用，如支付系统、储蓄账户、抵押贷款和合成资产。这些元素不仅满足日常需求，还确保 ETH 保持锁定在系统中，促进网络活动并提供流动性。对许多用户来说，与传统金融相关的风险现在比 DeFi 系统中的风险更大。


低风险 DeFi 的兴起为以太坊开辟了新机遇。Buterin 指出潜在创新，如基于声誉的贷款，减少对抵押品的依赖，用于对冲的预测市场，以及与通胀挂钩的新型稳定资产如平币（flatcoins）。这些都是以太坊努力使金融更加可访问、安全和可靠的一部分。


Buterin 的信息很简单：以太坊的优势在于使去中心化金融能够运作，而不需要不断的炒作周期。如果以太坊继续走低风险、可靠的 DeFi 道路，它可能会巩固其作为全球金融长期关键参与者的地位。


另请阅读：参议院民主党人要求两党加密货币法案，挑战共和党的方法


这篇文章《Vitalik Buterin 揭示以太坊的未来：低风险 DeFi，而非 NFT 或迷因！》首次发表于 36Crypto。

