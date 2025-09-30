Visa测试使用稳定币进行跨境支付的预先资金

Visa正在通过Visa Direct试验稳定币预充资金，以使跨境支付更快速、更可预测。该试点允许在锚定代币中存入资金，Visa将其视为"银行存款"：本质上，这些资金可立即用于全球支付。



该计划于2025年9月30日在SIBOS上宣布，并由专业媒体报道，该倡议涉及选定的合作伙伴，旨在利用Visa的全球基础设施，该基础设施连接超过110亿张合格卡、账户和钱包。



彭博社已详细介绍了该计划，而Visa的官方文档则解释了与现有Visa网络的整合逻辑。



在零售汇款平均成本超过发送金额6.2%的背景下（世界银行数据），该倡议旨在释放流动性并简化操作步骤。更新于2025年9月30日。

什么是稳定币预充资金以及为何重要

在传统模式中，公司在多个账户和司法管辖区维持法定货币余额以确保支付。



然而，通过试点，预充资金以稳定币形式进行，Visa将其视为立即可用的资金，减少了在多币种账户中锁定资本的需求。



这带来了余额更高的可见性，以及财务团队对现金流更强健的控制。

Visa Direct如何运作：从钱包到受益人

操作流程整合到现有流程中，并分为几个关键阶段：

预充资金：公司将稳定币转入与Visa Direct关联的操作账户。

可用性：资金立即可用于支付。

转换：在发行时，稳定币通过授权合作伙伴转换为当地货币。

清算：受益人以符合当地法规的法定货币形式接收到账户、卡或钱包。

对账：报告提供与企业系统一致的完整可追溯性。

对公司的变化

多币种账户中锁定的资本减少，流动性更加 灵活 。

。 减少银行间步骤和手动对账。

资金可用时间的可预测性更高。

对流动性和运营成本的影响

Visa旨在加速获取流动性，并为机构提供管理全球支付的更大灵活性。代币预充资金减少了持有大量法定货币储备的需求，促进：

时间：资金可用性从传统的 数小时 到 数天 变为几乎即时，除了外汇转换和AML/CFT检查所需的时间。

到 变为几乎即时，除了外汇转换和AML/CFT检查所需的时间。 营运资金：nostro/vostro账户上的资金冻结减少，确保对交易量波动有更强的 弹性 。

。 运营：简化流程有助于减少后台错误和成本。

数据对比：今天vs稳定币模式

当前零售汇款：全球平均成本为发送金额的 6.2% （世界银行）。

（世界银行）。 跨境B2B支付：目前时间范围在 1至3个工作日 之间（行业数据因通道、截止时间和检查而异）。

之间（行业数据因通道、截止时间和检查而异）。 使用稳定币预充资金：资金可用性几乎即时，同时仍保留外汇转换、上/下匝道以及KYC和AML/CFT检查所需的时间。

有效指标将取决于司法管辖区、支持的稳定币、转换合作伙伴和当地监管限制。

优势与风险：需要注意什么

主要优势

速度：与传统流程相比减少延迟。

财资管理：更 高效 地使用营运资金。

地使用营运资金。 可扩展性：能够在多个市场标准化流程。

风险和开放问题

合规：遵守AML/CFT要求、 旅行规则 和制裁控制。

和制裁控制。 稳定性：稳定币 脱钩 风险或上/下匝道的流动性问题。

风险或上/下匝道的流动性问题。 运营：潜在的 网络安全 事件、网络拥堵和合作伙伴漏洞。

事件、网络拥堵和合作伙伴漏洞。 会计：代币储备的会计管理和审计。

监管框架：哪里可以运行，哪里需要谨慎

监管范围正在迅速发展。一些有用的参考表明：

欧盟 – MiCA：电子货币代币和资产参考代币的规则已经讨论并大致定义（EUR-Lex），尽管预计在转换和实施阶段后才会全面执行。Mica加密联盟："欧洲需要明确的监管"。

新加坡 – MAS： 单一货币 稳定币的监管框架已经宣布（MAS）。

稳定币的监管框架已经宣布（MAS）。 美国：仍然没有专门的联邦法律；然而，纽约的NYDFS受监管稳定币指南已经运行（NYDFS）。

实际采用将取决于合作伙伴的当地许可证、代币类型和储备的透明度。

常见问题

试点的可用性

该计划处于实验阶段；其大规模扩展将取决于测试结果和不同司法管辖区的监管结果。

支持的稳定币

代币的选择根据市场和转换合作伙伴而变化，通常偏好具有经过验证的储备和广泛银行支持的稳定币。

对现有系统的影响

整合旨在重用已知流程（KYC、筛选、对账），并添加钱包和本地转换的连接器。

结论

Visa Direct上的稳定币预充资金代表了一个重要的范式转变：资金立即可用，减少运营摩擦，以及更高效地使用资本。



保持对合规性、上/下匝道流动性和代币稳定性的谨慎监督仍然至关重要，而未来轨迹将由试点结果和关键通道中监管框架的成熟度来定义。