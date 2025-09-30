Visa测试使用稳定币进行跨境支付的预先资金

Visa正在通过Visa Direct试验稳定币预充资金，以使跨境支付更快速、更可预测。该试点允许在锚定代币中存入资金，Visa将其视为"银行存款"：本质上，这些资金可立即用于全球支付。
该计划于2025年9月30日在SIBOS上宣布，并由专业媒体报道，该倡议涉及选定的合作伙伴，旨在利用Visa的全球基础设施，该基础设施连接超过110亿张合格卡、账户和钱包。
彭博社已详细介绍了该计划，而Visa的官方文档则解释了与现有Visa网络的整合逻辑。
在零售汇款平均成本超过发送金额6.2%的背景下（世界银行数据），该倡议旨在释放流动性并简化操作步骤。更新于2025年9月30日。
什么是稳定币预充资金以及为何重要
在传统模式中，公司在多个账户和司法管辖区维持法定货币余额以确保支付。
然而，通过试点，预充资金以稳定币形式进行，Visa将其视为立即可用的资金，减少了在多币种账户中锁定资本的需求。
这带来了余额更高的可见性，以及财务团队对现金流更强健的控制。
Visa Direct如何运作：从钱包到受益人
操作流程整合到现有流程中，并分为几个关键阶段：
- 预充资金：公司将稳定币转入与Visa Direct关联的操作账户。
- 可用性：资金立即可用于支付。
- 转换：在发行时，稳定币通过授权合作伙伴转换为当地货币。
- 清算：受益人以符合当地法规的法定货币形式接收到账户、卡或钱包。
- 对账：报告提供与企业系统一致的完整可追溯性。
对公司的变化
- 多币种账户中锁定的资本减少，流动性更加灵活。
- 减少银行间步骤和手动对账。
- 资金可用时间的可预测性更高。
对流动性和运营成本的影响
Visa旨在加速获取流动性，并为机构提供管理全球支付的更大灵活性。代币预充资金减少了持有大量法定货币储备的需求，促进：
- 时间：资金可用性从传统的数小时到数天变为几乎即时，除了外汇转换和AML/CFT检查所需的时间。
- 营运资金：nostro/vostro账户上的资金冻结减少，确保对交易量波动有更强的弹性。
- 运营：简化流程有助于减少后台错误和成本。
数据对比：今天vs稳定币模式
- 当前零售汇款：全球平均成本为发送金额的6.2%（世界银行）。
- 跨境B2B支付：目前时间范围在1至3个工作日之间（行业数据因通道、截止时间和检查而异）。
- 使用稳定币预充资金：资金可用性几乎即时，同时仍保留外汇转换、上/下匝道以及KYC和AML/CFT检查所需的时间。
有效指标将取决于司法管辖区、支持的稳定币、转换合作伙伴和当地监管限制。
优势与风险：需要注意什么
主要优势
- 速度：与传统流程相比减少延迟。
- 财资管理：更高效地使用营运资金。
- 可扩展性：能够在多个市场标准化流程。
风险和开放问题
- 合规：遵守AML/CFT要求、旅行规则和制裁控制。
- 稳定性：稳定币脱钩风险或上/下匝道的流动性问题。
- 运营：潜在的网络安全事件、网络拥堵和合作伙伴漏洞。
- 会计：代币储备的会计管理和审计。
监管框架：哪里可以运行，哪里需要谨慎
监管范围正在迅速发展。一些有用的参考表明：
- 欧盟 – MiCA：电子货币代币和资产参考代币的规则已经讨论并大致定义（EUR-Lex），尽管预计在转换和实施阶段后才会全面执行。Mica加密联盟："欧洲需要明确的监管"。
- 新加坡 – MAS：单一货币稳定币的监管框架已经宣布（MAS）。
- 美国：仍然没有专门的联邦法律；然而，纽约的NYDFS受监管稳定币指南已经运行（NYDFS）。
实际采用将取决于合作伙伴的当地许可证、代币类型和储备的透明度。
常见问题
试点的可用性
该计划处于实验阶段；其大规模扩展将取决于测试结果和不同司法管辖区的监管结果。
支持的稳定币
代币的选择根据市场和转换合作伙伴而变化，通常偏好具有经过验证的储备和广泛银行支持的稳定币。
对现有系统的影响
整合旨在重用已知流程（KYC、筛选、对账），并添加钱包和本地转换的连接器。
结论
Visa Direct上的稳定币预充资金代表了一个重要的范式转变：资金立即可用，减少运营摩擦，以及更高效地使用资本。
保持对合规性、上/下匝道流动性和代币稳定性的谨慎监督仍然至关重要，而未来轨迹将由试点结果和关键通道中监管框架的成熟度来定义。
