Visa 试点计划赋能银行使用稳定币进行无缝全球支付

在跨境支付未来的重大发展中，Visa推出了一项试点计划，允许银行和金融机构使用稳定币预先资助国际交易。这项计划是Visa持续努力现代化全球支付基础设施的一部分，提供更快、更高效的解决方案，利用日益增长的加密货币资产采用。

Visa的新试点计划使用稳定币进行预先资助的跨境支付，减少对传统法定货币机制的依赖。

参与者可以利用Circle的USDC和EURC作为资产，促进近乎即时的全球支付。

该试点计划旨在优化流动性，降低成本，并增强金融机构资金管理的可预测性。

截至目前，Visa已处理超过2.25亿美元的稳定币交易，这只是其16万亿美元年度支付量的一小部分。

此举与其他行业努力同步，包括Swift与基于区块链的结算系统的合作。

Visa试点让银行使用稳定币进行全球支付

在SIBOS 2025上宣布，Visa的新稳定币试点计划允许选定的银行和金融机构使用稳定币（如Circle的USDC和EURC）预先资助跨境交易。这些数字资产被视为现金等价物，实现近乎即时的支付，显著提高国际转账的速度和效率。

稳定币预先资助的主要好处是能够优化流动性。参与者可以用稳定币为Visa Direct提供资金，而不是在多个渠道中锁定大量传统法定货币，这减少了货币波动的风险并释放了营运资金。这种方法还旨在简化资金运营，特别是在非工作时间或周末等传统系统活动较少的时期。

稳定币市值超过3070亿美元。来源：CoinMarketCap

迄今为止，Visa已处理价值超过2.25亿美元的稳定币交易。虽然这个数字相对于其约16万亿美元的年度支付总量来说是一个相对较小的部分，但它标志着将数字资产整合到主流金融工作流程中的一步。

该试点目前仅限于满足Visa内部标准的合作伙伴，预计将在2026年更广泛部署。Visa尚未公开评论试点的进展，但明确表示正在向采用基于区块链的跨境支付解决方案迈进。

同时，行业范围内的发展继续支持这一转变。例如，Swift宣布与以太坊开发商Consensys和众多金融机构合作，开发一个基于区块链的结算平台，能够实现实时、全天候的跨境交易。

区块链和加密货币计划加速全球支付创新

Visa的这一战略举措紧随支持区块链在支付基础设施中的角色的行业公告之后。最近，稳定币初创公司RedotPay在由Coinbase Ventures领导的融资轮中筹集了4700万美元，达到了独角兽地位。其他公司如Bastion也获得了重大投资，凸显了投资者对加密货币驱动的金融服务的信心日益增强。

随着支付行业的不断发展，很明显，加密货币、稳定币和区块链技术在塑造更快、更高效的全球金融网络方面发挥着越来越关键的作用。Visa的试点计划强调了数字资产在促进国际商业和汇款方面的主流采用潜力，为区块链基础解决方案在加密市场及其他领域成为标准实践的未来铺平了道路。

本文最初发表为《Visa试点计划赋能银行使用稳定币进行无缝全球支付》，发布于Crypto Breaking News – 您值得信赖的加密货币新闻、比特币新闻和区块链更新来源。