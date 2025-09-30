Visa 推出稳定币试点计划用于全球支付 – 您需要了解的事项 AI: Visa 推出稳定币试点计划用于全球支付 – 您需要了解的事项

交易所DEX+
作者：Coindoo
2025/09/30 18:17
Visa 推出了一项试点计划，允许金融机构使用数字美元和欧元作为结算余额，此举旨在减少国际转账的时间和成本。

银行和汇款公司现在可以使用 USDC 和 EURC 等稳定币预先加载 Visa Direct，而不必将法定资金锁定数天。这些余额与传统现金同等对待，使付款能在几分钟内到达最终用户，同时仍以当地货币到账。Visa 表示，该模式为企业提供了更快的流动性获取和更大的全球运营管理灵活性。

为主流采用奠定基础

目前，该试点仅限于选定的合作伙伴，预计将于 2026 年 4 月前更广泛推出。Visa 尚未披露参与的机构，但确认 Circle 的稳定币是首批测试对象。随着需求增长，未来可能会添加更多数字资产。

当被问及 Visa 是否可能发行自己的代币时，公司代表保持了开放态度，尽管他们强调当前目标是通过卡支付、结算流程和银行整合来扩大现有稳定币的使用案例。

多年酝酿的战略

此次推出建立在 Visa 全球实验的多项倡议基础上。它此前与 Stripe 旗下的 Bridge 合作，创建了直接链接到稳定币余额的 Visa 卡，让全球商家能够使用数字货币消费。在非洲，该公司与 Yellow Card 合作探索基于稳定币的财资工具。它还试点使用稳定币为卡发行商进行结算，并开发了代币化资产平台，帮助银行测试发行自己的数字货币。

SEC 为山寨币 ETF 扫清道路，申请文件被撤回

监管利好和市场潜力

Visa 此举是在美国 GENIUS 法案通过后进行的，该法案是首个为稳定币建立明确基本规则的联邦法律。随着预测显示万亿美元的市场机会，全球支付提供商将数字资产视为现代化跨境交易的方式，同时为货币波动较大的国家提供稳定性。

Visa 商业和资金流动解决方案总裁 Chris Newkirk 表示，该行业早该变革。"跨境支付长期以来一直停留在过时的系统中。集成到 Visa Direct 的稳定币可以改变全球资金流动方式。"

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com 不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

