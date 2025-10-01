Visa 正在直接测试稳定币作为现金替代品

Visa Direct 正在试行 USDC 和 EURC 稳定币，以减少预筹资需求并提高跨境支付的流动性。

Visa 已推出一项使用稳定币进行近乎即时跨境支付的试点计划。该计划在最近于法兰克福举行的 SIBOS 会议上宣布，允许银行/支付提供商使用 Circle 的 USDC 和 EURC 预先为交易提供资金。

为何稳定币在 Visa Direct 的方案中至关重要

该试点计划专注于提高银行、汇款公司和其他机构的流动性。

这意味着参与者可以使用稳定币为其 Visa Direct 账户注资，而不必在多个支付渠道中锁定法定资金。

这种模式释放了营运资金，减少了汇率波动的风险，并使资金流更加可预测。它还支持在周末和假日期间进行实时转账，而传统银行网络通常在这些时间暂停运营。

据 Visa 称，它已经处理了超过 2.25 亿美元的稳定币交易。

虽然与其每年 16 万亿美元的支付量相比这只是很小的一部分，但它表明稳定币可以大规模整合。该公司计划明年将试点扩展到初始合作伙伴之外。

随着 Visa 测试稳定币支付，Circle 受益

USDC 和 EURC 的发行方 Circle Internet Group 在彭博社报道 Visa 的试点计划后，股价上涨了约 3%。该公司的稳定币将为 Visa Direct 上的新系统提供动力。

Visa 商业和资金流动解决方案产品负责人 Mark Nelsen 指出了该试点如何解决一个长期存在的挑战。

目前，许多机构必须在其运营的每个市场中保持预筹资账户。资金短缺可能会延迟支付，尤其是在传统结算系统离线的周末。

他指出，释放资金有助于机构更有效地部署资源，并避免终端客户服务中断。

实时全球结算竞争加剧

Visa 的公告发布仅一天后，Swift 宣布了与 Consensys 和 30 多家国际金融机构合作的计划。Swift 正在开发一个基于区块链的结算平台，旨在实现全天候跨境交易。

近来，初创企业对稳定币支付解决方案的兴趣也在上升。最近，RedotPay（一家稳定币支付公司）在 Coinbase Ventures 领投的一轮融资中筹集了 4700 万美元，帮助其达到独角兽地位。

同时，基础设施初创公司 Bastion 最近从包括索尼、三星 Next、Andreessen Horowitz 和 Hashed 在内的投资者那里获得了 1460 万美元的资金。

这些发展表明，在构建下一代跨境金融基础设施方面的竞争正在持续。

Visa Direct 稳定币整合的前景

Visa 的稳定币试点展示了传统金融机构如何采用数字资产来改进当前的运营方式，而不是取代它们。

通过将 USDC 和 EURC 视为现金等价物，Visa 正试图减少跨境资金流动中的摩擦和成本。

如果试点证明成功，明年的采用可能会影响银行和汇款提供商管理流动性的方式。

目前，只有符合 Visa 内部标准的特定合作伙伴才能参与。该公司尚未分享有关下一阶段推出的详细信息。

随着更多机构测试基于区块链的结算解决方案，传统支付和数字资产支付之间的界限继续模糊。

这篇文章《Visa 直接测试稳定币作为现金替代品》首次发表于 Live Bitcoin News。