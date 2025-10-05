越南的信贷增长可能为全球加密市场注入流动性

摘要

越南的信贷增长将会大幅上升，可能为全球加密货币市场注入新的流动性。随着越南国家银行(SBV)预测到2025年底信贷增长将增加20%，该国不断发展的金融格局可能对加密货币的采用和投资产生重大影响。政府政策、技术进步和不断增长的经济相结合，可能为该地区的数字资产开辟新的机会。

越南的经济战略和信贷增长

越南国家银行已经概述了到2025年底信贷增长20%的预期。这一预测旨在促进经济复苏和稳定，应对诸如美国征收关税等挑战。

据越南国家银行副行长Pham Thanh Ha表示，进一步降低利率对于刺激增长和减轻经济不确定性至关重要。这些举措旨在鼓励借贷、投资，并增加各个行业的流动性。

预计信贷的增长将有助于增加该国金融体系内的流动性。这种流动性的激增反过来可能流入全球加密货币市场，特别是随着越南继续表现出对数字资产的兴趣增加。该国不断发展的监管环境和对新兴技术的快速采用有望支持与加密货币相关的投资和使用。

越南向数字资产的转变

越南已采取积极措施将数字资产纳入其经济体系。2025年6月，越南政府宣布数字资产合法化，这标志着该国对加密货币态度的关键时刻。

根据将于2026年1月生效的《数字技术产业法》，数字资产将被分类为虚拟资产和像Bitcoin和Ethereum这样的加密资产。政府承诺确保数字资产交易符合国际标准，特别是在网络安全和反洗钱实践等领域。

向监管数字资产的转变与该国将区块链技术整合到各个行业的目标一致。这是越南加强其在全球数字经济中地位的更广泛战略的一部分。随着政府最终确定加密货币行业的法规，预计越南将继续在创造有利于加密货币投资的环境方面取得进展，重点是安全和透明度。

越南的加密货币采用和市场增长

越南正迅速成为东南亚加密货币市场的关键参与者。该国在加密货币采用方面表现出持续增长，使其在Chainalysis的2025年全球加密货币采用指数中位居第四。

年轻人口、广泛的互联网使用和对数字货币日益增长的兴趣等因素促成了这一增长。随着其专注于整合数字技术，越南可能会吸引更多寻找该地区机会的全球加密货币投资者和开发者。

整个亚太地区在加密货币采用方面经历了实质性增长。印度、越南和巴基斯坦等国家正引领这一趋势。2025年，该地区的交易量激增69%，达到超过2.3万亿美元。

这种增长反映了用户数量的增加和正在交易的加密资产价值的增长。随着越南继续专注于数字基础设施，包括像NDAChain这样的基于区块链的项目，其在区域加密货币生态系统中的作用预计将进一步扩大。

越南的监管发展和加密货币市场监督

除了推动数字资产合法化外，越南还实施了一个为期5年的试点计划，旨在监管其加密货币市场。这一举措将对该行业实施更严格的控制，包括禁止发行像稳定币和证券这样的法定货币支持的资产。政府努力监管加密货币交易，确保使用国家货币越南盾进行操作。

这种监管方法旨在防止非法活动并确保投资者的安全。引入NDAChain区块链，一个由公私合作伙伴关系管理的系统，是越南努力保护数字资产和数据的一部分。

这个区块链将作为数字互动的基础，为参与加密货币的企业和个人提供安全环境。随着该国巩固其数字经济，这些法规被视为建立信任和鼓励该行业增长的关键。

总之，越南的经济战略，加上其对数字资产和区块链技术的关注，使其成为东南亚加密货币采用的增长中心。凭借其信贷增长计划，该国可能会增强全球加密货币市场的流动性，为投资者和加密货币社区创造新的机会。

