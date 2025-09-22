交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
根据前Coinbase高管和《网络国家》作者Balaji Srinivasan的说法，发达国家的现代经济正在迅速转向由科技巨头和去中心化平台主导的数字化、互联网驱动的格局。"传统经济正在逐渐让位于互联网经济，"Srinivasan在X平台上的一篇最近发文中断言。他分享了[...]根据前Coinbase高管和《网络国家》作者Balaji Srinivasan的说法，发达国家的现代经济正在迅速转向由科技巨头和去中心化平台主导的数字化、互联网驱动的格局。"传统经济正在逐渐让位于互联网经济，"Srinivasan在X平台上的一篇最近发文中断言。他分享了[...]

风险投资家：世界正走向互联网优先——以下是你需要知道的

作者：Crypto Breaking News
2025/09/22 04:39
SphereX
HERE$0.000119--%
风险投资家：世界正走向互联网优先——这是你需要知道的

根据前Coinbase高管和《网络国家》作者Balaji Srinivasan的说法，发达国家的现代经济正在迅速转向由科技巨头和去中心化平台主导的数字化、互联网驱动的格局。

"传统经济正在让位于互联网经济，"Srinivasan在X上的一篇最近发文中断言。他分享了一张引人注目的图表，突显了股票表现的明显差异：所谓的"辉煌七巨头"科技股——包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta平台、英伟达和特斯拉——正经历指数级增长，而其余标普500指数成分股自2005年以来表现相对停滞。

加密货币、科技、经济、股票、无边界技术、标普500指数辉煌七巨头科技股表现与标普500指数中其余493家公司的对比。来源：Balaji Srinivasan

标普500指数作为美国经济健康状况的关键指标，追踪按市值计算的前500家公司的表现。Srinivasan强调，自2008年金融危机以来，我们的金融交易——交易和通信——已经迁移到网上，预示着未来整个社区、城市甚至政府将在基于互联网的平台上运作。"世界正在变成互联网优先，"他说。

辉煌七巨头中的传奇科技股包括行业领导者：苹果和微软、亚马逊、谷歌、Meta平台、英伟达和特斯拉。这些巨头展示了科技和互联网公司如何重塑美国股市格局，反映了技术驱动的财富集中的更广泛趋势。

加密货币、科技、经济、股票、无边界技术、标普500指数科技和互联网股主导美国股市。来源：TradingView

Srinivasan一直是"网络国家"讨论中的重要声音——他预测这些分布式在线社区最终将取代传统民族国家。这些数字构建的实体将依赖于互联网原生加密货币，标志着一场革命性转变，堪比工业革命期间从农业社会向工业经济的过渡。

随着加密生态系统的成熟，区块链技术、去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFTs)在这一转变中变得越来越不可或缺，体现了一种新形式的数字主权和经济独立。

区块链和人工智能对传统系统的颠覆

传统金融系统和政府机构历来在采用创新技术方面行动缓慢。尽管如此，美国监管机构现在正积极探索区块链和人工智能(AI)的整合，以实现市场现代化。

美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)在9月发表联合声明，提议过渡到24/7全天候资本市场——促进与全球加密市场一致的全天候交易。此外，政府已与Pyth Network和Chainlink等预言机提供商合作，在链上发布经济数据，旨在提高透明度和问责制。

这种向数字基础设施的推进标志着更广泛的范式转变，区块链和人工智能技术有望重塑金融和治理，培育更具动态性、透明度和互联性的金融格局。

本文最初发表为《风险投资家：世界正走向互联网优先——这是你需要知道的》，发布于Crypto Breaking News——您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,829.26
$104,829.26$104,829.26

-0.21%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,510.85
$3,510.85$3,510.85

-0.24%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5165
$2.5165$2.5165

-0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.31
$165.31$165.31

-0.58%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17729
$0.17729$0.17729

-1.08%