风险投资家：世界正走向互联网优先——以下是你需要知道的

根据前Coinbase高管和《网络国家》作者Balaji Srinivasan的说法，发达国家的现代经济正在迅速转向由科技巨头和去中心化平台主导的数字化、互联网驱动的格局。

"传统经济正在让位于互联网经济，"Srinivasan在X上的一篇最近发文中断言。他分享了一张引人注目的图表，突显了股票表现的明显差异：所谓的"辉煌七巨头"科技股——包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta平台、英伟达和特斯拉——正经历指数级增长，而其余标普500指数成分股自2005年以来表现相对停滞。

辉煌七巨头科技股表现与标普500指数中其余493家公司的对比。来源：Balaji Srinivasan

标普500指数作为美国经济健康状况的关键指标，追踪按市值计算的前500家公司的表现。Srinivasan强调，自2008年金融危机以来，我们的金融交易——交易和通信——已经迁移到网上，预示着未来整个社区、城市甚至政府将在基于互联网的平台上运作。"世界正在变成互联网优先，"他说。

辉煌七巨头中的传奇科技股包括行业领导者：苹果和微软、亚马逊、谷歌、Meta平台、英伟达和特斯拉。这些巨头展示了科技和互联网公司如何重塑美国股市格局，反映了技术驱动的财富集中的更广泛趋势。

科技和互联网股主导美国股市。来源：TradingView

Srinivasan一直是"网络国家"讨论中的重要声音——他预测这些分布式在线社区最终将取代传统民族国家。这些数字构建的实体将依赖于互联网原生加密货币，标志着一场革命性转变，堪比工业革命期间从农业社会向工业经济的过渡。

随着加密生态系统的成熟，区块链技术、去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFTs)在这一转变中变得越来越不可或缺，体现了一种新形式的数字主权和经济独立。

区块链和人工智能对传统系统的颠覆

传统金融系统和政府机构历来在采用创新技术方面行动缓慢。尽管如此，美国监管机构现在正积极探索区块链和人工智能(AI)的整合，以实现市场现代化。

美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)在9月发表联合声明，提议过渡到24/7全天候资本市场——促进与全球加密市场一致的全天候交易。此外，政府已与Pyth Network和Chainlink等预言机提供商合作，在链上发布经济数据，旨在提高透明度和问责制。

这种向数字基础设施的推进标志着更广泛的范式转变，区块链和人工智能技术有望重塑金融和治理，培育更具动态性、透明度和互联性的金融格局。

本文最初发表为《风险投资家：世界正走向互联网优先——这是你需要知道的》，发布于Crypto Breaking News——您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。