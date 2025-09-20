交易所DEX+
温哥华消防员心理健康基金将接受比特币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:58
温哥华市长Ken Sim推出了一项专门支持消防员心理健康的基金。根据最新披露，由温哥华消防员慈善机构管理的这项基金，将接受现金捐款和数字资产，特别是比特币。

市长办公室发布的声明中表示，这一举措源于加拿大心理健康协会发布的数据，显示消防员的自杀率比普通公众高30%，这是由于他们在工作中面临的创伤。

"迄今为止，捐赠者已向基金承诺捐赠共计3.5个比特币，价值约55万加元，"市长办公室的一份声明说。

温哥华市长推出消防员心理健康基金

最初，温哥华消防员慈善机构上周在一次筹款活动中筹集了约270万加元。正是在这次筹款活动中，Sim宣布了该基金，向观众解释它将如何帮助受害者。根据市长办公室的说法，这些承诺将被添加到已筹集的资金中，并指出这将对帮助温哥华消防员中的心理健康问题受害者大有裨益。

温哥华消防员慈善机构执行董事Eric Himmelman表示，该组织将尽最大努力有意义地分配这些资金。"任何资金和意识提升，用于为正在挣扎的消防员提供更多心理健康支持，都是非常感谢的，而且现在比以往任何时候都更加必要，"他补充道。预计工作人员将在今年秋季提交一份报告。

这一倡议正值加密货币市场波动性增加之际。正如Cryptopolitan先前报道的那样，美联储最近宣布了2025年的首次降息，导致分析师和专家推测这可能在短期内引发熊市。此外，降息已经唤醒了鲸鱼，他们现在正在转移资产，根据分析师的说法，这可能是在资产进一步下跌前获利的举动。

Ken Sim继续推动打造比特币友好城市

这并非Ken Sim首次接触数字资产，温哥华市长去年曾提到他对加密货币投资感兴趣。他在2024年11月的一次议会会议上提到这一点，并指出他计划提出一项名为"通过金融资源多样化保存城市购买力，成为比特币友好城市"的动议。

这一推动正值企业进军比特币，国家也在寻求建立比特币战略储备之际。当被问及有关他的动议的更多信息时，Sim当时并未提供太多细节。他指出，在提交最终动议之前，他没有任何额外的细节可以分享，这一举动自那以来在温哥华居民中引起了分歧。

据一些居民表示，Sim似乎支持比特币，他们因此喜欢他。他们相信他希望温哥华成为世界上下一个比特币友好城市。"这似乎是目标，所以我们会看看事态如何发展，但这很令人兴奋，"一位居民说。与此同时，多伦多大学金融教授Andreas Park似乎对这种想法不太认同，他敦促对这类投资保持谨慎。

"我实际上不喜欢政府官员以任何形式将公共资金投资于任何事物，"他说。"这不是他们该做的事。"Park提到，政府不应该一头扎进数字资产，而应该关注区块链技术，并指出这可能对整个城市有用。

与此同时，Sim继续推动温哥华成为一个比特币友好城市，市长在最近的一次采访中被引述说，推动比特币是他愿意为之奋斗到底的事业。

想让您的项目展现在加密货币顶尖人才面前吗？在我们的下一份行业报告中展示它，数据与影响力在此交汇。

来源：https://www.cryptopolitan.com/vancouver-firefighter-mental-health-fund-to-accept-bitcoin/

