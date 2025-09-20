Valour 在伦敦证券交易所推出比特币质押 ETP，为投资者提供年度收益

DeFi Technologies (DEFT) 的子公司 Valour Digital Securities 在伦敦证券交易所推出了其比特币 BTC$115,538.78 质押交易所交易产品 (ETP)，扩大了该产品的覆盖范围，该产品近一年前已在德国开始交易。

1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) 产品为专业和机构投资者提供比特币敞口，额外提供 1.4% 的年度质押收益率，自 2024 年 11 月 5 日起已在德意志交易所的 Xetra 平台上提供。目前该产品在多个欧洲交易所交易。

每股都由 Copper 冷存储持有的比特币以 1:1 的比例支持。收益将添加到净资产值 (NAV) 中，该值与权益和参考价格一起每日发布。

DeFi Technologies 的股价在纳斯达克早盘交易中下跌 3.12% 至 2.63 美元。

根据当前英国规定，新上市的伦敦 ETP 仅限专业投资者访问。根据金融行为监管局 (FCA) 规则，零售投资者将能够从 10 月 8 日起在伦敦证券交易所等认可投资交易所访问加密货币交易所交易票据 (ETN)。