UXLINK价格下跌至$0.120，交易量在社区投票决定提前解锁与9月黑客攻击赔偿相关的代币之前急剧上升。截至发稿时，UXLINK交易价格为$0.120，过去24小时下跌了15%...UXLINK价格下跌至$0.120，交易量在社区投票决定提前解锁与9月黑客攻击赔偿相关的代币之前急剧上升。截至发稿时，UXLINK交易价格为$0.120，过去24小时下跌了15%...

UXLINK价格下跌15%，因团队计划就提前解锁代币进行投票

作者：Crypto.news
2025/10/03 14:01
TokenFi
TOKEN$0.007104-2.71%

UXLINK 价格跌至 $0.120，交易量在社区投票决定提前解锁代币以补偿 9 月黑客攻击事件前急剧上升。

摘要
  • UXLINK 下滑 15% 至 $0.120，30 天损失扩大至 62%，同时交易量跃升 612%。
  • 持有者将于 10 月 4 日投票决定是否提前解锁团队和国库代币以补偿黑客攻击受害者。
  • 结果可能影响交易所重新上市和短期价格前景，若通过则存在稀释风险。

截至发稿时，UXLINK 交易价格为 $0.120，24 小时内下跌 15%。该代币在过去一周下滑 5%，过去一个月下跌 62%，目前交易价格比 2025 年 12 月创下的 $3.68 历史最高点低 96%。其 7 天波动范围在 $0.1066 至 $0.1907 之间。

抛售导致交易活动激增。每日现货交易量暴增 612% 至 $1.199 亿。衍生品活动也大幅上升，CoinGlass 数据显示交易量跃升 733%。未平仓合约减少 15% 表明交易者正在平仓而非增加敞口。

短期活动增加但持仓减少的组合表明在治理投票前存在不确定性。

提前解锁投票紧随 9 月黑客攻击事件

最新动向出现之际，UXLINK (UXLINK) 持有者正准备在 10 月 4 日在以太坊 (ETH) 主网上进行治理投票。

UXLINK 于 10 月 3 日分享了这一公告，提出一项提案让以太坊主网持有者决定是否应提前解锁部分社区、团队和国库分配的代币，而非按原定的 24-48 个月时间表进行。

根据安全公司 PeckShield 和 Hacken 的数据，提前释放将为与 9 月 22 日黑客攻击相关的代币交换和补偿计划提供流动性，该攻击估计导致 $3000-4400 万的损失。

UXLINK 已部署了一个经过审计的新合约，具有固定供应量，并于 10 月 1 日推出了迁移门户。黑客攻击前的持有者有资格进行 1:1 交换，而攻击期间和公告后的买家则面临调整后的等级。提前解锁投票旨在加速补偿并支持在主要交易所恢复交易。

社区情绪和 UXLINK 价格展望

社区情绪分歧明显。据分析师称，如果提前解锁成功，5-10% 的供应可能比预期更早进入流通。这引发了稀释担忧，但也允许更快速的补偿和可能在交易所重新上市。这种组合可能稳定情绪并引发类似其他黑客攻击后反弹的复苏。

鉴于交易者已经在减少对衍生品的敞口，如果提案被拒绝或重新上市被推迟，进一步下跌的可能性很高。近期表现取决于治理是否提供恢复流动性和交易所准入的可信途径。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

