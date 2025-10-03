交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR UXLINK价格下跌15%，因为社区准备在10月4日进行提前解锁投票。提前解锁投票可能影响流动性和交易所，但存在代币稀释风险。UXLINK的补偿计划旨在解决黑客攻击后的问题，提供更快的恢复。UXLINK在过去一个月面临62%的损失，因为交易者在投票前调整头寸。UXLINK的[...] 这篇文章《UXLINK在社区决定提前解锁提案时面临不确定性》首次发表于CoinCentral。TLDR UXLINK价格下跌15%，因为社区准备在10月4日进行提前解锁投票。提前解锁投票可能影响流动性和交易所，但存在代币稀释风险。UXLINK的补偿计划旨在解决黑客攻击后的问题，提供更快的恢复。UXLINK在过去一个月面临62%的损失，因为交易者在投票前调整头寸。UXLINK的[...] 这篇文章《UXLINK在社区决定提前解锁提案时面临不确定性》首次发表于CoinCentral。

UXLINK 面临不确定性，社区决定提前解锁提案

作者：Coincentral
2025/10/03 22:47
4
4$0.06299+1.87%
TokenFi
TOKEN$0.007104-2.71%

摘要

  • 随着社区准备在10月4日进行提前解锁投票，UXLINK价格下跌了15%。

  • 提前解锁投票可能影响流动性和交易所，但存在代币稀释风险。

  • UXLINK的赔偿计划旨在解决黑客攻击后的问题，提供更快的恢复。

  • 在投票前交易者调整仓位，UXLINK在过去一个月面临62%的损失。

10月3日，UXLINK的价格急剧下跌15%，因为社区正准备就提前解锁代币进行关键的治理投票。定于10月4日的投票将决定是否应提前解锁部分团队和国库代币，早于原定的24-48个月时间表，以补偿2025年9月黑客攻击的受害者。根据安全公司PeckShield和Hacken的估计，此次黑客攻击导致约3000万至4400万美元的损失。

这一决定可能会显著影响UXLINK的交易和未来流动性，潜在增加流通供应量，引发市场稀释的担忧。目前，该代币交易价格为0.120美元，过去24小时下跌15%，过去一个月下跌62%。价格下跌伴随着交易量激增，增长了612%，表明投票前市场活动加剧。

UXLINK提前代币解锁和赔偿计划

提前代币解锁投票的主要目标是加速对受黑客攻击影响用户的赔偿过程。这些赔偿资金将来自被黑资产的恢复以及交易所、团队和国库的部分代币。UXLINK已经部署了一个经过审计的固定供应合约，并推出了迁移门户，确保受影响用户的平稳交换过程。

然而，提前释放代币引发了对可能稀释的担忧。如果投票通过，5-10%的代币供应可能比计划提前进入流通，这可能会稳定市场情绪并支持重新上市努力。此举旨在增强流动性，可能促使交易所重新上市UXLINK，潜在扭转代币最近的下跌趋势。

虽然一些投资者将提前解锁视为加速赔偿的必要步骤，但其他人担心增加流通供应的长期影响。这种不确定性反映在交易活动增加上，特别是在衍生品市场，衍生品交易量激增733%，未平仓合约减少15%，表明交易者正在减少风险敞口。

社区情绪和投票结果

随着提前代币解锁投票的临近，社区情绪仍然分歧。许多持有者渴望获得赔偿并期待UXLINK重返主要交易所，而其他人则担心稀释风险大于收益。投票结果将在决定代币短期价格走势和流动性方面发挥关键作用。

如果提案被接受，可能会因供应增加导致代币价值短期下跌。然而，如果解锁加速赔偿过程并促进交易所恢复交易，投票可能为潜在复苏铺平道路。

分析师表示，UXLINK可能会经历类似其他代币黑客攻击后的反弹，这取决于交换和赔偿计划的有效性。

UXLINK的长期展望

尽管提前解锁投票周围存在即时波动，UXLINK的长期前景可能取决于团队如何处理黑客攻击的后果以及生态系统的持续发展。

如果提前解锁投票通过，且UXLINK能够恢复流动性并重获持有者信任，未来几个月可能会有稳定的潜力。

然而，投票结果的不确定性，加上进一步稀释的风险，使市场保持谨慎。为了重获其原有价值，UXLINK需要证明它能够从这场危机中恢复，公平赔偿用户，并长期定位为可靠的项目。

文章《UXLINK面临不确定性，社区决定提前解锁提案》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,835.44
$104,835.44$104,835.44

-0.20%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,507.95
$3,507.95$3,507.95

-0.32%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5166
$2.5166$2.5166

-0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.43
$165.43$165.43

-0.51%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17730
$0.17730$0.17730

-1.07%