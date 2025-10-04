USDT, USDC 面临压力，因为稳定币走向多链

稳定币的增长是不可否认的，因为它们报告的市值在2025年扩大到新高。额外的供应正在追踪多链、多代币的趋势，这正在挑战USDT和USDC的主导地位。

稳定币的概况正在转变，挑战USDT和USDC的主导地位，同时也扩大了区块链的覆盖范围。

多链趋势由USDC推动，它正积极扩展到新的L1和L2网络。同时，USDT仍然主要依赖以太坊和TRON进行大部分活动。在过去一年中，稳定币活动真正实现了多链化，尽管主要是由于Circle的努力。

此外，还有超过75种较小的稳定币，它们刚刚开始增长。具有特定目的的稳定币正试图在其细分市场中取代USDT和USDC，引导用户使用新型资产。

一个这样的例子是Hyperliquid最近推出的USDH，它不会完全取代USDC，但会为生态系统增加新的用途。MetaMask的mUSD是另一种为细分资产增加奖励的尝试。Tether也选择为美国用户推出新的稳定币，而不是尝试使USDT合规，正如Cryptopolitan早前报道的那样。

稳定币从天才法案规则中获得提振

创造更多样化稳定币的动力来自天才法案，该法案规范了美国稳定币的创建。增长的主要驱动因素是购买国库券作为抵押品的能力，推出流动性强、完全受监管的代币。

发行者还可以赚取被动收入，选择与代币用户分享利息。本质上，稳定币将成为国库券代币化的引擎，因为天才法案要求储备金必须以短期美国国债形式持有，期限不超过90天。

急于拥有多个稳定币发行者的原因之一正是能够从国库券获得可靠收益。稳定币发行者也不会将收益传递给持有者，尽管有些通过DeFi协议提供收益。

天才稳定币本质上也是向加密社区出售美国债务。由于稳定币提高了加密资产的价格，增加的债务也是促进加密增长的一个因素，作为抵消通胀的一种方式。

稳定币显示不同的活动水平和用例

稳定币的多链、多代币世界显示一些链有着截然不同的用例和活动水平。九月是稳定币转账的创纪录月份，使用情况和资金流入更多链上有所转变。

稳定币转账在9月达到新高峰，尽管所有链上的活动各不相同 | 来源：Dune Analytics

一些链囤积代币并只移动一小部分供应，而其他链则拥有较小但每天实际流通的供应。截至2025年10月，Base是拥有最活跃稳定币供应的链。

链上分析师显示，尽管TRON报告的交易水平很高，但大部分供应实际上被囤积且处于闲置状态。以太坊是一个混合使用链，既有作为抵押品的闲置供应，也有用于支付和交易的活跃代币。以太坊稳定币供应中高达53%处于闲置状态。

