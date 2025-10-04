交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
稳定币的使用在2025年发生了转变，出现了多链活动和更多的利基、项目特定资产。美国的天才法案仍然通过明确的规则和持有国库券的可预测收入来鼓励稳定币发行者。稳定币的使用在2025年发生了转变，出现了多链活动和更多的利基、项目特定资产。美国的天才法案仍然通过明确的规则和持有国库券的可预测收入来鼓励稳定币发行者。

USDT, USDC 面临压力，因为稳定币走向多链

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 00:23
USDCoin
USDC$1--%
Multichain
MULTI$0.0458-1.99%
The AI Prophecy
ACT$0.02166-8.02%
American Coin
USA$0.0000003341+4.34%
Everclear
CLEAR$0.0119+0.25%

稳定币的增长是不可否认的，因为它们报告的市值在2025年扩大到新高。额外的供应正在追踪多链、多代币的趋势，这正在挑战USDT和USDC的主导地位。 

稳定币的概况正在转变，挑战USDT和USDC的主导地位，同时也扩大了区块链的覆盖范围。 

多链趋势由USDC推动，它正积极扩展到新的L1和L2网络。同时，USDT仍然主要依赖以太坊和TRON进行大部分活动。在过去一年中，稳定币活动真正实现了多链化，尽管主要是由于Circle的努力。 

此外，还有超过75种较小的稳定币，它们刚刚开始增长。具有特定目的的稳定币正试图在其细分市场中取代USDT和USDC，引导用户使用新型资产。 

一个这样的例子是Hyperliquid最近推出的USDH，它不会完全取代USDC，但会为生态系统增加新的用途。MetaMask的mUSD是另一种为细分资产增加奖励的尝试。Tether也选择为美国用户推出新的稳定币，而不是尝试使USDT合规，正如Cryptopolitan早前报道的那样。 

稳定币从天才法案规则中获得提振

创造更多样化稳定币的动力来自天才法案，该法案规范了美国稳定币的创建。增长的主要驱动因素是购买国库券作为抵押品的能力，推出流动性强、完全受监管的代币。 

发行者还可以赚取被动收入，选择与代币用户分享利息。本质上，稳定币将成为国库券代币化的引擎，因为天才法案要求储备金必须以短期美国国债形式持有，期限不超过90天。 

急于拥有多个稳定币发行者的原因之一正是能够从国库券获得可靠收益。稳定币发行者也不会将收益传递给持有者，尽管有些通过DeFi协议提供收益。 

天才稳定币本质上也是向加密社区出售美国债务。由于稳定币提高了加密资产的价格，增加的债务也是促进加密增长的一个因素，作为抵消通胀的一种方式。 

稳定币显示不同的活动水平和用例

稳定币的多链、多代币世界显示一些链有着截然不同的用例和活动水平。九月是稳定币转账的创纪录月份，使用情况和资金流入更多链上有所转变。 

Stablecoins test multi-chain, multi-token territory, threatening USDT, USDC dominance稳定币转账在9月达到新高峰，尽管所有链上的活动各不相同 | 来源：Dune Analytics

一些链囤积代币并只移动一小部分供应，而其他链则拥有较小但每天实际流通的供应。截至2025年10月，Base是拥有最活跃稳定币供应的链。 

链上分析师显示，尽管TRON报告的交易水平很高，但大部分供应实际上被囤积且处于闲置状态。以太坊是一个混合使用链，既有作为抵押品的闲置供应，也有用于支付和交易的活跃代币。以太坊稳定币供应中高达53%处于闲置状态。

在限制1,000名成员的专属加密交易社区中申请您的免费席位。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,810.88
$104,810.88$104,810.88

-0.23%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,508.92
$3,508.92$3,508.92

-0.30%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5144
$2.5144$2.5144

-0.58%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.37
$165.37$165.37

-0.55%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17738
$0.17738$0.17738

-1.03%