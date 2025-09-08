美国证券交易委员会延迟审批Canary HBAR和Grayscale Polkadot ETF，原因在此

根据官方文件，美国证券交易委员会已延迟批准另外两种山寨币交易所交易基金（ETF）。这次，监管机构延长了对Canary HBAR和Grayscale Polkadot（DOT）的决定，引起了更广泛加密社区的猜测。

美国SEC延长批准Canary HBAR ETF的时间表

根据最新文件，SEC为Canary现货HBAR ETF和Grayscale Polkadot ETF指定了更长的等待期。彭博分析师维持政府机构批准ETF的几率为90%。

纳斯达克于2月21日提交申请，列出并交易追踪现货HBAR价格的Hedera ETF，并于3月4日提交了替代原始申请的修正案。几周后，现货HBAR ETF于3月13日发布，开始了SEC拒绝或批准ETF的180天期限。

SEC已经在4月和6月延迟了Canary现货HBAR ETF的批准，寻求关于是否根据纳斯达克的商品基础信托股份规则列出和交易股份的进一步意见。

委员会正在将批准或否决提议规则变更的时间延长额外60天。这使11月8日成为SEC批准或拒绝ETF的最后日期。

HBAR价格在过去24小时内上涨了1%，目前交易价格为$0.2206。24小时低点和高点分别为$0.2174和$0.2222。

SEC关于Grayscale Polkadot ETF的决定

SEC还将批准Grayscale Polkadot ETF的时间表延长至11月8日。委员会已在4月和6月两次延迟ETF，类似于HBAR ETF。

该机构认为，根据纳斯达克提议的规则变更，指定更长的时间来批准或拒绝是适当的。它需要足够的时间来考虑根据提议的规则变更批准与山寨币相关的ETF。

值得注意的是，SEC正在与交易所就现货加密ETF的通用上市标准进行秘密合作。据CoinGape首次报道，纳斯达克、纽约证券交易所和CBOE BZX进行了修订，从上市标准中的"商品"定义中删除了"排除的商品"。

在撰写本文时，DOT价格上涨近4%，达到$4.03。日内低点和高点分别为$3.85和$4.08。此外，交易量在过去24小时内大幅增加了225%。

