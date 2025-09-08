交易所DEX+
美国证券交易委员会延迟审批Canary HBAR和Grayscale Polkadot ETF，原因在此

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:08
根据官方文件，美国证券交易委员会已延迟批准另外两种山寨币交易所交易基金（ETF）。这次，监管机构延长了对Canary HBAR和Grayscale Polkadot（DOT）的决定，引起了更广泛加密社区的猜测。

美国SEC延长批准Canary HBAR ETF的时间表

根据最新文件，SEC为Canary现货HBAR ETF和Grayscale Polkadot ETF指定了更长的等待期。彭博分析师维持政府机构批准ETF的几率为90%。

纳斯达克于2月21日提交申请，列出并交易追踪现货HBAR价格的Hedera ETF，并于3月4日提交了替代原始申请的修正案。几周后，现货HBAR ETF于3月13日发布，开始了SEC拒绝或批准ETF的180天期限。

SEC已经在4月和6月延迟了Canary现货HBAR ETF的批准，寻求关于是否根据纳斯达克的商品基础信托股份规则列出和交易股份的进一步意见。

委员会正在将批准或否决提议规则变更的时间延长额外60天。这使11月8日成为SEC批准或拒绝ETF的最后日期。

HBAR价格在过去24小时内上涨了1%，目前交易价格为$0.2206。24小时低点和高点分别为$0.2174和$0.2222。

SEC关于Grayscale Polkadot ETF的决定

SEC还将批准Grayscale Polkadot ETF的时间表延长至11月8日。委员会已在4月和6月两次延迟ETF，类似于HBAR ETF。

该机构认为，根据纳斯达克提议的规则变更，指定更长的时间来批准或拒绝是适当的。它需要足够的时间来考虑根据提议的规则变更批准与山寨币相关的ETF。

值得注意的是，SEC正在与交易所就现货加密ETF的通用上市标准进行秘密合作。据CoinGape首次报道，纳斯达克、纽约证券交易所和CBOE BZX进行了修订，从上市标准中的"商品"定义中删除了"排除的商品"。

在撰写本文时，DOT价格上涨近4%，达到$4.03。日内低点和高点分别为$3.85和$4.08。此外，交易量在过去24小时内大幅增加了225%。

Varinder Singh

Varinder是金融科技和加密媒体领域的资深领导者，拥有超过12年的经验，其中包括6年以上专注于区块链、加密货币和Web3发展。他以为CoinGape、The Coin Republic和The Crypto Times等出版商报道高影响力和高质量的新闻故事而闻名，同时在任职期间完善和培训了多名记者。作为技术硕士学位持有者、分析思考者和科技爱好者，他在5000多篇新闻文章和论文中分享了他对颠覆性技术的知识。

为什么信任CoinGape：CoinGape自2017年以来一直报道加密货币行业，旨在为读者提供信息丰富的见解。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有多年经验，确保事实准确性和平衡报道。通过遵循我们的编辑政策，我们的作者验证每个来源，核实每个故事，依靠可靠来源，并正确归属引用和媒体。在评估交易所和工具时，我们还遵循严格的审查方法。从新兴区块链项目和币种发布到行业活动和技术发展，我们以对及时、相关信息的坚定承诺，涵盖数字资产领域的所有方面。

投资免责声明：内容反映了作者的个人观点和当前市场状况。在投资加密货币之前，请进行自己的研究，因为作者和出版物都不对任何财务损失负责。

广告披露：本网站可能包含赞助内容和联盟链接。所有广告都有明确标记，广告合作伙伴对我们的编辑内容没有影响。

来源：https://coingape.com/us-sec-delays-canary-hbar-and-grayscale-polkadot-etf-heres-why/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

