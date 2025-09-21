交易所DEX+
尽管这次BTC几乎没有对美联储降息做出积极反应，但在未来几个月如果有额外降息的情况下，它可能会有所反应。

美联储降息 - 比特币和山寨币的反应如下

作者：CryptoPotato
2025/09/21 22:29
与普遍预期联邦储备局降息会导致加密货币上涨相反，自联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束以来，市场几乎没有反应。

市场研究公司Santiment的分析师已经预测，超过25个基点（bps）的降息可能会引发大幅突破。另一方面，不降息的结果预计会导致混乱的回调。这两种情况都没有发生，但分析师认为现在下结论还为时过早。

美联储终于降息

周三，美联储将利率下调了25个基点，将基准范围降至4.00%–4.25%。这一发展在长时间暂停后重启了美国宽松周期。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔澄清说，降息并非因为通胀风险已经降低，而是因为经济增长和就业创造似乎更为疲软。

鲍威尔解释说，环境不足以支持50个基点的降息。然而，市场各方的预测表明今年可能会有额外的宽松政策。定于10月和12月举行的第七次和第八次FOMC会议的结果可能包括高达50个基点的降息。

BTC会在未来几个月上涨吗？

如果未来几个月进一步降息，BTC可能会经历显著的价格波动。在市场等待期间，分析师表示，交易者在此时购买并向投资组合添加比特币面临中等程度的风险。这是因为BTC可能有更大的增长空间。

在过去30天里，平均活跃的BTC钱包在其投资上产生了3.5%的平均利润。在过去一年中，这一数字上升了16.1%。随着有利的宏观经济环境可能在未来几周推动BTC直接走向$120,000，分析师预计这些钱包将积累更多可观的利润。

同时，Santiment分析师注意到，在周二和周三的FOMC会议期间，社交媒体讨论度显著上升。这一峰值超过了关于FOMC或鲍威尔的任何其他讨论的社交媒体讨论度。自4月以来，当唐纳德·特朗普总统的关税政策对金融市场造成严重影响时，还没有记录过这样的增长。

这篇文章《美联储降息 - 比特币和山寨币的反应》首次发表于CryptoPotato。

