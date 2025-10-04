交易所DEX+
乌尔苏拉·冯德莱恩提倡欧洲采取"AI优先"战略

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 10:40
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩今天在意大利都灵的意大利科技周上发表演讲，呼吁欧洲大力发展和部署自动驾驶汽车，并强调在这项技术上赶上美国和中国的重要性。

中国电动汽车制造商在欧洲已经面临监管压力，包括反补贴税和《外国补贴条例》(FSR)，这对超过70%的中国电动汽车制造商产生了负面影响。

乌尔苏拉·冯德莱恩希望欧盟成为人工智能优先的地区

乌尔苏拉·冯德莱恩认为人工智能可以帮助振兴该地区struggling的汽车行业，并提高道路安全。

在她的演讲中，她敦促欧盟在战略性行业采取"人工智能优先"策略，重点关注出行领域。 

她提到自动驾驶汽车已经在美国和中国的街道上成为现实，并且不明白为什么欧洲落后了。对她来说，"人工智能优先"也意味着"安全优先"。

她的言论是在布鲁塞尔试图促进工业竞争力的背景下发表的，尽管当地汽车制造商难以跟上外国技术发展，特别是来自中国和美国的技术。

冯德莱恩建议联合起来形成欧洲城市网络，以试点自动驾驶汽车，并声称已有多达60位意大利市长表示了兴趣。

欧盟领导人还承诺该集团将支持开发"欧洲制造，为欧洲街道而制造"的汽车。

欧洲汽车行业目前正在经历快速转型，面临脱碳和数字化的压力，冯德莱恩认为人工智能可以在减少交通拥堵、将偏远地区与公共交通连接以及保护就业方面发挥重要作用。

"汽车的未来——以及未来的汽车——必须在欧洲制造，"她说。

中国电动汽车品牌瞄准欧洲 

中国电动汽车制造商在欧洲面临重大监管风险，包括17.4%的欧盟反补贴税和《外国补贴条例》(FSR)，这对超过70%的这些企业产生了负面影响。

然而，他们拒绝被敌对关税吓倒，一直在利用插电式混合动力电动汽车(PHEVs)和本地化生产等策略。 

这一策略之所以有效，是因为截至2025年6月，中国电动汽车品牌已占据欧洲电动汽车市场10%的份额，比亚迪的销量到2025年7月增长了三倍，达到13,503辆，首次超过特斯拉，凸显了中国电动汽车品牌的快速增长和竞争优势。

向PHEVs的转变对他们如此有效，是因为它符合欧洲消费者对灵活充电选择和长途旅行的偏好，在关税挑战中保持了稳定的市场份额。

还有地缘政治紧张的问题，导致欧盟成员国政策分散。目前情况下，中国在欧洲投资的未来不确定，这已经影响了电动汽车行业。 

2024年，绿地项目价值49亿英镑。然而，新宣布的电动汽车项目价值已显著下降，三个主要电池项目被搁置。 

分析师警告，进一步的关税——可能超过20%——也可能影响出口量。

