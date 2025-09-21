美国政府停摆概率在参议院僵局中急剧上升

要点： 美国参议院支出争议未解决，政府关闭风险增加。

预测显示今年有66%的关闭可能性。

市场波动性增加影响比特币和以太坊流动性。

预测市场Kalshi表明，由于参议院未能通过临时支出法案，美国政府年底前关闭的可能性为66%。

对政府关闭的预期影响比特币和以太坊，导致波动性增加，在经济不确定性中可能使投资者转向防御性资产。

参议院僵局加剧关闭担忧

美国参议院未能批准关键支出法案，加剧了对政府关闭的担忧。包括参议院多数党领袖查克·舒默和众议院议长迈克·约翰逊在内的主要谈判者，在医疗保健条款上陷入僵局。这种政治僵局可能导致重大经济中断。

金融市场正在为联邦支出风险带来的潜在不稳定做准备。随着投资者对这些发展做出反应，比特币和以太坊市场已观察到加密货币流动性收缩和波动性增加。同时，CZ或Vitalik Buterin等主要加密货币人物尚未发表官方声明。

加密市场对潜在经济动荡的反应

你知道吗？ Kalshi对美国政府关闭的预测呼应了过去的危机，在这些危机中，黄金和公用事业等防御性投资组合始终表现优异，展示了投资者在波动时期对稳定性的偏好。

比特币(BTC)根据CoinMarketCap报告，当前价值为115,570.08美元，市值为2.30万亿美元。过去24小时内交易量下降了35.91%。在过去七天内，比特币价值下跌了20.48%，尽管在90天内增长了14.05%。

比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日05:06 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究强调了即将到来的政府关闭导致加密市场内的波动性。专家分析指出，如果关闭发生，防御性资产配置和监管审查可能会增加，潜在导致加密生态系统中长期流动性转变。