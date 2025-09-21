交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
美国政府关闭概率在参议院僵局中急剧上升的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：美国关闭风险随着未解决的参议院支出争议而增加。预测显示今年有66%的关闭可能性。市场波动性增加影响Bitcoin和Ethereum流动性。预测市场Kalshi表明，由于参议院未能通过临时支出法案，美国政府在年底前有66%的关闭可能性。对政府关闭的预期影响Bitcoin和Ethereum，波动性增加，在经济不确定性中可能转移投资者对防御性资产的关注。 参议院僵局加剧关闭担忧 美国参议院未能批准关键支出法案正在加剧对政府关闭的担忧。包括参议院多数党领袖Chuck Schumer和众议院议长Mike Johnson在内的主要谈判者在医疗保健条款上仍处于僵局。这种政治僵局可能导致重大经济中断。金融市场正在为联邦支出风险带来的潜在不稳定做准备。随着投资者对这些发展做出反应，加密货币流动性收缩和Bitcoin与Ethereum市场波动性增加已被观察到。同时，尚未有来自CZ或Vitalik Buterin等主要加密货币人物的官方声明。 Chuck Schumer，参议院多数党领袖，民主党人："如果共和党提案忽略关键医疗保健项目，我们准备让政府资金耗尽。" 加密市场对潜在经济动荡的反应 你知道吗？Kalshi对美国政府关闭的预测呼应了过去的危机，在这些危机中，黄金和公用事业等防御性投资组合始终表现优异，展示了投资者在波动时期对稳定性的偏好。 根据CoinMarketCap，Bitcoin (BTC)当前价值为$115,570.08，市值为$2.30万亿。过去24小时内交易量下降了35.91%。在过去七天内，Bitcoin价值下跌了20.48%，尽管在90天内增长了14.05%。 Bitcoin(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日05:06 UTC在CoinMarketCap上。来源：CoinMarketCap Coincu的研究强调了加密货币内部的波动性...美国政府关闭概率在参议院僵局中急剧上升的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：美国关闭风险随着未解决的参议院支出争议而增加。预测显示今年有66%的关闭可能性。市场波动性增加影响Bitcoin和Ethereum流动性。预测市场Kalshi表明，由于参议院未能通过临时支出法案，美国政府在年底前有66%的关闭可能性。对政府关闭的预期影响Bitcoin和Ethereum，波动性增加，在经济不确定性中可能转移投资者对防御性资产的关注。 参议院僵局加剧关闭担忧 美国参议院未能批准关键支出法案正在加剧对政府关闭的担忧。包括参议院多数党领袖Chuck Schumer和众议院议长Mike Johnson在内的主要谈判者在医疗保健条款上仍处于僵局。这种政治僵局可能导致重大经济中断。金融市场正在为联邦支出风险带来的潜在不稳定做准备。随着投资者对这些发展做出反应，加密货币流动性收缩和Bitcoin与Ethereum市场波动性增加已被观察到。同时，尚未有来自CZ或Vitalik Buterin等主要加密货币人物的官方声明。 Chuck Schumer，参议院多数党领袖，民主党人："如果共和党提案忽略关键医疗保健项目，我们准备让政府资金耗尽。" 加密市场对潜在经济动荡的反应 你知道吗？Kalshi对美国政府关闭的预测呼应了过去的危机，在这些危机中，黄金和公用事业等防御性投资组合始终表现优异，展示了投资者在波动时期对稳定性的偏好。 根据CoinMarketCap，Bitcoin (BTC)当前价值为$115,570.08，市值为$2.30万亿。过去24小时内交易量下降了35.91%。在过去七天内，Bitcoin价值下跌了20.48%，尽管在90天内增长了14.05%。 Bitcoin(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日05:06 UTC在CoinMarketCap上。来源：CoinMarketCap Coincu的研究强调了加密货币内部的波动性...

美国政府停摆概率在参议院僵局中急剧上升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:12
Union
U$0.006086-1.18%
比特币
BTC$104,970+1.42%
RISE
RISE$0.008039-4.24%
Capverse
CAP$0.11193-5.11%
COM
COM$0.006438+3.60%
要点：
  • 美国参议院支出争议未解决，政府关闭风险增加。
  • 预测显示今年有66%的关闭可能性。
  • 市场波动性增加影响比特币和以太坊流动性。

预测市场Kalshi表明，由于参议院未能通过临时支出法案，美国政府年底前关闭的可能性为66%。

对政府关闭的预期影响比特币和以太坊，导致波动性增加，在经济不确定性中可能使投资者转向防御性资产。

参议院僵局加剧关闭担忧

美国参议院未能批准关键支出法案，加剧了对政府关闭的担忧。包括参议院多数党领袖查克·舒默和众议院议长迈克·约翰逊在内的主要谈判者，在医疗保健条款上陷入僵局。这种政治僵局可能导致重大经济中断。

金融市场正在为联邦支出风险带来的潜在不稳定做准备。随着投资者对这些发展做出反应，比特币和以太坊市场已观察到加密货币流动性收缩和波动性增加。同时，CZ或Vitalik Buterin等主要加密货币人物尚未发表官方声明。

加密市场对潜在经济动荡的反应

你知道吗？ Kalshi对美国政府关闭的预测呼应了过去的危机，在这些危机中，黄金和公用事业等防御性投资组合始终表现优异，展示了投资者在波动时期对稳定性的偏好。

比特币(BTC)根据CoinMarketCap报告，当前价值为115,570.08美元，市值为2.30万亿美元。过去24小时内交易量下降了35.91%。在过去七天内，比特币价值下跌了20.48%，尽管在90天内增长了14.05%。

比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日05:06 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究强调了即将到来的政府关闭导致加密市场内的波动性。专家分析指出，如果关闭发生，防御性资产配置和监管审查可能会增加，潜在导致加密生态系统中长期流动性转变。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/markets/us-government-shutdown-senate-standoff/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.521+8.65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005176+15.15%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.49+1.77%
RealLink
REAL$0.06914+1.87%
DeFi
DEFI$0.000839+4.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004688-8.38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,970.00
$104,970.00$104,970.00

-0.08%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,517.36
$3,517.36$3,517.36

-0.06%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5228
$2.5228$2.5228

-0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.70
$165.70$165.70

-0.35%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17776
$0.17776$0.17776

-0.82%