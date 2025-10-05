据专家称，美国政府关闭可能延迟现货加密货币ETF批准

现货加密ETF需要SEC批准，不像其他ETF可以自动启动。

Teucrium XRP ETF通过持有国债而非加密货币绕过了SEC批准。

Bill Morgan认为10月底批准加密ETF的可能性仍然存在。

政府停摆可能会阻碍SEC对现货加密ETF申请的审查。

随着美国政府面临潜在的停摆，现货加密ETF批准的前景仍不明朗。法律专家Bill Morgan针对停摆可能如何影响批准流程的担忧发表了看法，提供了关于各类ETF差异的见解。虽然一些ETF可能仍会获得批准，但Morgan表示，现货加密ETF的批准时间表可能面临延迟，特别是如果政府持续关闭的话。

Eleanor Terrett澄清ETF批准流程

福克斯商业频道记者Eleanor Terrett最近详细解释了不同类型ETF的批准流程，重点关注现货加密ETF。Terrett解释说，并非所有交易所交易基金都遵循相同的批准程序。

例如，持有国债、现金和掉期应收款而非直接加密资产的Teucrium XRP ETF，是根据1940年《投资公司法》注册的。这种结构使其避免了需要SEC明确批准，一旦法定等待期过后就自动生效。

相比之下，现货加密ETF，如那些针对流行数字资产如Litecoin (LTC)、Solana (SOL)或XRP的ETF，是受1933年《证券法》监管的。这些产品在推出前需要美国证券交易委员会(SEC)的积极批准。因此，SEC运作的任何中断，包括政府停摆，都可能直接影响其批准时间表。

Bill Morgan讨论停摆的影响

该领域的法律专家Bill Morgan就美国政府停摆对现货加密ETF批准的潜在影响提供了见解。他指出，SEC的公司财务部门负责审查和批准ETF申请。

虽然在政府停摆期间一些SEC职能可能会继续，但Morgan指出该机构可能会减少其运作。这种减少可能导致现货加密ETF批准流程的延迟，因为它会减缓SEC处理申请的能力。

Morgan保持谨慎乐观，表示如果政府很快重新开放，一些加密ETF的批准仍可能在10月底进行。然而，他承认围绕这种情况的不确定性，称"加密从不让人失望"，强调了该行业和监管流程的不可预测性质。

社区对新闻的反应

Morgan的评论引发了加密社区的不同反应。社交媒体平台X（前身为Twitter）上的许多用户对XRP等数字资产的长期潜力表示乐观，尽管停摆造成了延迟。一些社区成员也对监管进展缓慢表示失望，这一直是该行业面临的持续问题。

Eleanor Terrett回应了Morgan的见解，感谢他对情况的"公平和诚实评估"。这次交流强调了加密资产监管环境的复杂性，利益相关者在等待进一步发展时既表现出耐心又表现出担忧。

ETF批准可能延迟

停摆对ETF批准的影响主要会影响那些根据1933年《证券法》需要SEC批准的ETF。虽然根据1940年《投资公司法》注册的ETF，如Teucrium XRP ETF，可能不会面临相同的延迟，但现货加密ETF直接与SEC的批准流程相关。如果停摆持续，它可能会推迟加密ETF的时间表，让投资者和公司等待明确信息。

同时，行业利益相关者继续密切关注情况，希望能迅速解决。随着政府停摆的进展，许多人正在关注SEC关于ETF申请和批准状态的进一步更新。围绕监管批准的不确定性凸显了加密行业在寻求更深入融入传统金融市场时面临的挑战。