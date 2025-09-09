交易所DEX+
Tyler, The Creator的专辑销量激增12,500%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:49
Tyler, The Creator的《Cherry Bomb》在十周年黑胶重新发行后重返Billboard榜单，在说唱和R&B/嘻哈专辑榜单上位居第一。美国说唱歌手Tyler Gregory Okonma，又称"Tyler, the Creator"，于2024年4月13日在加利福尼亚州印第奥的Empire Polo Club举办的Coachella Valley音乐与艺术节上表演。（照片由VALERIE MACON / AFP拍摄）（照片由VALERIE MACON/AFP通过Getty Images提供）

AFP通过Getty Images

十多年前，Tyler, The Creator正崭露头角，成为嘻哈界最炙手可热且最具创造力的名字之一。Cherry Bomb帮助巩固了他在这一领域的创新人物地位，并为他在多个Billboard榜单上赢得了令人印象深刻的排名。

十年后，Tyler重新发行了Cherry Bomb十周年黑胶版，这张专辑再次成为美国的畅销书和顶级表现者，重新进入多个Billboard排行榜，粉丝们总共购买了数千张。

周年纪念版销量爆发

在Tyler发布Cherry Bomb周年纪念版后，过去的追踪期内销量爆发。Luminate报告称，这张十年前的专辑在最近一周在美国售出了50,500张。前一周期，这个嘻哈项目仅售出400张。仅仅一周内，Cherry Bomb的销量增长了12,500%。

Tyler, the Creator重返第一

这一销量激增使Cherry Bomb在Top R&B/Hip-Hop Albums和Top Rap Albums榜单上都登上了榜首。Cherry Bomb现在在这两个特定类型的排名上已有两周位居第一，因为它在2015年5月首次登上榜首。

多个前10名重新进入

同一张专辑也在其他三个榜单的前10名内重新出现，它在Vinyl Albums榜单上重返第3位，在Top Album Sales榜单上位居第4位，在Billboard 200上位居第6位，这要归功于51,750个等效单位——几乎全部都是纯购买。

在黑胶专辑榜上创新高

Cherry Bomb仅在一个榜单上达到了新的高峰。Tyler的专辑从未在Vinyl Albums榜单上攀升至第3位这么高，这张粉丝最爱的专辑在榜单上仅度过了第二周就达到了新的最佳表现。在除Billboard 200外的所有其他榜单上，它都回到了历史最高峰。

来源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/tyler-the-creators-album-surges-12500-in-sales/

