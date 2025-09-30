Tuttle的政府诈骗ETF将于本周推出——您需要了解的事项

一个专注于美国政策制定者及其亲密伙伴的政治影响力的新交易所交易基金(ETF)可能最早于本周五推出。拟议中的Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT)旨在为投资者提供接触与美国总统职位相关的政治交易活动和企业关系的机会，在加密货币时代提供政治与金融市场交叉点的见解。

该拟议中的ETF最早可能于周五上线，等待SEC批准，注册将于10月3日生效。

GRFT通过分析STOCK Act交易报告来追踪政治交易活动，重点关注国会议员及其配偶进行的交易。

该基金针对那些具有明显政治影响力或与白宫有联系的公司，包括那些受到特朗普总统赞扬的公司。

它将持有10至30只股票和ETF，持仓规模反映交易活动和感知到的总统影响力。

加密资产和行业联系巧妙地融入政治投资格局，与特朗普相关的公司和迷因币获得了显著关注。

即将推出的ETF可能会聚焦影响美国市场的政治动态，包括那些在快速发展的加密货币领域内的动态。Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT)于今年早些时候首次提出，可能最早于本周推出，SEC将10月3日定为其注册的生效日期。

该ETF将利用STOCK Act下的公共交易报告，该法案要求国会成员及其配偶披露交易，以追踪他们的市场活动。此外，GRFT将包括与总统影响力有密切联系的公司，如与白宫有关联的高管的公司，或那些受到现任政府，特别是唐纳德·特朗普赞扬的公司。

可以预见，GRFT将追踪一篮子10至30只股票和ETF，每个持仓的权重反映了国会交易水平和感知到的总统背书影响。根据招股说明书，该基金的前提是政治人物及其伙伴可以影响金融市场或拥有影响证券价格的特权信息。

Cointelegraph联系Tuttle获取更多详情，但未收到即时回应。有趣的是，加密货币可能被纳入ETF投资组合的可能性暗示了传统政治金融和数字资产之间的模糊界限。

加密货币在特朗普影响力格局中的角色

唐纳德·特朗普与加密货币领域的互动有据可查且经常受到审视。值得注意的是，特朗普媒体与技术集团(DJT)持有约15,000个比特币，价值约17亿美元，而其子公司Truth Social已申请现货加密ETF。同样，特朗普支持的股票，如公开交易的比特币挖矿公司American Bitcoin Corp (ABTC)和与特朗普家族有联系的其他公司，进一步强调了他在加密市场中的影响力。

虽然并非所有都是公开上市的，特朗普与迷因币的联系——以他和他的妻子梅拉尼娅命名——以及在World Liberty Financial等平台中的所有权，该平台持有数十亿代币，强化了他与数字资产领域的深厚联系。

现有加密ETF和监管发展

Tuttle已经管理着几个专注于加密货币的交易所交易产品，包括追踪各种加密货币如XRP、Solana、Litecoin和Chainlink的杠杆ETF。这些产品扩大了投资者在更广泛的加密市场中的选择，并反映了持续的机构兴趣。

同时，SEC最近的举措——包括批准通用上市标准——可能会促进比特币和以太坊之外的新加密ETF更快获得批准。市场观察人士认为，这一监管转变可能会显著增加额外现货加密ETF进入市场的可能性，拓宽主流对数字资产的访问。

随着监管环境的发展，传统金融产品和加密资产都准备增加整合，预示着政治、监管和数字创新的强大组合正在塑造加密市场的未来。

本文最初发表为《Tuttle的Government Grift ETF本周将推出——您需要了解的内容》，发布于Crypto Breaking News——您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。