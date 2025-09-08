交易所DEX+
印度首席经济顾问V. Anantha Nageswaran警告说，美国总统唐纳德·特朗普对印度商品征收50%的关税可能会严重打击该国经济。在接受彭博电视台采访时，Nageswaran表示，这些关税可能会使印度在截至3月31日的财政年度内的国内生产总值(GDP)减少约0.5%至0.6%。上个月，美国将对印度出口的关税从25%提高到50%，理由是印度继续购买折扣俄罗斯石油，特朗普声称这违反了美国对莫斯科的制裁。这一关税率是任何亚洲经济体中最高的，使印度出口商与越南、孟加拉国和印尼的出口商相比处于不利地位。美国是印度最大的消费国，购买了印度近五分之一的出口产品。纺织品、珠宝、鞋类和皮革制品等大量使用廉价劳动力的行业预计将受到最严重的打击。经济学家还警告说，持久的关税战可能会使印度明年的增长减少超过0.8%。一些投资银行甚至警告说，如果印度出口需求进一步崩溃，可能会损失1%。 关税打击导致出口停滞 Nageswaran表示，50%的关税是由两次连续加征组成的。美国最初在今年征收了25%的关税。在印度不顾华盛顿的警告继续购买折扣俄罗斯石油后，第二个25%的惩罚性关税在8月底被加上。这一突然上涨使印度出口商措手不及。曾经在美国市场上较便宜的商品现在价格高出很多。分析师表示，高额关税使印度产品与来自越南、孟加拉国和印尼的更便宜的进口产品相比变得不可行。受影响最严重的行业是那些主要依赖美国需求的行业。纺织品、珠宝、鞋类和皮革制品，这些行业雇用...

首席经济顾问表示特朗普的关税对印度GDP构成威胁

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:16
印度首席经济顾问V. Anantha Nageswaran警告称，美国总统唐纳德·特朗普对印度商品征收50%的关税可能会对该国经济造成重大打击。

在接受彭博电视台采访时，Nageswaran表示，这些关税可能会使印度在截至3月31日的财政年度国内生产总值(GDP)减少约0.5%至0.6%。

上个月，美国将对印度出口的关税从25%提高到50%，理由是印度继续购买折扣俄罗斯石油，特朗普声称这违反了美国对莫斯科的制裁。

这一关税率是任何亚洲经济体中最高的，使印度出口商与越南、孟加拉国和印度尼西亚的出口商相比处于不利地位。美国是印度最大的消费国，购买了印度近五分之一的出口产品。纺织品、珠宝、鞋类和皮革制品等大量使用廉价劳动力的行业预计将受到最严重的打击。

经济学家还警告称，持久的关税战可能会使印度明年的增长减少超过0.8%。一些投资银行甚至警告称，如果印度出口需求进一步崩溃，可能会损失1%的增长。

关税冲击导致出口停滞

Nageswaran表示，50%的关税是由两次连续加征组成的。美国最初在今年征收了25%的关税。在印度不顾华盛顿的警告继续购买折扣俄罗斯石油后，第二个25%的惩罚性关税在8月底被加上。

这一突然的上涨使印度出口商措手不及。曾经在美国市场上较便宜的商品现在价格高出许多。分析师表示，高额关税使印度产品与越南、孟加拉国和印度尼西亚的更便宜进口产品相比变得不可行。

受影响最严重的行业是那些主要依赖美国需求的行业。纺织品、珠宝、鞋类和皮革制品，这些在印度工厂雇佣了数百万人的行业，正面临极大压力。其他一些出口商表示，他们已经失去订单，且出货量大幅削减。在印度钻石切割中心苏拉特，美国贸易商正在推迟购买，转向东南亚供应商提供的更实惠的替代品。

美国是印度最大的出口市场，约占所有出口贸易的18%。任何对美国的出货中断都将对印度的贸易平衡造成影响，并损害出口导向型州如古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦的就业。构成这些行业骨干的中小型企业尤其脆弱。

印度在关税冲击后整顿经济

尽管面临这些挑战，Nageswaran对印度更广泛的增长前景仍然充满信心。他确认了政府的预测，即GDP将在2026年3月前增长6.3%至6.8%。

政府已经保护了国内需求免受外部冲击。最近的支出和所得税减免使家庭口袋里有了更多资金。通胀接近八年来的低点，给消费者提供了消费空间。上周，官员们削减了几个关键项目的商品和服务税(GST)。Nageswaran指出，随着这些变化，GDP不会因修订后的人口基准而增加0.2%至0.3%。

在财政方面，印度应该能够达到今年4.4%的赤字目标。创纪录的资产销售和中央银行高额支付的提振超过了疲软出口的影响。俄罗斯经济的强弱取决于其最薄弱的环节：能源。其经济之所以强劲，是因为资产销售的丰厚收入和中央银行的创纪录支付可能已经超过了疲软出口带来的损失。

想让您的项目展现在加密货币顶尖人才面前吗？在我们下一期行业报告中展示它，数据与影响力在此交汇。

来源：https://www.cryptopolitan.com/trump-tariffs-could-hit-indias-gdp/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

