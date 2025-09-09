特朗普获劳力士美国公开赛邀请函后对瑞士征收关税

（从左至右）美国总统唐纳德·特朗普和劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛前抵达劳力士套房。
唐纳德·特朗普总统本周末与劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔一同出现在美国公开赛上，就在几周前他对这家制表商的祖国实施关税。
周日，特朗普在纽约观看了男子单打决赛，他坐在由劳力士运营的中场包厢中，该公司也是本次赛事的赞助商。据NBC新闻报道，总统由家人和白宫高级官员陪同，包括财政部长斯科特·贝森特和新闻秘书卡罗琳·莱维特。
据美联社周六引述一位知情人士的报道，特朗普是受劳力士邀请参加的。劳力士和白宫没有回应CNBC的置评请求。
劳力士据称发出邀请的时间，正值特朗普对劳力士总部所在地瑞士实施39%关税率的几周之内。这一税率高于该地区其他国家所面临的税率，因为美国与欧盟和英国达成了协议。
美国总统唐纳德·特朗普（中）在劳力士展示区观看2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛。
伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡上个月向客户写道，"许多人希望的最后一刻协议没有实现。"
索尔卡表示，瑞士制表商可能需要因关税而提高价格。该分析师称，39%的关税几乎是该国之前预期的两倍。
但索尔卡也表示，该集团在关税实施前看到了出货量的提前增加，这可以为价格标签提供约六个月的"缓冲"。
特朗普出席劳力士包厢标志着他与主要企业的最新互动，这些企业旨在在他今年重返办公室后获得青睐。上周，总统在白宫接待了几位大型科技公司的首席执行官。
据美联社报道，周日的访问是特朗普自2015年以来首次参加这项体育赛事。
劳力士是一家成立于1905年的私人公司，总部位于日内瓦。美国公开赛决赛的门票最低价格超过800美元，靠近场地的座位售价数千美元。
