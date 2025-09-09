交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
特朗普在对瑞士征收关税后收到劳力士的美国网球公开赛邀请的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。（从左至右）美国总统唐纳德·特朗普和劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛前抵达劳力士套房。Matthew Stockman | Getty Images 唐纳德·特朗普总统在对这家制表商的祖国征收关税数周后，本周末与劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔一同出现在美国网球公开赛上。特朗普周日在纽约观看了男子单打决赛，他坐在由同时赞助该赛事的劳力士经营的中场包厢中。据NBC新闻报道，总统由家人和白宫高级官员陪同，包括财政部长斯科特·贝森特和新闻秘书卡罗琳·利维特。 据美联社周六引用一位知情人士的报道，特朗普是受劳力士邀请的。劳力士和白宫没有回应CNBC的置评请求。 劳力士据称的邀请是在特朗普对劳力士总部所在地瑞士实施39%关税率的几周内发出的。这一税率高于该地区其他国家在美国与欧盟和英国达成协议后所面临的税率。 美国总统唐纳德·特朗普（中）在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛期间出现在劳力士展示屏上的景象。Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images 伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡上个月写信给客户称，"许多人希望的最后一刻协议没有实现。"索尔卡表示，瑞士制表商可能需要提高价格...特朗普在对瑞士征收关税后收到劳力士的美国网球公开赛邀请的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。（从左至右）美国总统唐纳德·特朗普和劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛前抵达劳力士套房。Matthew Stockman | Getty Images 唐纳德·特朗普总统在对这家制表商的祖国征收关税数周后，本周末与劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔一同出现在美国网球公开赛上。特朗普周日在纽约观看了男子单打决赛，他坐在由同时赞助该赛事的劳力士经营的中场包厢中。据NBC新闻报道，总统由家人和白宫高级官员陪同，包括财政部长斯科特·贝森特和新闻秘书卡罗琳·利维特。 据美联社周六引用一位知情人士的报道，特朗普是受劳力士邀请的。劳力士和白宫没有回应CNBC的置评请求。 劳力士据称的邀请是在特朗普对劳力士总部所在地瑞士实施39%关税率的几周内发出的。这一税率高于该地区其他国家在美国与欧盟和英国达成协议后所面临的税率。 美国总统唐纳德·特朗普（中）在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛期间出现在劳力士展示屏上的景象。Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images 伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡上个月写信给客户称，"许多人希望的最后一刻协议没有实现。"索尔卡表示，瑞士制表商可能需要提高价格...

特朗普获劳力士美国公开赛邀请函后对瑞士征收关税

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:25
Chainbase
C$0.10381-1.99%
Threshold
T$0.01272-0.85%
Union
U$0.006056-1.67%
Whiterock
WHITE$0.0001758-2.60%
Manchester City Fan
CITY$0.6771-0.49%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.916+13.85%
OpenLedger
OPEN$0.28811-1.13%

（从左至右）美国总统唐纳德·特朗普和劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛前抵达劳力士套房。

Matthew Stockman | Getty Images

唐纳德·特朗普总统本周末与劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔一同出现在美国公开赛上，就在几周前他对这家制表商的祖国实施关税。

周日，特朗普在纽约观看了男子单打决赛，他坐在由劳力士运营的中场包厢中，该公司也是本次赛事的赞助商。据NBC新闻报道，总统由家人和白宫高级官员陪同，包括财政部长斯科特·贝森特和新闻秘书卡罗琳·莱维特。

据美联社周六引述一位知情人士的报道，特朗普是受劳力士邀请参加的。劳力士和白宫没有回应CNBC的置评请求。

劳力士据称发出邀请的时间，正值特朗普对劳力士总部所在地瑞士实施39%关税率的几周之内。这一税率高于该地区其他国家所面临的税率，因为美国与欧盟和英国达成了协议。

美国总统唐纳德·特朗普（中）在劳力士展示区观看2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛。

Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images

伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡上个月向客户写道，"许多人希望的最后一刻协议没有实现。"

索尔卡表示，瑞士制表商可能需要因关税而提高价格。该分析师称，39%的关税几乎是该国之前预期的两倍。

但索尔卡也表示，该集团在关税实施前看到了出货量的提前增加，这可以为价格标签提供约六个月的"缓冲"。

特朗普出席劳力士包厢标志着他与主要企业的最新互动，这些企业旨在在他今年重返办公室后获得青睐。上周，总统在白宫接待了几位大型科技公司的首席执行官。

据美联社报道，周日的访问是特朗普自2015年以来首次参加这项体育赛事。

劳力士是一家成立于1905年的私人公司，总部位于日内瓦。美国公开赛决赛的门票最低价格超过800美元，靠近场地的座位售价数千美元。

来源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-us-open-invitation-rolex-tariff-switzerland.html

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,962.38
$104,962.38$104,962.38

-0.08%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,515.52
$3,515.52$3,515.52

-0.11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5219
$2.5219$2.5219

-0.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.56
$165.56$165.56

-0.43%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17762
$0.17762$0.17762

-0.89%