特朗普获劳力士美国公开赛邀请函后对瑞士征收关税

特朗普在对瑞士征收关税后收到劳力士的美国网球公开赛邀请的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。（从左至右）美国总统唐纳德·特朗普和劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛前抵达劳力士套房。Matthew Stockman | Getty Images 唐纳德·特朗普总统在对这家制表商的祖国征收关税数周后，本周末与劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔一同出现在美国网球公开赛上。特朗普周日在纽约观看了男子单打决赛，他坐在由同时赞助该赛事的劳力士经营的中场包厢中。据NBC新闻报道，总统由家人和白宫高级官员陪同，包括财政部长斯科特·贝森特和新闻秘书卡罗琳·利维特。 据美联社周六引用一位知情人士的报道，特朗普是受劳力士邀请的。劳力士和白宫没有回应CNBC的置评请求。 劳力士据称的邀请是在特朗普对劳力士总部所在地瑞士实施39%关税率的几周内发出的。这一税率高于该地区其他国家在美国与欧盟和英国达成协议后所面临的税率。 美国总统唐纳德·特朗普（中）在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国网球公开赛第十五天意大利的扬尼克·辛纳与西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯之间的男子单打决赛期间出现在劳力士展示屏上的景象。Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images 伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡上个月写信给客户称，"许多人希望的最后一刻协议没有实现。"索尔卡表示，瑞士制表商可能需要提高价格...