交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
特朗普表示对俄罗斯的第二阶段制裁已准备就绪，财政部要求欧盟协助击败普京的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。唐纳德·特朗普周日在椭圆形办公室表示，他已准备好推进对俄罗斯的第二阶段制裁，这一步骤将直接针对莫斯科或仍在购买俄罗斯石油的国家，尽管这大约是他第20次以这种方式威胁克里姆林宫。但这位自由世界的领导人似乎从未能够贯彻执行。当一名记者直接问他是否准备好进入"第二阶段"时，特朗普回答说："是的，我准备好了，"但没有提供进一步的解释。据路透社报道，这一新立场是在特朗普数月来发出警告但未采取行动之后出现的，因为他试图保持与弗拉基米尔·普京的谈判渠道畅通。自1月重返办公室以来，特朗普公开声称他可以迅速结束战争。但在停火方面没有取得进展，而俄罗斯发动了迄今为止最大规模的空袭，一夜之间杀死了四人并点燃了基辅一座政府大楼，特朗普的语气已经变得强硬。这一切都发生在特朗普上周已经为他之前的制裁辩护之后，特别是关于他决定对印度出口到美国的产品征收50%关税的决定，理由是新德里继续与俄罗斯进行石油贸易。"那让俄罗斯损失了数千亿美元，"特朗普上周三说。"你称那为不采取行动？而且我还没有实施第二阶段或第三阶段。"贝森特呼吁欧盟在石油制裁上合作财政部长斯科特·贝森特周日也公开表态，敦促欧盟支持美国的次级制裁努力。在NBC的《会见媒体》节目中，贝森特表示，政府已准备好针对继续购买俄罗斯石油的国家，警告如果与欧洲盟友协调一致，这可能迫使普京进行谈判。"我们准备好增加对俄罗斯的压力，但我们需要我们的欧洲伙伴...特朗普表示对俄罗斯的第二阶段制裁已准备就绪，财政部要求欧盟协助击败普京的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。唐纳德·特朗普周日在椭圆形办公室表示，他已准备好推进对俄罗斯的第二阶段制裁，这一步骤将直接针对莫斯科或仍在购买俄罗斯石油的国家，尽管这大约是他第20次以这种方式威胁克里姆林宫。但这位自由世界的领导人似乎从未能够贯彻执行。当一名记者直接问他是否准备好进入"第二阶段"时，特朗普回答说："是的，我准备好了，"但没有提供进一步的解释。据路透社报道，这一新立场是在特朗普数月来发出警告但未采取行动之后出现的，因为他试图保持与弗拉基米尔·普京的谈判渠道畅通。自1月重返办公室以来，特朗普公开声称他可以迅速结束战争。但在停火方面没有取得进展，而俄罗斯发动了迄今为止最大规模的空袭，一夜之间杀死了四人并点燃了基辅一座政府大楼，特朗普的语气已经变得强硬。这一切都发生在特朗普上周已经为他之前的制裁辩护之后，特别是关于他决定对印度出口到美国的产品征收50%关税的决定，理由是新德里继续与俄罗斯进行石油贸易。"那让俄罗斯损失了数千亿美元，"特朗普上周三说。"你称那为不采取行动？而且我还没有实施第二阶段或第三阶段。"贝森特呼吁欧盟在石油制裁上合作财政部长斯科特·贝森特周日也公开表态，敦促欧盟支持美国的次级制裁努力。在NBC的《会见媒体》节目中，贝森特表示，政府已准备好针对继续购买俄罗斯石油的国家，警告如果与欧洲盟友协调一致，这可能迫使普京进行谈判。"我们准备好增加对俄罗斯的压力，但我们需要我们的欧洲伙伴...

特朗普表示俄罗斯制裁的第二阶段已准备就绪，财政部要求欧盟协助击败普京

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:13
Threshold
T$0.01272-1.01%
Union
U$0.006056-1.78%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.908+13.89%
Movement
MOVE$0.06219-0.62%
READY
READY$0.017259+0.93%

特朗普周日在椭圆形办公室表示，他已准备好推进对俄罗斯的第二阶段制裁，这一步骤将直接针对莫斯科或仍在购买俄罗斯石油的国家，尽管这大约是他第20次以这种方式威胁克里姆林宫。

但这位自由世界的领导人似乎从未能够兑现承诺。

当记者直接询问他是否准备好进入"第二阶段"时，特朗普回答说："是的，我准备好了，"但没有提供进一步的解释。

据路透社报道，这一新立场是在特朗普数月来发出警告但未采取行动之后提出的，因为他试图保持与弗拉基米尔·普京的谈判渠道畅通。

自1月重返办公室以来，特朗普公开声称他可以迅速结束战争。但在停火方面没有取得进展，而俄罗斯在一夜之间发动了迄今为止最大规模的空袭，造成四人死亡并引燃了基辅一座政府大楼，特朗普的语气已经变得强硬。

这一切发生在特朗普上周已经为他之前的制裁进行辩护之后，特别是关于他决定对印度出口到美国的商品征收50%关税的决定，理由是新德里继续与俄罗斯进行石油贸易。

"那让俄罗斯损失了数千亿美元，"特朗普上周三说。"你说那不是行动吗？而且我还没有实施第二阶段或第三阶段。"

贝森特呼吁欧盟在石油制裁上合作

财政部长斯科特·贝森特周日也公开表态，敦促欧盟支持美国的次级制裁努力。在NBC的《会见媒体》节目中，贝森特表示，政府准备好针对继续购买俄罗斯石油的国家，警告如果与欧洲盟友协调一致，这可能迫使普京进行谈判。

"我们准备好增加对俄罗斯的压力，但我们需要欧洲伙伴跟随我们，"贝森特说。他对经济担忧不以为然，包括对美国经济衰退的担忧，而是专注于乌克兰的抵抗能力。

"我们现在正处于一场竞赛中，看乌克兰军队能坚持多久，与俄罗斯经济能坚持多久相比，"他补充道。他明确表示，华盛顿和布鲁塞尔之间的联合努力可以摧毁俄罗斯经济，迫使普京回到谈判桌。

他指出，中国仍然是俄罗斯最大的能源客户之一。这一现实使情况变得复杂，特别是印度作为另一个大买家，已经面临美国的严厉惩罚。上个月对印度商品征收的50%关税仍然是特朗普政府本任期内采取的最严厉的经济行动之一。

泽连斯基支持关税，质疑欧洲的角色

乌克兰总统沃洛德米尔·泽连斯基在ABC的《本周》节目中也谈到了制裁策略。泽连斯基公开支持特朗普惩罚继续与俄罗斯做生意的国家的想法。

"我认为这是正确的想法，"他说。"他们中的一些国家，我是说，他们继续购买俄罗斯的石油和天然气，这是不公平的。"泽连斯基补充说，"我认为对继续与俄罗斯做交易的国家征收关税的想法...这是正确的想法。"

特朗普的国际接触也有所加强。他上个月前往阿拉斯加与普京会面，这是他重新担任总统以来的首次会面。

几天后，特朗普在白宫接待了泽连斯基和几位欧洲领导人，讨论结束战争的问题。但尽管进行了这些高层讨论，地面局势没有任何改变。俄罗斯空袭继续。谈判陷入停滞。

而克里姆林宫没有表现出退让的迹象。

KEY Difference Wire帮助加密货币品牌快速突破并主导头条新闻

来源：https://www.cryptopolitan.com/trump-phase-two-of-russia-sanctions/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,929.74
$104,929.74$104,929.74

-0.11%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,514.44
$3,514.44$3,514.44

-0.14%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5205
$2.5205$2.5205

-0.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.54
$165.54$165.54

-0.45%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17749
$0.17749$0.17749

-0.97%