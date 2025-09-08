特朗普表示俄罗斯制裁的第二阶段已准备就绪，财政部要求欧盟协助击败普京

特朗普周日在椭圆形办公室表示，他已准备好推进对俄罗斯的第二阶段制裁，这一步骤将直接针对莫斯科或仍在购买俄罗斯石油的国家，尽管这大约是他第20次以这种方式威胁克里姆林宫。

但这位自由世界的领导人似乎从未能够兑现承诺。

当记者直接询问他是否准备好进入"第二阶段"时，特朗普回答说："是的，我准备好了，"但没有提供进一步的解释。

据路透社报道，这一新立场是在特朗普数月来发出警告但未采取行动之后提出的，因为他试图保持与弗拉基米尔·普京的谈判渠道畅通。

自1月重返办公室以来，特朗普公开声称他可以迅速结束战争。但在停火方面没有取得进展，而俄罗斯在一夜之间发动了迄今为止最大规模的空袭，造成四人死亡并引燃了基辅一座政府大楼，特朗普的语气已经变得强硬。

这一切发生在特朗普上周已经为他之前的制裁进行辩护之后，特别是关于他决定对印度出口到美国的商品征收50%关税的决定，理由是新德里继续与俄罗斯进行石油贸易。

"那让俄罗斯损失了数千亿美元，"特朗普上周三说。"你说那不是行动吗？而且我还没有实施第二阶段或第三阶段。"

贝森特呼吁欧盟在石油制裁上合作

财政部长斯科特·贝森特周日也公开表态，敦促欧盟支持美国的次级制裁努力。在NBC的《会见媒体》节目中，贝森特表示，政府准备好针对继续购买俄罗斯石油的国家，警告如果与欧洲盟友协调一致，这可能迫使普京进行谈判。

"我们准备好增加对俄罗斯的压力，但我们需要欧洲伙伴跟随我们，"贝森特说。他对经济担忧不以为然，包括对美国经济衰退的担忧，而是专注于乌克兰的抵抗能力。

"我们现在正处于一场竞赛中，看乌克兰军队能坚持多久，与俄罗斯经济能坚持多久相比，"他补充道。他明确表示，华盛顿和布鲁塞尔之间的联合努力可以摧毁俄罗斯经济，迫使普京回到谈判桌。

他指出，中国仍然是俄罗斯最大的能源客户之一。这一现实使情况变得复杂，特别是印度作为另一个大买家，已经面临美国的严厉惩罚。上个月对印度商品征收的50%关税仍然是特朗普政府本任期内采取的最严厉的经济行动之一。

泽连斯基支持关税，质疑欧洲的角色

乌克兰总统沃洛德米尔·泽连斯基在ABC的《本周》节目中也谈到了制裁策略。泽连斯基公开支持特朗普惩罚继续与俄罗斯做生意的国家的想法。

"我认为这是正确的想法，"他说。"他们中的一些国家，我是说，他们继续购买俄罗斯的石油和天然气，这是不公平的。"泽连斯基补充说，"我认为对继续与俄罗斯做交易的国家征收关税的想法...这是正确的想法。"

特朗普的国际接触也有所加强。他上个月前往阿拉斯加与普京会面，这是他重新担任总统以来的首次会面。

几天后，特朗普在白宫接待了泽连斯基和几位欧洲领导人，讨论结束战争的问题。但尽管进行了这些高层讨论，地面局势没有任何改变。俄罗斯空袭继续。谈判陷入停滞。

而克里姆林宫没有表现出退让的迹象。

