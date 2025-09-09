特朗普赞扬西点军校取消汤姆·汉克斯颁奖典礼

要点 唐纳德·特朗普总统赞扬美国西点军校取消了原定表彰汤姆·汉克斯的颁奖典礼，抨击这位演员是"觉醒派"，同时有指控称该校校友会出于政治原因做出了这一决定。 特朗普在西点军校校友会取消为汤姆·汉克斯举办的颁奖典礼后对其表示赞扬。（照片由SAUL LOEB / AFP拍摄）（照片由SAUL LOEB/AFP通过Getty Images提供） AFP通过Getty Images

"我们不需要破坏性的、觉醒派的获奖者获得我们珍视的美国奖项，"特朗普周一上午在Truth Social上发帖说，赞扬西点军校"明智地"取消了汉克斯的颁奖典礼。 特朗普的帖子发布数天前，西点军校的校友会告知教职员工，他们将不再举行向汉克斯颁发西尔瓦纳斯·塞耶奖的颁奖典礼，该奖项旨在表彰那些体现学校责任、荣誉和国家理念的非西点毕业生。 这一宣布促使一些退伍军人和民主党政治人士指责该机构出于政治原因取消典礼，因为汉克斯此前曾批评过特朗普并为前总统乔·拜登筹款。 曾在美国入侵伊拉克期间指挥部队训练的保罗·伊顿少将周一上午在X平台上发帖："我的母校西点军校，就像美国一样，已被MAGA（让美国再次伟大）势力劫持，通过拒绝汤姆·汉克斯。这是一个新低点。" 特朗普在他的帖子中还抨击了奥斯卡和其他"虚假颁奖典礼"，敦促它们"以公平和正义的名义审视其标准和做法"。 福布斯已联系西点军校毕业生协会征求评论（最先报道典礼取消的《华盛顿邮报》称，校友会没有回应评论请求，且无法联系到汉克斯）。

西点军校为何取消汤姆·汉克斯的颁奖典礼？

西点军校校友会会长兼首席执行官马克·比格尔退役上校在给教职员工的声明中表示，取消典礼将使该机构能够"继续专注于其核心使命，即培养学员成为世界上最致命力量——美国陆军的军官，引领、战斗并取胜。"目前尚不清楚汉克斯的奖项是否已被完全撤销，或者是否会以不同形式颁发给他。西点军校校友会曾在6月宣布汉克斯将于9月25日获得该奖项，理由是这位演员倡导退伍军人权益并在电影中塑造了军队形象。艾米·麦格拉思，一位海军陆战队退伍军人，也是2020年挑战肯塔基州共和党参议员米奇·麦康奈尔的民主党候选人，指责军校取消典礼是"因为[汉克斯]与特朗普立场不一致。"特朗普在他的第二任期内也对西点军校施加了影响，他在1月签署了一项行政命令，禁止武装部队运营的教育机构宣传"非美国"思想，包括"性别意识形态"以及"美国建国文件具有种族主义或性别歧视性质"的观点。西点军校还在7月撤回了对詹·伊斯特利的工作邀请，她是拜登政府的前网络安全官员，此举发生在特朗普忠实支持者劳拉·卢默的投诉之后。

特朗普对颁奖典礼的批评发生在《科尔伯特深夜秀》在获得33次提名后首次赢得艾美奖的几小时后，该节目获得了综艺节目最佳导演奖。这一胜利发生在CBS几个月前表示该节目将因财务原因被取消之后，尽管许多人将其解读为一项政治决定，以确保其与Skydance合并获得联邦批准。取消节目还紧随该电视网与特朗普达成和解之后，特朗普曾起诉该网络，指控其对他的选举对手、前副总统卡玛拉·哈里斯的《60分钟》采访进行了欺骗性剪辑。特朗普曾在7月的Truth Social帖子中庆祝科尔伯特节目被取消："我绝对喜欢科尔伯特被解雇。他的才华甚至不如他的收视率。"科尔伯特作为特朗普的长期批评者，在节目中回应特朗普："去你妈的。"

科尔伯特可能在本周末的黄金时段艾美奖颁奖典礼上获奖，他与特朗普的批评者乔恩·斯图尔特（《每日秀》）和吉米·基梅尔（ABC深夜秀）一起被提名最佳脱口秀系列节目。

