特朗普、辉瑞将宣布降低医疗补助药品价格的协议

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:33
美国总统唐纳德·特朗普于2025年5月12日在华盛顿特区白宫罗斯福厅的新闻发布会上发表讲话。

Nathan Howard | 路透社

总统唐纳德·特朗普将于周二宣布与辉瑞达成协议，自愿降低其药品售价，同时他的政府正推动将美国药品价格与国外较低价格挂钩。

白宫官员告诉CNBC的Eamon Javers，特朗普将于美东时间上午11点宣布与辉瑞的药品定价协议。该官员表示，辉瑞首席执行官艾伯特·布拉将出席会议。

一位消息人士告诉CNBC的Angelica Peebles，该协议涉及医疗补助计划中的折扣价格，以及只要公司在美国建设制造工厂，就可获得为期三年的计划中药品关税暂缓。

此协议出台之际，辉瑞和其他16家制药商正面临特朗普周一的最后期限，要求按照总统信函中概述的步骤降低药品价格。

辉瑞没有立即回应置评请求。《华盛顿邮报》周二首先报道了这一消息。

报道发布后，辉瑞股价周二上涨超过3%。

特朗普在5月签署了一项行政命令，恢复了一项备受争议的计划——"最惠国"政策，该政策旨在通过将美国部分药品价格与国外显著较低的价格挂钩来削减药品成本。

此协议出台之际，制药商正为特朗普计划对进口药品征收的关税做准备。

这是突发新闻。请刷新页面获取最新消息。

来源：https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.html

