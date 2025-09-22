交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
特朗普提名埃里森、戴尔和默多克家族参与控制TikTok美国算法的计划，由甲骨文主导数据保护。特朗普周日表示，一群知名科技和媒体人物，包括拉里·埃里森、鲁伯特和拉克兰·默多克，以及迈克尔·戴尔，将成为接管TikTok的团队成员[...]特朗普提名埃里森、戴尔和默多克家族参与控制TikTok美国算法的计划，由甲骨文主导数据保护。特朗普周日表示，一群知名科技和媒体人物，包括拉里·埃里森、鲁伯特和拉克兰·默多克，以及迈克尔·戴尔，将成为接管TikTok的团队成员[...]

特朗普任命埃里森、戴尔、默多克家族为美国接管TikTok团队成员

作者：Cryptopolitan
2025/09/22 04:10
Union
U$0.006062-1.68%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.915+13.98%
WELL3
WELL$0.000042--%
Particl
PART$0.3101+6.38%
Overtake
TAKE$0.23434-8.54%

特朗普提名埃里森、戴尔和默多克家族参与接管TikTok美国算法的计划，由甲骨文主导数据保护。

特朗普周日表示，一群知名科技和媒体人物，包括拉里·埃里森、鲁伯特和拉克兰·默多克以及迈克尔·戴尔，将成为接管TikTok算法团队的一部分，随着这家社交媒体平台的美国业务易手。他在福克斯新闻的"周日简报"节目采访中概述了这些人名及其角色。

"你知道，他们都是非常知名的人物。拉里·埃里森就是其中之一。他参与其中。他是个很棒的人。迈克尔·戴尔也参与其中。我不得不告诉你，一个名叫拉克兰的人也参与其中，"特朗普说，他指的是拉克兰·默多克，福克斯公司的首席执行官，该公司拥有福克斯新闻。他补充说，鲁伯特·默多克"可能也会加入这个团队。"

涉及默多克家族的谈判可能会将福克斯公司带入投资者联盟。然而，拉克兰和鲁伯特·默多克不会以个人身份投资。在TikTok计划中的角色可能支持福克斯公司进军数字媒体的努力，因为其业务的某些部分，包括广播电视，面临压力。

戴尔科技公司的首席执行官戴尔是该交易中提到的商业领袖之一。特朗普的言论标志着与早前讨论的TikTok交易投资者名单的变化。此前，政府曾指出埃里森的甲骨文，以及安德森·霍洛维茨和银湖资本，是与该计划相关的主要投资者。

特朗普周五表示，他与中国国家主席习近平进行了"非常有成效的通话"，这次谈话推动了TikTok谈判的进展。他描述了达成协议的进展，但没有分享关于时间的更多细节。

官员称中国字节跳动将获得TikTok美国业务7个董事会席位中的1个

白宫新闻秘书卡罗琳·利维特周六表示，重组后的TikTok实体将有七名董事会成员，其中6名董事会成员将是美国人。这一设置反映了2024年4月国会法案的要求，该法案呼吁在美国全国范围内禁止TikTok，除非该应用80%的资产被出售给美国投资者。

利维特还表示，美国用户的隐私和数据将由甲骨文主导，甲骨文也将投资该平台。埃里森的公司从2020年开始托管TikTok的美国数据，这一安排一直是政府对该平台数据安全目标的核心。

本周的进展标志着在美国和中国之间数月谈判后的一个罕见进步，这些谈判旨在缓解贸易和技术摩擦，这些摩擦一直压制着市场。

特朗普周五表示，他和习近平在通话中就TikTok协议向前推进，并计划在六周内面对面会晤，尽管北京的公开声明尚未明确谈判进展到何种程度。

目前尚不清楚正在讨论的安排是否能满足2024年法律对完全分离的要求。关于如何处理算法控制以及新董事会的权力如何在美国结构中定义，仍存在疑问。

特朗普高度赞扬TikTok帮助他赢得去年的选举。在他的个人账户上，总统拥有超过1500万粉丝。上个月，白宫也在TikTok上创建了一个账户，突显了该平台的影响力，即使官员们推动改变其所有权。

根据白宫官员描述的协议，所有美国用户的数据将存储在由甲骨文运营的美国云基础设施上。这与2020年开始的托管设置相匹配，如果所有权计划继续推进，这一设置将继续存在。谈判者正在与12月中旬的暂停期和法律设定的2025年1月截止日期赛跑。

KEY Difference Wire帮助加密品牌迅速突破并主导头条新闻

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,950.00
$104,950.00$104,950.00

-0.10%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,515.98
$3,515.98$3,515.98

-0.10%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5207
$2.5207$2.5207

-0.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.63
$165.63$165.63

-0.39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17750
$0.17750$0.17750

-0.96%