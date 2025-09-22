特朗普任命埃里森、戴尔、默多克家族为美国接管TikTok团队成员

特朗普提名埃里森、戴尔和默多克家族参与接管TikTok美国算法的计划，由甲骨文主导数据保护。

特朗普周日表示，一群知名科技和媒体人物，包括拉里·埃里森、鲁伯特和拉克兰·默多克以及迈克尔·戴尔，将成为接管TikTok算法团队的一部分，随着这家社交媒体平台的美国业务易手。他在福克斯新闻的"周日简报"节目采访中概述了这些人名及其角色。

"你知道，他们都是非常知名的人物。拉里·埃里森就是其中之一。他参与其中。他是个很棒的人。迈克尔·戴尔也参与其中。我不得不告诉你，一个名叫拉克兰的人也参与其中，"特朗普说，他指的是拉克兰·默多克，福克斯公司的首席执行官，该公司拥有福克斯新闻。他补充说，鲁伯特·默多克"可能也会加入这个团队。"

涉及默多克家族的谈判可能会将福克斯公司带入投资者联盟。然而，拉克兰和鲁伯特·默多克不会以个人身份投资。在TikTok计划中的角色可能支持福克斯公司进军数字媒体的努力，因为其业务的某些部分，包括广播电视，面临压力。

戴尔科技公司的首席执行官戴尔是该交易中提到的商业领袖之一。特朗普的言论标志着与早前讨论的TikTok交易投资者名单的变化。此前，政府曾指出埃里森的甲骨文，以及安德森·霍洛维茨和银湖资本，是与该计划相关的主要投资者。

特朗普周五表示，他与中国国家主席习近平进行了"非常有成效的通话"，这次谈话推动了TikTok谈判的进展。他描述了达成协议的进展，但没有分享关于时间的更多细节。

官员称中国字节跳动将获得TikTok美国业务7个董事会席位中的1个

白宫新闻秘书卡罗琳·利维特周六表示，重组后的TikTok实体将有七名董事会成员，其中6名董事会成员将是美国人。这一设置反映了2024年4月国会法案的要求，该法案呼吁在美国全国范围内禁止TikTok，除非该应用80%的资产被出售给美国投资者。

利维特还表示，美国用户的隐私和数据将由甲骨文主导，甲骨文也将投资该平台。埃里森的公司从2020年开始托管TikTok的美国数据，这一安排一直是政府对该平台数据安全目标的核心。

本周的进展标志着在美国和中国之间数月谈判后的一个罕见进步，这些谈判旨在缓解贸易和技术摩擦，这些摩擦一直压制着市场。

特朗普周五表示，他和习近平在通话中就TikTok协议向前推进，并计划在六周内面对面会晤，尽管北京的公开声明尚未明确谈判进展到何种程度。

目前尚不清楚正在讨论的安排是否能满足2024年法律对完全分离的要求。关于如何处理算法控制以及新董事会的权力如何在美国结构中定义，仍存在疑问。

特朗普高度赞扬TikTok帮助他赢得去年的选举。在他的个人账户上，总统拥有超过1500万粉丝。上个月，白宫也在TikTok上创建了一个账户，突显了该平台的影响力，即使官员们推动改变其所有权。

根据白宫官员描述的协议，所有美国用户的数据将存储在由甲骨文运营的美国云基础设施上。这与2020年开始的托管设置相匹配，如果所有权计划继续推进，这一设置将继续存在。谈判者正在与12月中旬的暂停期和法律设定的2025年1月截止日期赛跑。

