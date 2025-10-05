交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
根据NYDIG的报告，由与特朗普家族有关联的DeFi项目World Liberty Financial推出的快速增长的稳定币USD1的团队，在更新其月度证明报告方面已经落后，这是对投资者和监管机构的一项关键透明度措施。截至10月初，最新可获得的报告是来自7月的。NYDIG研究全球主管Greg Cipolaro在一份报告中表示，这种延迟使USD1与Circle的USDC（已发布截至8月的储备数据）和Tether（季度报告）等竞争对手不同步。 "对于USD1这样地位的项目，最新的证明是不可协商的，"Cipolaro写道。 CoinDesk已联系BitGo和World Liberty Financial寻求评论，但截至撰写时尚未收到回复。 BitGo连接 虽然BitGo Trust负责监管稳定币的储备，但发行方BitGo Technologies尚未解释报告中的差距。他指出，考虑到USD1不断提升的形象和27亿美元的供应量，这一疏忽值得注意。 同时，USD1的代币分布表明其大部分吸引力在海外。NYDIG声称，其对顶级钱包的分析显示，大约78%的供应量存在于与海外交易所相关的地址中。 展望未来，USD1的结构可能与即将实施的GENIUS法案相冲突。预计将于2027年初生效的该法律，限制稳定币发行仅限于受监管银行的子公司或州级合格实体。 Cipolaro写道，NYDIG还表示，BitGo Technologies目前似乎既不符合受监管银行也不符合州级合格实体类别，这意味着可能需要进行结构性变更。根据NYDIG的报告，由与特朗普家族有关联的DeFi项目World Liberty Financial推出的快速增长的稳定币USD1的团队，在更新其月度证明报告方面已经落后，这是对投资者和监管机构的一项关键透明度措施。截至10月初，最新可获得的报告是来自7月的。NYDIG研究全球主管Greg Cipolaro在一份报告中表示，这种延迟使USD1与Circle的USDC（已发布截至8月的储备数据）和Tether（季度报告）等竞争对手不同步。 "对于USD1这样地位的项目，最新的证明是不可协商的，"Cipolaro写道。 CoinDesk已联系BitGo和World Liberty Financial寻求评论，但截至撰写时尚未收到回复。 BitGo连接 虽然BitGo Trust负责监管稳定币的储备，但发行方BitGo Technologies尚未解释报告中的差距。他指出，考虑到USD1不断提升的形象和27亿美元的供应量，这一疏忽值得注意。 同时，USD1的代币分布表明其大部分吸引力在海外。NYDIG声称，其对顶级钱包的分析显示，大约78%的供应量存在于与海外交易所相关的地址中。 展望未来，USD1的结构可能与即将实施的GENIUS法案相冲突。预计将于2027年初生效的该法律，限制稳定币发行仅限于受监管银行的子公司或州级合格实体。 Cipolaro写道，NYDIG还表示，BitGo Technologies目前似乎既不符合受监管银行也不符合州级合格实体类别，这意味着可能需要进行结构性变更。

与特朗普有关联的World Liberty Financial的稳定币需要更好的证明报告，NYDIG表示

作者：Coinstats
2025/10/05 22:00
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.927+14.14%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.02721-4.08%
USD1
USD1$0.9995-0.01%
DeFi
DEFI$0.000841+4.47%
Wink
LIKE$0.005032+4.44%

根据NYDIG的报告，由特朗普家族关联的DeFi项目World Liberty Financial推出的快速增长的稳定币USD1背后的团队，在更新其月度证明报告方面已经落后，这是对投资者和监管机构的关键透明度措施。

截至10月初，最新可用的报告是7月份的。NYDIG研究全球主管Greg Cipolaro在报告中表示，这种延迟使USD1与竞争对手如Circle的USDC（已发布截至8月的储备数据）和Tether（季度报告）不同步。

"对于USD1这样地位的项目，最新的证明是不可协商的，"Cipolaro写道。

CoinDesk已联系BitGo和World Liberty Financial寻求评论，但截至撰写时尚未收到回复。

BitGo的联系

虽然BitGo Trust负责监管稳定币的储备托管，但发行方BitGo Technologies尚未解释报告间隔的原因。他指出，考虑到USD1不断提升的形象和27亿美元的供应量，这一疏忽值得注意。

同时，USD1的代币分布表明其大部分吸引力在海外。NYDIG声称，其对顶级钱包的分析显示，约78%的供应量存在于与海外交易所相关的地址中。

展望未来，USD1的结构可能与即将实施的GENIUS法案相冲突。该法律预计将于2027年初生效，限制稳定币发行仅限于受监管银行的子公司或州级合格实体。

Cipolaro写道，NYDIG还表示，BitGo Technologies目前似乎既不符合受监管银行也不符合州级合格实体类别，这意味着可能需要进行结构性变更。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,019.51
$105,019.51$105,019.51

-0.03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,518.61
$3,518.61$3,518.61

-0.02%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5209
$2.5209$2.5209

-0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.63
$165.63$165.63

-0.39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17791
$0.17791$0.17791

-0.73%