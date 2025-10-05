与特朗普有关联的World Liberty Financial的稳定币需要更好的证明报告，NYDIG表示

根据NYDIG的报告，由特朗普家族关联的DeFi项目World Liberty Financial推出的快速增长的稳定币USD1背后的团队，在更新其月度证明报告方面已经落后，这是对投资者和监管机构的关键透明度措施。

截至10月初，最新可用的报告是7月份的。NYDIG研究全球主管Greg Cipolaro在报告中表示，这种延迟使USD1与竞争对手如Circle的USDC（已发布截至8月的储备数据）和Tether（季度报告）不同步。

"对于USD1这样地位的项目，最新的证明是不可协商的，"Cipolaro写道。

CoinDesk已联系BitGo和World Liberty Financial寻求评论，但截至撰写时尚未收到回复。

BitGo的联系

虽然BitGo Trust负责监管稳定币的储备托管，但发行方BitGo Technologies尚未解释报告间隔的原因。他指出，考虑到USD1不断提升的形象和27亿美元的供应量，这一疏忽值得注意。

同时，USD1的代币分布表明其大部分吸引力在海外。NYDIG声称，其对顶级钱包的分析显示，约78%的供应量存在于与海外交易所相关的地址中。

展望未来，USD1的结构可能与即将实施的GENIUS法案相冲突。该法律预计将于2027年初生效，限制稳定币发行仅限于受监管银行的子公司或州级合格实体。

Cipolaro写道，NYDIG还表示，BitGo Technologies目前似乎既不符合受监管银行也不符合州级合格实体类别，这意味着可能需要进行结构性变更。